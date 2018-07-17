أوزيل يوجه دعوة خاصة إلى الرئيس أردوغان

يعتزم النجم الألماني مسعود أوزيل عقد قرانه على الحسناء التركية أمينة غولسه صيف هذه السنة، إذ من المتوقع حضور عدة شخصيات وزانة للمشاركة في مراسيم حفل زفاف صاحب القدم اليسرى الساحرة.

ويبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيكون حاضراً بدوره في حفل زفاف نجم أرسنال، فقد أورد موقع مجلة "فوكس"، بناء على معلومات مستقاة من وسائل إعلام تركية، أن مسعود أوزيل وخطيبته أمينة غولسه التقيا أمس الجمعة (15 مارس/آذار 2019) مع الرئيس أردوغان، وأردف الموقع الألماني أن الثنائي سلما على ما يبدو دعوة إلى الرئيس التركي أردوغان من أجل حضور حفل زفافهما.

وليست هذه المرة الأولى، التي يلتقي فيها مسعود أوزيل بأردوغان، إذ سبق للدولي الألماني السابق أن التقط صورة مع الرئيس التركي، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، ما أدى إلى تعرض أوزيل إلى انتقادات لاذعة للغاية، ليضطر نجم أرسنال بعد ذلك إلى اعتزال اللعب دولياً مع منتخب "المانشافت".

وعانى أوزيل هذا الموسم من تذبذب واضح في المستوى، فقد وجد الدولي الألماني السابق نفسه في أكثر من مرة حبيس دكة بدلاء أرسنال، فضلاً عن تعرضه للإصابة، التي أبعدته عن المستطيل الأخضر لفترة ليست بالقصيرة.

خطيبة أوزيل، أمينة غولسه

وكانت عدة تقارير صحفية سابقة، تشير إلى أن مسعود أوزيل في طريقه إلى الرحيل عن أرسنال، إذ أورد موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أن أرسنال عرض لاعبه على عمالقة الدوري الإيطالي يوفنتوس وإنتر، بيد أنهما رفضا التعاقد مع النجم الألماني.

بيد أن صاحب القدم اليسرى الساحرة استعاد مؤخراً توهجه الكروي، إذ قدم مباراة رائعة أمام بورنموث برسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأسبوع الماضي، فقد سجل هدفا وصنع أخر في المباراة، التي انتهت بفوز "المدفعجية" بـ 5-1.

ر.م/ه.د