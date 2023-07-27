أوزيل يثير الجدل مجددا.. ما قصة وشم "الذئاب الرمادية"؟

اعتاد مدرب اللياقة البدنية، ألبر أكساتش، نشر صور عملائه على موقع تبادل الصور "انستغرام". صور كلاسيكية تظهر نتيجة عمله كدليل على نجاحه. لكن آخر صورة نشرها المدرب أثارت ضجة واسعة في ألمانيا منذ أيام. الصورة يظهر فيها أكساتش إلى جانب لاعب المنتخب الألماني السابق، مسعود أوزيل وهما يستعرضان بفخر عضلات بطنهما.

ما قصة هذا الوشم؟

بيد أن ظهور وشم على صدر، نجم منتخب ألمانيا السابق، مسعود أوزيل، كان السبب خلف الجدل الدائر حالياً في ألمانيا.على الجانب الأيسر من صدر أوزيل، ظهرت صورة ظليّة لذئب يعوي و أسفله ثلاثة أهلة. وهو شعار حركة "Ülkücü" اليمينية المتطرفة التركية و المعروفة في ألمانيا باسم "الذئاب الرمادية".. فما هي خطورة هذه الحركة؟ ولما أحدثت كل هذا الجدل؟

تأسست حركة "الذئاب الرمادية" أواخر ستينيات القرن الماضي، وهي تقوم على تمجيد الشعب التركي واستعادة أمجاده التاريخية، كما تساند بقوة الأطروحات الرسمية في موضوع الأرمن وكذلك في القضية الكردية. وتقول تقارير إن الحركة تساند بقوة تمدد تركيا في محيطها الجغرافي.

ما خطورة الحركة؟

سمح البرلمان الألماني بدراسة حظر منظمة "الذئاب الرمادية" التركية اليمينية في ألمانيا عام 2020 بالأغلبية على طلب مشترك مقدم من أحزاب الائتلاف الحاكم وقتها (المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي) والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) وحزب الخضر، يطالب الحكومة بدراسة حظر هذه المنظمة.

وبرر مقدمو الطلب هذه الخطوة بأن المنظمة عنصرية ومعادية للسامية ومعادية للديمقراطية وتهدد الأمن الداخلي في البلاد. وقد رحب الطلب المقدم إلى البرلمان الألماني بالتصرف الفرنسي مع المنظمة "وربط ذلك بالأمل في أن تتبع دول أخرى النموذج الفرنسي".

يذكر أن الحكومة الفرنسية حلت منظمة "الذئاب الرمادية" بدعوى أنها تثير التمييز والكراهية وضالعة في أعمال عنف. لكن الخارجية التركية نددت بالخطوة وطالبت بضرورة "حماية حرية التعبير والتجمّع للأتراك في فرنسا".

شعار منظمة الذئاب الرمادية

وحسب تقرير لهيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)، فإن "الذئاب الرمادية" تحمل وتنشر الأفكار القومية اليمينية المتطرفة. ونوه التقرير إلى ان المنظمة لها علاقات بحزب الحركة القومية في تركيا والذي يشكل تحالفاً حكومياً مع حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (العدالة والتنمية).

وتقدر الحكومة الألمانية عدد أعضاء المنظمة في ألمانيا بحوالي 11 ألف شخص. بينما يرى خبراء أن العدد أكبر من ذلك.

و يشتهر أعضاء حركة "الذئاب الرمادية" اليمينية المتطرفة برفعهم إيماءة مميزة باليد تشهر خلالها السبابة والخنصر بينما تضم بقية العصبة إلى بعضها وتشكل ما يشبه رأس الذئب. وهو الشعار الذي تعرف به الحركة.

إ.م/ أ.ح