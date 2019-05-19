أوزيل يدخل القفص الذهبي بعد أسبوع وأردوغان قد يحضر زفافه

ذكرت تقارير صحفية تركية اليوم الخميس (30 مايو/ أيار) أن الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط ارسنال الإنجليزي سيتزوج في غضون أسبوع واحد. ووفقا لصحيفة "صباح" التركية، فإن أوزيل سيتزوج من خطيبته ملكة جمال تركيا سابقا أمينة غولشا بعد أسبوع. وأشارت الصحيفة إلى أن الزفاف سوف يقام في السابع من حزيران/يونيو المقبل بفندق "فور سيزنس" في اسطنبول.

وقد يكون الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من بين الحاضرين لمراسم الزفاف وفقا للصحيفة، ففي شهر مارس/ آذار الماضي التقى أوزيل وخطيبته مع أردوغان في مطار اسطنبول، وحسب صورة نشرها مكتب الرئيس التركي آنذاك يظهر أزويل وخطيبته يقدمان لأردوغان بطاقة دعوة حفل زفافهما، الذي كانت صحيفة بيلد الألمانية قد أشارت إلى تاريخه قبل الصحف التركية التي أكدته اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن مسعود أوزيل ذو الأصول التركية، كان لاعبا في المنتخب الألماني (المانشافت) وأحرز معه لقب بطولة العالم في مونديال البرازيل عام 2014. لكنه بعد لقائه مع أردوغان والتقاط صورة معه قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا العام الماضي، تعرض لانتقادات لاذعة للغاية، ما اضطره بعد ذلك إلى اعتزال اللعب دولياً مع "المانشافت".

ع.ج/ ي.ب (د ب أ)