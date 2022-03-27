 أوسكار- ″كودا″ أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تخطف الأضواء | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 28.03.2022

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منوعات

أوسكار- "كودا" أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تخطف الأضواء

حصد فيلم " كودا" جائزة أفضل فيلم خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار ليصبح أول فيلم يتم عرضه على منصة بث باشتراك يفوز بالجائزة الرفيعة. لكن تعكرت أجواء الحفل بعد أن صفع النجم ويل سميث مقدم الحفل الفنان الفكاهي كريس روك.

الفنانات المشاركات في بطولة الفيلم خلال الاحتفال باستلام جائزة الأوسكار

يعد فيلم " كودا" أول فيلم يتم عرضه على منصة بث باشتراك يفوز بجائزة أوسكار. 

فاز فيلم" كودا" بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم خلال حفل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المعنية بمنح جوائز أوسكار. وقد فاز الفيلم بثلاثة جوائز تم ترشيحه لها وهى أفضل فيلم، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل ممثل مساعد.

مختارات

فيلم "بارازيت" الكوري شغل عشاق السينما عامي 2019 و2020 وتوج بجوائز عبر العالم، لكن نجمته بارك سو دام تعيش اليوم وضعاً صحياً صعباً بعد تشخيصها بالسرطان.

ذكرت تقارير أن سلطات حماية الطفل تقوم بالتحقيق مع الممثل ويل سميث وزوجته الممثلة جادا بنكيت سميث بسبب الصورة التي نشرتها ابنتهما ويلو وهي تجلس على السرير مع صديقها.

وحصل بطل الفيلم تروى كوتسور على جائزة أفضل ممثل مساعد، في النسخة الـ94 لحفل جوائز الأوسكار، ليصبح أول ممثل أصم يحصل على جائزة أوسكار منذ 35 عاماً عندما أصبحت الممثلة مارلي ماتلين أول ممثلة تعاني من الصمم تفوز بجائزة أوسكار عام 1987.

ويعد فيلم " كودا" أول فيلم يتم عرضه على منصة بث باشتراك يفوز بجائزة أوسكار. وأثار "كودا ضجة خلال تقديمه في مهرجان ساندانس في كانون الثاني/يناير 2021. وقد تهافتت منصات العرض على شراء حقوق بثه التي فازت بها "آبل تي في +" في مقابل مبلغ قياسي بلغ 25 مليون دولار.

ويجمع عنوان الفيلم "CODA" الأحرف الأولى من عبارة "Child of deaf adult" (أبناء أهل بالغين مصابين بالصمم).

 

 وفاز الممثل ويل سميث - 53 عاماً - بجائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم " كينغ ريتشارد" حيث جسد دور والد لاعبتي التنس فينوس وسيرينا ويليامز.

وفازت الممثلة  جيسيكا تشاستين - 45 عاماً - بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن تجسيدها للشخصية التلفزيونية جيسكا فاي باكر في فيلم " ذا ايز اوف تامي فاي" متغلبة بذلك على كل من  بينيلوبي كروز ونيكول كيدمان وكريستين ستيوارت.

وفازت الممثلة اريانا ديبوسي بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم " ويست سايد ستوري". وحازت المخرجة جين كامبيون على جائزة أفضل مخرجة عن فيلم " ذا باور اوف دوغ".

صفعة "ويل سميث"

ذُهل مشاهدو الحفل عندما صعد الممثل ويل سميث إلى خشبة المسرح وبادر إلى صفع مقدم الحفل الفنان الفكاهي كريس روك.

 وكان كريس روك الذي شارك في تقديم الأمسية أطلق لتوه دعابة بشأن الرأس الحليق لزوجة ويل سميث، جادا بينكت سميث، المصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة.

وشبّه روك شعر "جادا بينكت سميث" القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I. Jane للمخرج ريدلي سكوت عام 1997. ولوحظ أن ما قاله روك أثار انزعاج بينكيت سميث بشدة التي سبق أن تحدثت علناً عن مرض تساقط الشعر الذي تعاني منه.

وما كان من ويل سميث الذي ضحك في البداية للدعابة إلا أن صعد إلى خشبة المسرح وصفع كريس روك، وسُمع صوت الصفعة في الميكروفونات وسط ذهول الجمهور الموجود في القاعة أو المشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.

 

وبادرت محطة "إيه بي سي" إلى قطع الصوت خلال المشهد الذي أعقب ذلك، لكن الحوار كان مسموعاً على التلفزيونات الأجنبية. وقال كريس روك: "واو. واو. لقد صفعني ويل سميث للتو". وأضاف مبرراً "لقد كانت مزحة عن G.I. Jane". وصاح به ويل سميث قائلاً "اترك اسم زوجتي بعيداً من فمك اللعين"، وعاد إلى جانب زوجته.

وتوجه الممثل باكياً "بالاعتذار من الأكاديمية" (الجهة القائمة على جوائز الأوسكار). وقال "الحب يجعلكم تقومون بأمور مجنونة".

ع.ح./ع.ش. (ا ف ب ، د ب أ)

  • Oscarverleihung 2019 | Bester Darsteller - Rami Malek (AFP/V. Macon)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    حصاد وافر

    حصل الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن تجسيده لدور فريدي ميركوري المغني الرئيسي الراحل في فريق كوين في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي). وكان الفيلم أكبر صائد لجوائز الأوسكار هذا العام، إذ حصد في الإجمال أربع جوائز.

  • England BAFTA Film Awards 2019 | Rami Malek (picture-alliance/AP Photo/J. C. Ryan)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    جوائز سابقة

    "إنه أكبر تحد واجهته على الإطلاق"، هكذا وصف مالك (37 عاماً) مشاركته في "الملحمة البوهيمية". وكان الممثل الشاب قد فاز من قبل عن نفس الدور بجائزة "غولدن غلوب" الأمريكية، متفوقاً على برادلي كوبر، الذي رشح أيضاً لنفس الجائزة عن دوره في فيلم "إيه ستار إيز بورن". كما نال جائزة "بافتا" البريطانية عن الفيلم ذاته.

  • Filmstill Bohemian Rhapsody (2017 Twentieth Century Fox)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    تدريب شاق

    اضطر مالك للخضوع لتدريب شاق لأداء هذا الدور، حيث قال في تصريحات صحفية إنه درس فيديوهات ميركوري حتى يتمكن من تجسيد الشخصية على نحو متطابق، وأضاف: "لم أر نفسى كمغن مطلقاً. لم ألمس البيانو مطلقاً من قبل... لقد كان طريقاً وعراً بالنسبة لي، واضطررت لأخذ دروس وتعلم كل شيء".

  • Rami Malek (Imago/Matrix)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    ابن مهاجرين مصريين

    ولد مالك عام 1981في لوس إنجليس لأبوين مصريين هما سعيد مالك ونيللي عبد الملك. وتربى مالك وسط عائلته القبطية الأرثوذكسية وتحدث اللغة العربية في المنزل حتى سن الرابعة. لدى مالك شقيق توأم اسمه سامي وهو أصغر سنا بأربع دقائق ويعمل معلماً.

  • Filmstill Nacht im Museum mit Rami Malek und Ben Stiller (picture-alliance/Everett Collection/20th Century Fox Film Corp.)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    دوره الأول

    كانت أول الأعمال السينمائية التي شارك فيها مالك الفيلم الكوميدي "ليلة في المتحف"، الذي قام ببطولته النجم الأمريكي بن ستيلر، كما شارك في فيلم "ملحمة الشفق: بزوغ الفجر 2 " وفيلم الدراما "أولدبوي".

  • Rami Malek (Imago/UPI Photo)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    أدوار مساعدة

    ولد رامي وترعرع في لوس إنجليس بكاليفورنيا، والتحق بجامعة إيفانسفيل في إنديانا، وتخرج منها بشهادة بكالوريوس في المسرح. عمل في سلسلة من الأدوار المساعدة في السينما والتلفزيون، بما في ذلك ثلاثية "ليلة في المتحف" ومسلسل "الهادئ" (2010).

  • Filmstill - Mr. Robot (picture-alliance/AP Photo/USA Network/M. Parmelee)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    مستر روبوت

    لكنه انطلق إلى عالم النجومية بعد تجسيده لشخصية خبير تكنولوجيا المعلومات الذي يعاني من اكتئاب واضطراب في الهوية إليوت ألديرسون في المسلسل التلفزيوني "مستر روبوت". وحصل عن دوره في المسلسل على جائزة إيمي عام 2016.

  • Oscarverleihung 2019 | Bester Darsteller - Rami Malek (Reuters/M. Blake)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    قبلة بطعم النجاح

    على المستوى الشخصي أيضاً فاز مالك بقلب الممثلة البريطانية الحسناء لوسي بوينتون من خلال عملهما في "الملحمة البوهيمية" بعد أن جسدت دور صديقة ميركوري ماري أوستين في الفيلم. في الصورة يقبل رامي صديقته البريطانية بعد إعلان فوزه بالجائزة.

  • Rami Malek und Lucy Boynton (picture-alliance/AP/Invision/V. Le Caer)

    رامي مالك ـ مشوار ابن المهاجر المصري الذي تُوج بالأوسكار

    الوقوع في حب مدينة الضباب

    لكن الممثل المصري من أصول مصرية لم يقع في حب الحسناء لوسي فقط، بل وفي مدينة لندن أيضاً أثناء تصوير مشاهد الفيلم هناك. وذكر تقرير إخباري منتصف الشهر الجاري أنه بات يفكر في الانتقال للعيش في عاصمة الضباب.