أوزيل يواجه العنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

نشر نجم كرة القدم الألماني مسعود أوزيل عبر حساباته الرسمية على موقعي تويتر وإنستغرام اليوم بيانا مباردة، طلب فيها من متابعيه إرسال مقاطع فيديو تحكي تجاربهم الشخصية وتوضح معاناتهم سواء بسبب العنصرية أو المشاكل المتعلقة بالصحة النفسية.
ويوضح أوزيل أنه حينما يفكر في الأشياء التي يهمه تحقيقها في حياته إلى جانب كونه لاعب كرة قدم جيد، يتذكر قيم الاحترام والصدق والنزاهة، حيث يقول خلال البيان: "أسمع من الأصدقاء وأقرأ عبر وسائل الإعلام بشكل مستمر عن تقارير حول العنصرية والتمييز، وأنظر حولي وأرى تلك الأحكام المسبقة على مستويات مختلفة عديدة".
وينوي اللاعب الألماني ذو الأصول التركية، استخدام حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة تتيح لمتابعيه نشر قصصهم بهدف "مناصرة ما هو صحيح حين مشاهدة أو سماع إساءة أو تمييز".
وكان أوزيل، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، قد أعلن في 2018 اعتزاله اللعب الدولي لتعرضه لتمييز عنصري وشعوره بأنه كبش فداء للأداء المتواضع الذي قدمه المنتخب الألماني حامل اللقب والخروج المبكر من كأس العالم 2018 في روسيا.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يشارك اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في أعمال خيرية، فخلال حفل زواجه من ملكة جمال تركيا أمينة غولشي، أعلن عن نيته تحمل تكلفة ألف عملية جراحية لأطفال عبر مؤسسة "بيج شو" الخيرية لجراحات الأطفال.
كما تبرع أوزيل من قبل للصليب الأحمر التركي والمسؤول عن توفير الطعام لـ 16 ألف شخص بلا مأوى، بما فيهم لاجئين سوريين، وفقا لموقع توركيش فوتبول.
د.ب/ ع.خ (د ب ا)
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أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة
كأس العالم 2014
ساهم أوزيل بشكل كبير في تتويج المنتخب الألماني بمونديال 2014 وكان من أبرز اللاعبين في تلك البطولة.
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أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة
تألق كبير في أرسنال
تُوج أوزيل بكأس الاتحاد الانجليزي (2013/ 2014) مع فريق أرسنال. وأثنت الصحافة البريطانية كثيرا على أوزيل ووصفته بأنه واحد من أفضل اللاعبين في فريق "المدفعجية" وهو لقب فريق أرسنال.
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أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة
تتويج مع ريال مدريد
الدوري الإسباني كان شاهدا أيضا على تألق أوزيل. فقد فاز الدولي الألماني من أصول تركية بالدوري الإسباني 2011/ 2012 وكأس ملك إسبانيا 2010/ 2011 مع ريال مدريد، وتوج أيضا مع الفريق الملكي بكأس السوبر الإسبانية عام 2012.
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أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة
أفضل لاعب ألماني للمرة الخامسة
توج أوزيل خمس مرات بجائزة أفضل لاعب ألماني وكان ذلك وفي أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، و2016.
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أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة
أفضل ممرر في أوروبا
اختير "مسعود أوزيل" خلال الموسم الكروي 2011/ 2012 كأحسن ممرر في أوروبا. فقد أهدى أكثر من 25 تمريرة حاسمة متفوقا بذلك حينها على منافسين كبار في عالم المستديرة كميسي ورنالدو.
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أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة
بداية التألق مع بريمن
متابعو كأس ألمانيا عام 2009 كانوا شاهدين على موهبة صاعدة. "أوزيل" اقتنص لقب النجم بلا منازع ذلك الموسم، حيث أحرز فريقه فيردر بريمن على كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم للمرة السادسة في تاسع مشاركة له في النهائي. الألماني من أصل تركي سجل في شباك ليفركوزن في الدقيقة 58، وضمن الفوز لفريقه.
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أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة
الخطوة الأولى نحو النجاح
أوزيل كان ضمن المنتخب الألماني الفائز ببطولة أمم أوروبا للشباب عام 2009. وتألق في المباراة التي حققت فيها ألمانيا فوزا كاسحا على إنجلترا. بطولة أمم أووربا للشباب عام 2009 اعتُبرت بداية النجاح لصاحب التمريرات والفنيات السحرية. إعداد: مريم مرغيش.
الكاتب: مريم مرغيش