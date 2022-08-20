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أوساط اقتصادية ألمانية تأمل في تعزيز العلاقات التجارية مع كندا خلال زيارة شولتس وهابيك إلى هناك. وتهتم المانيا بصفة خاصة بالحصول على الغاز المسال لتعويض نقص امدادات الغاز الروسي.
تدعم أوكرانيا بقوة ألمانيا للتوقيع على اتفاقية استيراد الغاز المسال من كندا، وهو أمر يلعب لصالح أوكرانيا بعيدا عن حربها مع روسيا، لكن الاتفاقية تواجه تحديات كبيرة منها ما هو لوجسيتي ومنها ما هو بيئي.
مع بدء زيارة المستشار أولاف شولتس ونائبه وزير الاقتصاد روبرت هابييك إلى كندا، تأمل الشركات الألمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل ينمي آفاق الاقتصاد الألماني في ظل ظروف عصيبة. والغاز في صدارة أجندة المباحثات.
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بإطلاق حزمة مساعدات جديدة لتخفيف العبء عن مواطنيه، وذلك بعد الإعلان عن زيارة رسوم الغاز في الخريف المقبل في خطوة تهدف إلى مساعدة مستوردي الغاز المتضررين من تراجع إمدادات الغاز الروسي.
أكد المستشار شولتس والرئيس السيسي، خلال زيارة الأخير إلى برلين، على تعزيز الشراكة بين بلديهما، خصوصًا في مجال الطاقة، مع استعداد مصر لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا بعد تسييله. لكن ماذا بشأن قضية حقوق الإنسان في مصر؟
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