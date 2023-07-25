أوستن يدعو إلى توافق سياسي في إسرائيل والتصدي لعنف المستوطنين

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الثلاثاء (25 تموز/يوليو 2023) إلى التوصل إلى توافق سياسي في إسرائيل خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، وذلك في أحدث مؤشر على التوتر بين الحليفين بسبب خطة التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات كبيرة داخل إسرائيل.

وأقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أول قانون ضمن خطة التعديلات والذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا على الرغم من الاضطرابات الداخلية المستمرة منذ أشهر حول المقترحات والنداءات من الولايات المتحدة ودول أخرى لتأجيل خطط الحكومة والتفاوض مع المعارضة.

وقد تؤثر الاحتجاجات على الجيش الإسرائيلي. ويدلل قادة الاحتجاجات على ذلك بتزايد أعداد جنود وضباط الاحتياط الذين يقولون إنهم لن يعودوا إلى الخدمة في حالة استدعائهم إذا مضت الحكومة قدما في خططها للتعديلات القضائية. وحذر كبار الضباط السابقين بالجيش الإسرائيلي من أن جاهزية إسرائيل للحرب قد تكون في خطر مع تزايد أعدائها من العرب والإيرانيين في أنحاء الشرق الأوسط.

الكنيست الإسرائيلي يقر "التعديلات القضائية"... ماذا بعد؟

وجاء في بيان صادر عن البنتاغون حول الاتصال أن "أوستن أكد قناعة الولايات المتحدة بأن التوصل إلى توافق موسع من خلال الحوار السياسي خاصة في الأسابيع والأشهر المقبلة عنصر مهم لديمقراطية قوية".

ولم يتطرق البيان بشكل مباشرة إلى احتجاجات جنود الاحتياط الإسرائيليين، وأحجمت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ عن القول خلال مؤتمر صحفي ما إذا كان أوستن أثار خلال الاتصال أي مخاوف قد تكون لديه حول تأثير الاضطرابات على استعدادات الجيش الإسرائيلي.

وامتنعت أيضا عن الخوض في تفاصيل عن تعليقات أوستن بخصوص عنف المستوطنين في إسرائيل. وقال بيان البنتاغون إن أوستن حث وزير الدفاع الإسرائيلي على "التصدي لعنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين".

وكان البيت الأبيض قال أمس الاثنين إن من "المؤسف" أن يقر البرلمان الإسرائيلي على جزء من خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية مثيرة للخلاف.

استمرار الاحتجاجات

على صعيد متصل، استمرت الاحتجاجات والإضرابات في إسرائيل الثلاثاء. وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت من أن البلاد تتجه نحو "حرب أهلية" مع عصيان مدني جماعي ضد حكومة "ينظر إليها جزء كبير من السكان على أنها غير شرعية". وأكد أن الأزمة غير المسبوقة تهدد استقرار الدولة.

وقال أولمرت، الذي قاد البلاد في الفترة من 2006 إلى 2009، في مقابلة مع القناة الرابعة الإخبارية البريطانية: "قررت الحكومة تهديد أسس الديمقراطية الإسرائيلية، وهذا ليس بالشيء الذي يمكننا قبوله أو تحمله".

وأعلن الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت)، المنظمة النقابية المركزية في إسرائيل، الثلاثاء أنه سيناقش إعلان إضراب عام محتمل في الأيام المقبلة. وفي الوقت ذاته، اتخذ وزير الصحة موشيه أربيل إجراءات ضد العاملين الصحيين المضربين، الذين أعلنوا إضرابا لمدة 24 ساعة.

وفي بعض أنحاء البلاد، أجبرت محدودية الموظفين المستشفيات والعيادات على علاج الحالات الطارئة فقط. ومع ذلك، أصدرت محكمة العمل قرارا بإنهاء الإضراب بعد أن طلبت وزارة الصحة أمرا قضائيا.

ز.أ.ب/ع.ش (رويترز، د ب أ)