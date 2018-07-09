 أوزيل يخرج عن صمته مدافعا عن لقاءه بأردوغان | عالم الرياضة | DW | 22.07.2018

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عالم الرياضة

أوزيل يخرج عن صمته مدافعا عن لقاءه بأردوغان

أخيرا خرج اللاعب الدولي مسعود أوزيل، صانع ألعاب المنتخب الألماني لكرة القدم عن صمته مدافعا عن لقاءه بأردوغان. هذا اللقاء الذي فجر جدلا حادا داخل ألمانيا، أسبوعين قبل المونديال ولا تزال ارتدادته إلى غاية اللحظة.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Mesut Özil, Deutschland (picture-alliance/dpa/Ulmer Pressebildagentur/M. Ulmer)

منذ أن أخذ الصورة التي جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي أثارت جدلا حادا داخل ألمانيا، يخرج الدولي الألماني مسعود أوزيل عن صمته، ويقول إنه سيقوم بالتقاط الصورة ذاتها إذا ما تطلب الأمر في المستقبل، وذلك وفق ما كتبه في تغريدة نشرها على حسابه الخاص على موقع توتير باللغة الألمانية.


وكان مسعود أوزيل وزميله في المنتخب الألماني لكرة القدم، قد التقطا صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ذروة الحملة الانتخابية لرئاسيات تركيا. وفي هذا اللقاء، أهدى لاعب مانشستر سيتي إلكاي غوندغوان الحامل للجنسيتين الألمانية والتركية قميصه للرئيس أردوغان، كتب عليه "إلى رئيسي المبجل".

وحدث اللقاء ذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق منافسات مونديال روسيا، الذي مني فيه المانشافت بنكسة تاريخية مودعا البطولة من الدور الأول لأول مرة في تاريخه المونديالي منذ دورة عام 1938.

وفي تغريدته أشار أوزيل إلى جذوره التركية، وقال إن رفض لقاء الرئيس التركي بمثابة عدم احترام هذه الجذور، بغض النظر عمن هو الرئيس. وأضاف أوزيل أنه وخلال اللقاء جرى الحديث عن كرة القدم ولم يتم إطلاقا الخوض في السياسية.

و.ب/ي.ب (د ب أ)

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland (AFP/Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    كأس العالم 2014

    ساهم أوزيل بشكل كبير في تتويج المنتخب الألماني بمونديال 2014 وكان من أبرز اللاعبين في تلك البطولة.

  • FA Cup Gewinn FC Arsenal 17.05.2014 Mertesacker & Özil & Podolski (Reuters)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تألق كبير في أرسنال

    تُوج أوزيل بكأس الاتحاد الانجليزي (2013/ 2014) مع فريق أرسنال. وأثنت الصحافة البريطانية كثيرا على أوزيل ووصفته بأنه واحد من أفضل اللاعبين في فريق "المدفعجية" وهو لقب فريق أرسنال.

  • Fußball Mezut Özil von Real Madrid (Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تتويج مع ريال مدريد

    الدوري الإسباني كان شاهدا أيضا على تألق أوزيل. فقد فاز الدولي الألماني من أصول تركية بالدوري الإسباني 2011/ 2012 وكأس ملك إسبانيا 2010/ 2011 مع ريال مدريد، وتوج أيضا مع الفريق الملكي بكأس السوبر الإسبانية عام 2012.

  • UEFA Champions League PFC Ludogorets Razgrad vs. Arsenal - Mesut Özil (Reuters/P. Childs)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل لاعب ألماني للمرة الخامسة

    توج أوزيل خمس مرات بجائزة أفضل لاعب ألماني وكان ذلك وفي أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، و2016.

  • Özil Real vs Borussia 30.04.2013 in Madrid (picture-alliance/dpa)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل ممرر في أوروبا

    اختير "مسعود أوزيل" خلال الموسم الكروي 2011/ 2012 كأحسن ممرر في أوروبا. فقد أهدى أكثر من 25 تمريرة حاسمة متفوقا بذلك حينها على منافسين كبار في عالم المستديرة كميسي ورنالدو.

  • Fußballer Mesut Özil mit DFB Pokal (AP)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    بداية التألق مع بريمن

    متابعو كأس ألمانيا عام 2009 كانوا شاهدين على موهبة صاعدة. "أوزيل" اقتنص لقب النجم بلا منازع ذلك الموسم، حيث أحرز فريقه فيردر بريمن على كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم للمرة السادسة في تاسع مشاركة له في النهائي. الألماني من أصل تركي سجل في شباك ليفركوزن في الدقيقة 58، وضمن الفوز لفريقه.

  • Fußball U21-Europameister Deutschland (imago sportfotodienst)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    الخطوة الأولى نحو النجاح

    أوزيل كان ضمن المنتخب الألماني الفائز ببطولة أمم أوروبا للشباب عام 2009. وتألق في المباراة التي حققت فيها ألمانيا فوزا كاسحا على إنجلترا. بطولة أمم أووربا للشباب عام 2009 اعتُبرت بداية النجاح لصاحب التمريرات والفنيات السحرية. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


 

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