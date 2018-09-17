أوزيل وكولاسيناك يعودان للتدريب مع أرسنال بعد نجاتهما من سطو مسلح

يبدو أن الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل (30 عاما) وزميله البوسني في فريق أرسنال الإنجليزي سياد كولاسيناك (26 عاما) قد تعافيا بشكل جيد من محاولة سطو تعرضا لها يوم أمس الخميس.
وكان لاعبا أرسنال قد تعرضا لمحاولة سطو مسلح من قبل شخصين كانا يقودان دراجة بخارية، حيث حاول هذان المجهولان سرقة سيارة اللاعب الألماني التي كان يتجول بها برفقة زميله البوسني شمال شرق العاصمة البريطانية لندن. وقال المتحدث باسم نادي أرسنال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "كلاهما بخير، وسيخوضان التدريبات اليوم" الجمعة. وأظهرت صورة نشرها كولاسيناك على حسابه بموقع تويتر اليوم الجمعة (26 تموز/ يوليو) الثنائي مبتسما.
وظهر كولاسيناك المكنى "الدبابة" في فيديو كاميرات المراقبة يقفز من سيارة مترفة رباعية الدفع يقودها أوزيل لمواجهة معتدين ملثمين، انقضوا على السيارة بدراجة نارية في منطقة غولدز غرين في العاصمة بعد ظهر الخميس. ولوح المعتديان بالسكاكين في وجه ظهير أرسنال كولاسيناك، الذي ظهر وهو يقاتلهما بشراسة.
وأشارت صحيفة "ذي صن" أن أوزيل "المرعوب" وزوجته أمينة غولشي، ملكة جمال تركيا السابقة، نزلا من السيارة وهربا إلى مطعم تركي في الشارع، حيث هب الموظفون لمساعدتهما ومطاردة العصابة قبل وصول الشرطة.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات فيديو للاعتداء وصور تظهر صور بطل العالم لعام 2014 بصحبة زوجته أمام المطعم.
وأكدت متحدثة باسم الشرطة في لندن "سكوتلاند يارد" لوكالة الأنباء الألمانية أنه لم يتم حتى الآن إلقاء القبض على المشتبه بهما.
يذكر أن أوزيل وكولاسيناك عادا مؤخرا مع فريقهما أرسنال من جولة صيفية بالولايات المتحدة الأميركية، خاض خلالها أرسنال عددا من المباريات الودية.
أ.د.و/ص.ش (د ب أ. أ ف ب)
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
انضم بعض نجوم كرة القدم الألمانية إلى قائمة هذا العام لأثرياء ألمانيا، ومنهم مسعود أوزيل (29 عاماً) وتوني كروس (28 عاماً) وفيليب لام (34 عاماً) وباستيان شفاينشتايغر (34 عاماً). ورغم أن ثروة كل منهم تُقدر بنحو 150 مليون يورو، إلا أنهم أتوا في المراكز الأخيرة من القائمة على خلاف المراكز المتقدمة التي تُوجوا بها خلال مشوارهم الكروي.
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
أسطورة التنس الألمانية السابقة شتيفي غراف (49 عاماً) أتت بثروتها التي زادت عن 150 مليون يورو في المركز الـ980 من القائمة، مركز متأخر لكنه يبقى أفضل من المركز الأخير.
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
حقق نجم الفورميلا واحد سيباستيان فيتل (31 عاماً) الكثير من الألقاب لسرعته في سباقات السيارات، لكن يبدو أن هذه السرعة لم تكن كافية ليحتل مراكز متقدمة من القائمة، إذ أتى في المركز الـ 771 فقط من قائمة أغنياء ألمانيا بثروة تُقدر بـ 250 مليون يورو.
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
نجم كرة السلة الألماني المخضرم ديرك نوفيتسكي (40 عاماً) حقق رقماً قياسياً في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد أن استمرار 21 موسماً مع فريق دالاس مافريكس. لكنه لم ينل إلا المركز الـ590 من قائمة أثرياء ألمانيا بعد أن بلغت ثروته نحو 300 مليون يورو. ورغم هذه المرتبة المتأخرة نسبياً من القائمة، لكنه يبقى ثاني أغنى رياضي فيها.
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
كشفت قائمة "بيلانس" لأثرياء ألمانيا أن الرياضي الأغنى في ألمانيا هو أسطورة سباقات الفورميلا واحد ميشائيل شوماخر، إذ تبلغ ثروته قرابة 650 مليون يورو. لكن رغم تقدمه على جميع الرياضين الأغنياء في القائمة، إلا أنه أتى رغم ذلك في المركز الـ 306 فقط.
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
تُعدّ الشركة المنتجة لنظام "SAP" من الشركات الألمانية القليلة التي تمكنت من تحقيق مكانة دولية في سوق البرامج الرقمية. كما أن رئيسها الأمريكي بيل مكديرموت أعلى المدراء التنفيذيين أجراً في ألمانيا، إذ يحصل 22 مليون يورو سنوياً. أما عائلتي مؤسسي "ساب"، هاسو بلاتنر وكلاوس تشيرا فقد كان نصيبهما المركز التاسع (11.6 مليار يورو) والحادي عشر (10.6 مليار يورو).
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
عائلة بورشه التي ارتبط اسمها بالسيارة الفاخرة والسريعة التي تنتجها والتابعة لمجموعة لفولكسفاغن العملاقة لصناعة السيارات، احتلت المركز السابع من قائمة أثرياء ألمانيا بعد أن قُدرت ثروتها بـ 18.45 مليار يورو.
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
تمتلك سوزانه كلاتن مع شقيقها شتيفان كفانت نحو نصف الأسهم العادية لشركة "بي إم دبليو". وفيما أتت كلاتن في المركز الخامس من القائمة (19 مليار يورو)، أتى شقيقها في المركز العاشر (18.5 مليار يورو). وبذلك تكون المليارديرة كلاتن أغنى امرأة في ألمانيا ويُعرف عنها تبرعاتها الخيرية، إذ بادرت قبل عامين بالتبرع بـ 100 مليون يورو.
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
المراكز العشرة الأولى من قائمة أثرياء ألمانيا هيمن على أغلبها منتجو السيارات وقطع غيارها، فقد أتى جورج شيفلر (53 عاماً)، مدير المجموعة التي تحمل اسم عائلته وتختص بقطع غيار السيارات، في المركز الثالث، إذ بلغت ثروته 20.5 مليار يورو).
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
المركز الثاني كان من نصيب عائلة كارل ألبريشت، مؤسس سلسلة المحلات التجارية الألمانية "آلدي زود"، إذ قُدرت ثروتها بـ25.5 مليار يورو. توفي المؤسس المشارك لألدي عام 2014، إلا أن إمبراطورتيه مازالت تنبض في جميع أنحاء العالم وفي منافسة قوية مع "ليدل" في ألمانيا.
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
مؤسس سلسلة المحلات التجارية العالمية "ليدل" ديتر شفارتس (78 عاماً) هو أغنى أغنياء ألمانيا، إذ تُقدر ثروته بـ 39.5 مليار يورو. وكانت أولى فروع ليديل قد اُفتتحت في سبعينات القرن الماضي حول مدينة لودفيغ شافين، لكنها سرعان ما توسعت وانتشرت في جميع أنحاء العالم، وبات ليدل أكبر شركة عائلية في ألمانيا كلها.