أوسكار- "كودا" أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تخطف الأضواء

فاز فيلم" كودا" بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم خلال حفل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المعنية بمنح جوائز أوسكار. وقد فاز الفيلم بثلاثة جوائز تم ترشيحه لها وهى أفضل فيلم، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل ممثل مساعد.

وحصل بطل الفيلم تروى كوتسور على جائزة أفضل ممثل مساعد، في النسخة الـ94 لحفل جوائز الأوسكار، ليصبح أول ممثل أصم يحصل على جائزة أوسكار منذ 35 عاماً عندما أصبحت الممثلة مارلي ماتلين أول ممثلة تعاني من الصمم تفوز بجائزة أوسكار عام 1987.

ويعد فيلم " كودا" أول فيلم يتم عرضه على منصة بث باشتراك يفوز بجائزة أوسكار. وأثار "كودا ضجة خلال تقديمه في مهرجان ساندانس في كانون الثاني/يناير 2021. وقد تهافتت منصات العرض على شراء حقوق بثه التي فازت بها "آبل تي في +" في مقابل مبلغ قياسي بلغ 25 مليون دولار.

ويجمع عنوان الفيلم "CODA" الأحرف الأولى من عبارة "Child of deaf adult" (أبناء أهل بالغين مصابين بالصمم).

وفاز الممثل ويل سميث - 53 عاماً - بجائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم " كينغ ريتشارد" حيث جسد دور والد لاعبتي التنس فينوس وسيرينا ويليامز.

وفازت الممثلة جيسيكا تشاستين - 45 عاماً - بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن تجسيدها للشخصية التلفزيونية جيسكا فاي باكر في فيلم " ذا ايز اوف تامي فاي" متغلبة بذلك على كل من بينيلوبي كروز ونيكول كيدمان وكريستين ستيوارت.

وفازت الممثلة اريانا ديبوسي بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم " ويست سايد ستوري". وحازت المخرجة جين كامبيون على جائزة أفضل مخرجة عن فيلم " ذا باور اوف دوغ".

صفعة "ويل سميث"

ذُهل مشاهدو الحفل عندما صعد الممثل ويل سميث إلى خشبة المسرح وبادر إلى صفع مقدم الحفل الفنان الفكاهي كريس روك.

وكان كريس روك الذي شارك في تقديم الأمسية أطلق لتوه دعابة بشأن الرأس الحليق لزوجة ويل سميث، جادا بينكت سميث، المصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة.

وشبّه روك شعر "جادا بينكت سميث" القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I. Jane للمخرج ريدلي سكوت عام 1997. ولوحظ أن ما قاله روك أثار انزعاج بينكيت سميث بشدة التي سبق أن تحدثت علناً عن مرض تساقط الشعر الذي تعاني منه.

وما كان من ويل سميث الذي ضحك في البداية للدعابة إلا أن صعد إلى خشبة المسرح وصفع كريس روك، وسُمع صوت الصفعة في الميكروفونات وسط ذهول الجمهور الموجود في القاعة أو المشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.

وبادرت محطة "إيه بي سي" إلى قطع الصوت خلال المشهد الذي أعقب ذلك، لكن الحوار كان مسموعاً على التلفزيونات الأجنبية. وقال كريس روك: "واو. واو. لقد صفعني ويل سميث للتو". وأضاف مبرراً "لقد كانت مزحة عن G.I. Jane". وصاح به ويل سميث قائلاً "اترك اسم زوجتي بعيداً من فمك اللعين"، وعاد إلى جانب زوجته.

وتوجه الممثل باكياً "بالاعتذار من الأكاديمية" (الجهة القائمة على جوائز الأوسكار). وقال "الحب يجعلكم تقومون بأمور مجنونة".

ع.ح./ع.ش. (ا ف ب ، د ب أ)