أوزيل وزوجته يحتفلان بمولودتهما البكر على إنستغرام

احتفل نجم المنتخب الألماني السابقمسعود أوزيل بمولودته الأولى عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، حيث نشر صورة تجمعه بزوجته ومولودتهما "إيدا". وكتب أوزيل لمتابعيه: "أحمد الله على قدوم "إيدا" للحياة، وهي بصحة جيدة".

وكان النجم الألماني، التركي الأصل، قد تزوج ملكة جمال تركيا السابقة أمينة غولشي في حفل زفاف ضخم أقيم بمدينة إسطنبول في يونيو/حزيران من العام الماضي، وحضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشاهد على الزواج. وذلك في وقت كانت العلاقات بين ألمانيا وتركيا متأزمة جدا.

يذكر أنه وبسبب علاقته بالرئيس التركي واجه أوزيل انتقادات حادة، تفجرت حين قام صانع ألعاب المنتخب الألماني السابق بإهداء أردوغان قميصه مع الأرسنال، وذلك في ذروة الحملة الانتخابية لانتخابات عام 2018.

وتطورت الأمور إلى أن أعلن أوزيل، فور خروج ألمانيا المذل من منافسات مونديال روسيا 2018، إعتزاله اللعب الدولي، وأوضح حينها أن السبب في اتخاذه هذا القرار يعود إلى الحملة العنصرية التي استهدفته في مسقط رأسه ألمانيا، مشددا أن "العنصرية باتت مشكلة حقيقية" في ألمانيا.

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وعاد أوزيل إلى دائرة الاهتمام من جديد، حين انتقد معاملة الصين لأقلية "الأيغور"، مما أدى إلى منع التليفزيون الصيني الرسمي بث مباراة فريق الأرسنال مع فريق مانشستر سيتيضمن مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز. وترتب عن ذلك بيان من نادي "غانرز" أعلن فيه أن تصريحات أوزيل تعبر عن رأيه الشخصي.

وبعيداً عن السياسة سيكون لدى أوزيل الآن متسعا كافيا من الوقت للفرح بمولودته مع زوجته، خاصة بعد توقف الأنشطة الكروية للدوري الإنكليزي بسبب أزمة كورونا.

س.ح/ و.ب