 أوسلو - مدينة المستقبل | يوروماكس | DW | 07.11.2021

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يوروماكس

أوسلو - مدينة المستقبل

تتطور أوسلو لتصبح مدينة قدوة في حماية البيئة في أوروبا. العاصمة النرويجية تريد أن تكون محايدة مناخيا بحلول عام 2030 وهي في طريقها لتحقيق الهدف بفضل العديد من المشاريع المبتكرة.

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