أوزيل وكولاسيناك يعودان للتدريب مع أرسنال بعد نجاتهما من سطو مسلح

يبدو أن الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل (30 عاما) وزميله البوسني في فريق أرسنال الإنجليزي سياد كولاسيناك (26 عاما) قد تعافيا بشكل جيد من محاولة سطو تعرضا لها يوم أمس الخميس.

وكان لاعبا أرسنال قد تعرضا لمحاولة سطو مسلح من قبل شخصين كانا يقودان دراجة بخارية، حيث حاول هذان المجهولان سرقة سيارة اللاعب الألماني التي كان يتجول بها برفقة زميله البوسني شمال شرق العاصمة البريطانية لندن. وقال المتحدث باسم نادي أرسنال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "كلاهما بخير، وسيخوضان التدريبات اليوم" الجمعة. وأظهرت صورة نشرها كولاسيناك على حسابه بموقع تويتر اليوم الجمعة (26 تموز/ يوليو) الثنائي مبتسما.

وظهر كولاسيناك المكنى "الدبابة" في فيديو كاميرات المراقبة يقفز من سيارة مترفة رباعية الدفع يقودها أوزيل لمواجهة معتدين ملثمين، انقضوا على السيارة بدراجة نارية في منطقة غولدز غرين في العاصمة بعد ظهر الخميس. ولوح المعتديان بالسكاكين في وجه ظهير أرسنال كولاسيناك، الذي ظهر وهو يقاتلهما بشراسة.

وأشارت صحيفة "ذي صن" أن أوزيل "المرعوب" وزوجته أمينة غولشي، ملكة جمال تركيا السابقة، نزلا من السيارة وهربا إلى مطعم تركي في الشارع، حيث هب الموظفون لمساعدتهما ومطاردة العصابة قبل وصول الشرطة.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات فيديو للاعتداء وصور تظهر صور بطل العالم لعام 2014 بصحبة زوجته أمام المطعم.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة في لندن "سكوتلاند يارد" لوكالة الأنباء الألمانية أنه لم يتم حتى الآن إلقاء القبض على المشتبه بهما.

يذكر أن أوزيل وكولاسيناك عادا مؤخرا مع فريقهما أرسنال من جولة صيفية بالولايات المتحدة الأميركية، خاض خلالها أرسنال عددا من المباريات الودية.

أ.د.و/ص.ش (د ب أ. أ ف ب)