أوستن يؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم الأمريكي "لفترة طويلة"

التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الاثنين (20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة احتياجات أوكرانيا الطارئة في ساحة المعركة والاحتياجات العسكرية طويلة الأمد.

وقال أوستن لزيلينسكي إن "الرسالة التي أحملها لك اليوم هي أن الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانبك، وسنبقى معك لفترة طويلة". وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيواصلون دعم احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة .

من جهته، أشاد الرئيس الأوكراني بزيارة وزير الدفاع، معتبرا أنها "مؤشر مهم للغاية".

وتأتي الزيارة في ظل تزايد الانقسام داخل الكونغرس الأمريكي بشأن المساعدات لأوكرانيا . وسيُعقد اجتماع مشترك بين أوكرانيا والولايات المتحدة حول الصناعات العسكرية في واشنطن الشهر المقبل.

ويهدف هذا الاجتماع، المقرر عقده في 26 ديسمبر/ كانون الأول، إلى تعزيز إنتاج أوكرانيا المحلي للأسلحة مع اقتراب الغزو الروسي من إكمال عامه الثاني.

وكان أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد حثّا المشرعين الأمريكيين إلى مواصلة الدعم لأوكرانيا. وقال أوستن يومها "من دون دعمنا سينجح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

إلا أن بعض المشرعين الجمهوريين يعارضون مواصلة تقديم المساعدات فيما أسقط توفير دعم جديد لأوكرانيا من اتفاق موقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي لتجنب توقف الإدارات الرسمية الأمريكية عن العمل.

وترتدي هذه المساعدات أهمية أكبر بالنسبة لأوكرانيا بعدما فشل هجومها المضاد في الصيف إلى حدّ كبير في تحرير الأراضي المحتلّة من قبل موسكو.

ويأتي ذلك فيما استعادت روسيا زمام المبادرة في تشرين الأول/أكتوبر مع شن هجمات في الشرق، بينما تؤكد كييف أنّ موسكو تعتزم أيضاً استئناف حملة القصف خلال فصل الشتاء لإغراق ملايين الأوكرانيين في البرد والظلام.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)