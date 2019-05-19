 أوزيل يدخل القفص الذهبي بعد أسبوع وأردوغان قد يحضر زفافه | عالم المنوعات | DW | 30.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

أوزيل يدخل القفص الذهبي بعد أسبوع وأردوغان قد يحضر زفافه

بدأ العد التنازلي ليودع نجم أرسنال والمنتخب الألماني سابقا، مسعود أوزيل، حياة العزوبية ويدخل القفص الذهبي مع خطيبته أمينة غولشا. ومن المتوقع أن يكون الرئيس التركي من بين الحاضرين لحفل الزفاف الذي سيقام في تركيا.

Amine Gulse und Mesut Özil (Bildcombo) (Getty Images/A. Rentz picture-alliance/dpa/GES/M. Gilliar)

ذكرت تقارير صحفية تركية اليوم الخميس (30 مايو/ أيار) أن الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط ارسنال الإنجليزي سيتزوج في غضون أسبوع واحد. ووفقا لصحيفة "صباح" التركية، فإن أوزيل سيتزوج من خطيبته ملكة جمال تركيا سابقا أمينة غولشا بعد أسبوع. وأشارت الصحيفة إلى أن الزفاف سوف يقام في السابع من حزيران/يونيو المقبل بفندق "فور سيزنس" في اسطنبول.

مختارات

مرة أخرى، يفجر مسعود أوزيل لاعب أرسنال جدلا على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا. والسبب هو نفسه: صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذه المرة على مائدة الإفطار. (19.05.2019)

رغم جلوسه على مقاعد البدلاء وتراجعه في حسابات المدرب أوناي إيمري، إلا أن لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل يحصل على مبلغ خيالي يومياً يصل إلى 50 ألف يورو. مقابل ماذا؟ مقابل الجلوس على مقاعد البدلاء أحياناً. (30.01.2019)

وقد يكون الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من بين الحاضرين لمراسم الزفاف وفقا للصحيفة، ففي شهر مارس/ آذار الماضي التقى أوزيل وخطيبته مع أردوغان في مطار اسطنبول، وحسب صورة نشرها مكتب الرئيس التركي آنذاك يظهر أزويل وخطيبته يقدمان لأردوغان بطاقة دعوة حفل زفافهما، الذي كانت صحيفة بيلد الألمانية قد أشارت إلى تاريخه قبل الصحف التركية التي أكدته اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن مسعود أوزيل ذو الأصول التركية، كان لاعبا في المنتخب الألماني (المانشافت) وأحرز معه لقب بطولة العالم في مونديال البرازيل عام 2014. لكنه بعد لقائه مع أردوغان والتقاط صورة معه قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا العام الماضي، تعرض لانتقادات لاذعة للغاية، ما اضطره بعد ذلك إلى اعتزال اللعب دولياً مع "المانشافت".

ع.ج/ ي.ب  (د ب أ)

  • FC Schalke 04 Mesut Özil (Imago/Team 2)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الطفل المعجزة

    في فترة طفولته، حمل مسعود أوزيل قمصان عدة أندية كروية في مدينة "غيلزنكيرشن" الألمانية، التي ولد فيها، ثم لعب بعد ذلك لمدة خمس سنوات برفقة فريق "روت فايس إيسن". في سنة 2005 انضم أوزيل إلى فريق شالكه، وفي 2009 لعب مع المنتخب الألماني تحت 21 سنة وحصل معه على بطولة أوروبا.

  • Werder Bremen Mesut Özil (Imago/Sven Simon)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    التألق دولياً ـ البداية من جنوب إفريقيا

    سنة 2008 انتقل "عازف الليل" إلى فريق فيردر بريمن، بسبب خلافات بشأن تجديد عقده بين فريق شالكه، ووالد مسعود أوزيل (مصطفى)، الذي كان آنذاك وكيلا لأعمال ابنه. لكن صاحب القدم اليسرى جلب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما قدم أداء رائعا في مونديال جنوب أفريقيا 2010، حيث انتقل أوزيل إلى ريال مدريد، الذي لعب معه ثلاث سنوات، ليحط الرحال بعدها في فريق أرسنال في صفقة بلغت 50 مليون يورو.

  • Bambi 2010 Mesut Özil (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    نموذج للاندماج

    سنة 2010 فاز مسعود أوزيل بجائزة "بامبي" الإعلامية الشهيرة كمثال ناجح للاندماج. في نهاية 2007 تنازل أوزيل عن جنسيته التركية، بيد أنه لم يخف أبدا فخره بجذوره التركية. سنة 2016 نشر مسعود صورا لرحلة حج في مكة.

  • Mesut Özil meets Angela Merkel in a football changing room in 2010 (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/G. Bergmann)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    بطل القلوب

    هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الصورة) مسعود أوزيل، على الانتصار الذي حققه منتخب "المانشافت" على نظيره التركي، في مباراة برسم التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2012. وبعد مونديال البرازيل 2014 تبرع أوزيل بمكافأة الفوز لصالح الأطفال البرازيليين، الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، وهو ما جعل صانع الألعاب ينال استحسان الكثير من الناس، كما زار أوزيل الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن.

  • Mesut Özil holds the World Cup trophy in front of the Brandenburg Gate (picture-alliance/GES/M. Gillar)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    صانع الفرص بعد ميسي

    شارك مسعود أوزيل في جميع مباريات المنتخب الألماني (سبع مباريات) في رحلته نحو الفوز بكأس العالم 2014، حيث يُعد صاحب القدم اليسرى الساحر ليس فقط صانع ألعاب منتخب "المانشافت"، بل أيضا حلقة وصل مهمة بين المدرب يواخيم لوف وباقي اللاعبين في المنتخب. كما نجح أوزيل في مونديال البرازيل 2014 في الحلول ثانيا بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعب يخلق الفرص.

  • Özil pictured handing a football jersey to Erdogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الصورة المثيرة للجدل

    ليست المرة الأولى ( مايو/أيار 2018)، التي يتم فيها تصوير مسعود أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ سبق وظهر أوزيل مع أردوغان، غير أن صورته الأخيرة مع الرئيس التركي، قبل انطلاق مونديال روسيا أثارت الكثير من الاهتمام. وفيما أنتقد البعض أوزيل لدعمه حاكم سلطوي، أتهمه البعض الآخر بعدم الولاء لألمانيا.

  • Mesut Özil reacts during the World Cup Match between Germany and South Korea on June 27, 2018 (picture-alliance/Photoshot)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    كبش فداء لفشل المانشافت؟

    في مونديال روسيا ودع منتخب "المانشافت" البطولة من الدور الأول، وهو ما اعتبر أكبر إخفاق في تاريخ مشاركات المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم. على إثر ذلك أعتبر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل، أن صمت أوزيل بخصوص قضية لقائه مع أردوغان أثقل كاهل المنتخب. تصريحات غريندل قوبلت بانتقادات من الوسطين السياسي والرياضي أما أوزيل فقد أعتبر أنه يتم استخدامه كـ"كبش فداء".

  • Mesut Özil sits on a ball during a training session (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    "ألماني عند الفوز ومهاجر حال الخسارة"

    في بيان مثير للانتباه، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن مسعود أوزيل (29 عاما) في ( 22 يوليو/تموز 2018) اعتزاله اللعب رسميا مع المنتخب الألماني. أوزيل الذي لعب 92 مباراة مع "المانشافت" وسجل 23 هدفا وساهم في صنع 40 هدفا، كتب قائلا: "أنا ألماني عندما نفوز، ومهاجر عندما نخسر". الكاتب : شوماخر إليزابيث/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

بعدما ساهم في تربع ألمانيا على عرش كرة القدم وفي صنع أمجادها الرياضية، فجر مسعود أوزيل قنبلة اعتزاله اللعب دوليا مع "المانشافت"، وسط جدل كبير على خلفية صورة له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. مسيرة أوزيل الكروية في صور (23.07.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

شخصية أوزيل..كرة قدم وسياسة ودين وحياة خاصة مثيرة  

مواضيع ذات صلة

Türkei Istanbul Präsident Erdogan und Mesut Özil

بسبب أردوغان..أوزيل مجددا في "فوّهة المدفع" 19.05.2019

مرة أخرى، يفجر مسعود أوزيل لاعب أرسنال جدلا على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا. والسبب هو نفسه: صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذه المرة على مائدة الإفطار.

Erdogan mit Özil

أوزيل يوجه دعوة خاصة إلى الرئيس أردوغان 16.03.2019

يستعد النجم الألماني مسعود أوزيل إلى دخول القفص الذهبي صيف هذه السنة. صاحب القدم اليسرى الساحرة التقى مؤخراً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووجه له دعوة خاصة. فما هي يا ترى؟ وهل يقبل أردوغان دعوة نجم أرسنال الإنجليزي؟

WM2018 - Südkorea - Deutschland: Oliver Bierhof und Mesut Oezil

بيرهوف يعترف بتعامله الخاطئ مع قضية أوزيل 10.04.2019

أقر أوليفر بيرهوف المدير الرياضي للمنتخب الألماني بتعامله الخاطئ مع قضية صانع الألعاب مسعود أوزيل عندما تم التقاط صور له مع أردوغان قبل انطلاق المونديال بوقت وجيز، ومن ثم اعتزال أوزيل اللعب مع المنتخب بعد المونديال.

إعلان
Themenbild Facebook

 