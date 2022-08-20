 أوساط اقتصادية ألمانية تأمل في تعزيز العلاقات التجارية مع كندا خلال زيارة شولتس | DW الأخبار | DW | 21.08.2022

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DW الأخبار

أوساط اقتصادية ألمانية تأمل في تعزيز العلاقات التجارية مع كندا خلال زيارة شولتس

أوساط اقتصادية ألمانية تأمل في تعزيز العلاقات التجارية مع كندا خلال زيارة شولتس وهابيك إلى هناك. وتهتم المانيا بصفة خاصة بالحصول على الغاز المسال لتعويض نقص امدادات الغاز الروسي.

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سكان زابوريجيا قلقون من خطر حدوث كارثة نووية

روسيا وأوكرانيا تتبدلان الاتهمات بشأن قصف محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية 20.08.2022

سكان زابوريجيا قلقون من خطر حدوث كارثة نووية

روسيا وأوكرانيا تتبدلان الاتهمات بشأن قصف محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية 20.08.2022

BERLIN, GERMANY - JULY 27: A view of the darkened Berlin Cathedral (Berliner Dom) with its facade illumination turned off on July 27, 2022 in Berlin, Germany. Berlin's Senate Department for the Environment, has ordered to switch off the illumination of buildings and landmarks across the city in order to save energy. Germany is expected to face an energy crisis in upcoming months as the supply of Russian gas is being reduced. (Photo by Omer Messinger/Getty Images)

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السلطات البولندية تبحث عن أسباب النفوق الجماعي للأسماك في نهر الأودر

السلطات البولندية تبحث عن أسباب النفوق الجماعي للأسماك في نهر الأودر 20.08.2022

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Journalist and political expert Darya Dugina, daughter of Russian politologist Alexander Dugin, is pictured in the Tsargrad TV studio in Moscow, Russia, in this undated handout image obtained by Reuters on August 21, 2022. Tsargrad.tv/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

مقتل ابنة مفكر روسي مقرب من الكرملين في انفجار سيارة 21.08.2022

شهدت الطرق التركية في جنوب شرق البلاد السبت يومًا مأساويًا، إذ توفي ما لا يقل عن 32 شخصا في حادثي سير في موقعين منفصلين.

مقتل 32 على الأقل في حادثي سير في جنوب شرق تركيا 21.08.2022

Prime minister of Finland Sanna Marin holds a press conference in Helsinki, Finland, on August 19, 2022, after videos showing her partying and leaked into social media have sparked criticism. - - Finland OUT (Photo by Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT (Photo by RONI REKOMAA/Lehtikuva/AFP via Getty Images)

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هجوم بمسيّرات يستهدف أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القدم التي ضمّتها روسيا عام 2014.

هجوم بمسيّرات على أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم 21.08.2022

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ألمانيا تأمل في تعزيز العلاقات التجارية مع كندا خلال زيارة شولتس 21.08.2022

مع بدء زيارة المستشار أولاف شولتس ونائبه وزير الاقتصاد روبرت هابييك إلى كندا، تأمل الشركات الألمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل ينمي آفاق الاقتصاد الألماني في ظل ظروف عصيبة. والغاز في صدارة أجندة المباحثات.

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