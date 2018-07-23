 أوزيل وزوجته يحتفلان بمولودتهما البكر على إنستغرام | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 31.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

أوزيل وزوجته يحتفلان بمولودتهما البكر على إنستغرام

وسط الأخبار السيئة الناجمة عن انتشار وباء كورونا، تتسلل السعادة إلى حياة لاعب فريق أرسنال الإنكليزي، فقد رزق بمولودته الأولى التي احتفل بها مع زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام.

Fußball FC Arsenal vs Manchester City | Mesut Özil Auswechslung (Getty Images/AFP/B. Stansall)

مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي.

احتفل نجم المنتخب الألماني السابقمسعود أوزيل بمولودته الأولى عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، حيث نشر صورة تجمعه بزوجته ومولودتهما "إيدا". وكتب أوزيل لمتابعيه: "أحمد الله على قدوم "إيدا" للحياة، وهي بصحة جيدة".

وكان النجم الألماني، التركي الأصل، قد تزوج ملكة جمال تركيا السابقة أمينة غولشي في حفل زفاف ضخم أقيم بمدينة إسطنبول في يونيو/حزيران من العام الماضي، وحضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشاهد على الزواج. وذلك في وقت كانت العلاقات بين ألمانيا وتركيا متأزمة جدا. 

يذكر أنه وبسبب علاقته بالرئيس التركي واجه أوزيل انتقادات حادة، تفجرت حين قام صانع ألعاب المنتخب الألماني السابق بإهداء أردوغان قميصه مع الأرسنال، وذلك في ذروة الحملة الانتخابية لانتخابات عام 2018.

وتطورت الأمور إلى أن أعلن أوزيل، فور خروج ألمانيا المذل من منافسات مونديال روسيا 2018، إعتزاله اللعب الدولي، وأوضح حينها أن السبب في اتخاذه هذا القرار يعود إلى الحملة العنصرية التي استهدفته في مسقط رأسه ألمانيا، مشددا أن "العنصرية باتت مشكلة حقيقية" في ألمانيا. 

مشاهدة الفيديو 01:47

شخصية أوزيل..كرة قدم وسياسة ودين وحياة خاصة مثيرة

وعاد أوزيل إلى دائرة الاهتمام من جديد، حين انتقد معاملة الصين لأقلية "الأيغور"، مما أدى إلى منع التليفزيون الصيني الرسمي بث مباراة فريق الأرسنال مع فريق مانشستر سيتيضمن مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز. وترتب عن ذلك بيان من نادي "غانرز" أعلن فيه أن تصريحات أوزيل تعبر عن رأيه الشخصي.

وبعيداً عن السياسة سيكون لدى أوزيل الآن متسعا كافيا من الوقت للفرح بمولودته مع زوجته، خاصة بعد توقف الأنشطة الكروية للدوري الإنكليزي بسبب أزمة كورونا.

س.ح/ و.ب

  • تحول لاعب أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل والفائز بكأس العالم مع المنتخب الألماني إلى شخصية سياسية في السنوات الأخيرة. لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدى إلى نهاية مسيرته الكروية مع منتخب المانشافت. صانع الألعاب أثار الانتقادات في بكين بعد تعليق نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقد خلاله صمت المسلمين إزاء تعرض أقلية الإيغور المسلمة للاضطهاد في الصين.

    عندما تصطدم السياسة بالرياضة

    أوزيل يدعم أقلية الإيغور

    تحول لاعب أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل والفائز بكأس العالم مع المنتخب الألماني إلى شخصية سياسية في السنوات الأخيرة. لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدى إلى نهاية مسيرته الكروية مع منتخب المانشافت. صانع الألعاب أثار الانتقادات في بكين بعد تعليق نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقد خلاله صمت المسلمين إزاء تعرض أقلية الإيغور المسلمة للاضطهاد في الصين.

  • أوائل الأمثلة على الاحتجاج من عالم الرياضة تعود إلى عام 1913، يومها انتصرت الحركة المنادية بحق المرأة في الاقتراع بفضل الاحتجاج القاتل لإميلي دافيسون. في يوم سباق الخيل دربي في إبسوم دخلت دافيسون المضمار ليصدمها حصان الملك جورج الخامس أنمر. كانت دافيسون تقاتل من أجل حق المرأة في الحصول على التصويت، وهو ما حدث بعد خمس سنوات.

    عندما تصطدم السياسة بالرياضة

    نضال إميلي دافيسون القاتل

    أوائل الأمثلة على الاحتجاج من عالم الرياضة تعود إلى عام 1913، يومها انتصرت الحركة المنادية بحق المرأة في الاقتراع بفضل الاحتجاج القاتل لإميلي دافيسون. في يوم سباق الخيل "دربي" في إبسوم دخلت دافيسون المضمار ليصدمها حصان الملك جورج الخامس "أنمر". كانت دافيسون تقاتل من أجل حق المرأة في الحصول على التصويت، وهو ما حدث بعد خمس سنوات.

  • رفض محمد علي التجنيد للقتال من الجيش الأمريكي في حرب فيتنام عام 1967. وأرجع نجم الملاكمة قراره إلى معتقداته الإسلامية ومعارضته للحرب. وألقي القبض على كلاي وأُدين لاحقًا بتهمة التهرب وجُرِّد من ألقابه، وجرى تعليق رخصة قتاله. وبقي كلاي، خارج الحلبة لمدة ثلاث سنوات حتى ألغيت إدانته في عام 1971.

    عندما تصطدم السياسة بالرياضة

    محمد علي يرفض تجنيد الجيش

    رفض محمد علي التجنيد للقتال من الجيش الأمريكي في حرب فيتنام عام 1967. وأرجع نجم الملاكمة قراره إلى معتقداته الإسلامية ومعارضته للحرب. وألقي القبض على "كلاي" وأُدين لاحقًا بتهمة التهرب وجُرِّد من ألقابه، وجرى تعليق رخصة قتاله. وبقي كلاي، خارج الحلبة لمدة ثلاث سنوات حتى ألغيت إدانته في عام 1971.

  • كانت واحدة من أكثر الاحتجاجات شهرة في عالم الرياضة عام 1968، عندما هز تومي سميث وجون كارلوس الأولمبياد في المكسيك بتحية بلاك باور على منصة التتويج بنهائي سباق 200 متر رجال. ونحى اللاعبان رأسيهما ورفعا القبعات السوداء على المنصة بينما يُعزف النشيد الوطني الأمريكي في خطوة أثارت غضب ملايين الأميركيين.

    عندما تصطدم السياسة بالرياضة

    تحية "بلاك باور"

    كانت واحدة من أكثر الاحتجاجات شهرة في عالم الرياضة عام 1968، عندما هز تومي سميث وجون كارلوس الأولمبياد في المكسيك بتحية "بلاك باور" على منصة التتويج بنهائي سباق 200 متر رجال. ونحى اللاعبان رأسيهما ورفعا القبعات السوداء على المنصة بينما يُعزف النشيد الوطني الأمريكي في خطوة أثارت غضب ملايين الأميركيين.

  • احتّل لاعب كرة السلة الأمريكي محمود عبد الرؤوف عناوين الصحف في عام 1996 عندما رفض الوقوف للنشيد الوطني قبل المباريات، معتبرا أن العلم الأمريكي كان رمزًا للقمع. وقال أيضًا إن هذا الموقف يتعارض مع معتقداته الإسلامية. أوقفه الدوري الاميركي للمحترفين وفرض عليه غرامة أكثر من 31 ألف دولار لكل مباراة فاتته بسبب الإيقاف. غير أنه توصل بعد أيام من الخلاف إلى حل وسط مع الدوري.

    عندما تصطدم السياسة بالرياضة

    عبدالرؤوف يحتج على النشيد الأمريكي

    احتّل لاعب كرة السلة الأمريكي محمود عبد الرؤوف عناوين الصحف في عام 1996 عندما رفض الوقوف للنشيد الوطني قبل المباريات، معتبرا أن العلم الأمريكي كان رمزًا للقمع. وقال أيضًا إن هذا الموقف يتعارض مع معتقداته الإسلامية. أوقفه الدوري الاميركي للمحترفين وفرض عليه غرامة أكثر من 31 ألف دولار لكل مباراة فاتته بسبب الإيقاف. غير أنه توصل بعد أيام من الخلاف إلى حل وسط مع الدوري.

  • في دورة ألعاب الكومنولث عام 1994، احتفلت كاثي فريمان بانتصاراتها في سباق 200 متر و400 متر من خلال رفع علم إستراليا الوطني وعلم السكان الأصليين احتفاءً بأصولها. ووجه منظمو اللعبة للعداءة عقوبة اللوم، لكن فريمان احتفلت بالميدالية الذهبية في منزلها في سيدني عام 2000 بحملها كلا العلمين مرة أخرى.

    عندما تصطدم السياسة بالرياضة

    كاثي فريمان ترفع العلمين

    في دورة ألعاب الكومنولث عام 1994، احتفلت كاثي فريمان بانتصاراتها في سباق 200 متر و400 متر من خلال رفع علم إستراليا الوطني وعلم السكان الأصليين احتفاءً بأصولها. ووجه منظمو اللعبة للعداءة عقوبة اللوم، لكن فريمان احتفلت بالميدالية الذهبية في منزلها في سيدني عام 2000 بحملها كلا العلمين مرة أخرى.

  • اتخذ لاعب كرة القدم الغاني المولد في ألمانيا كيفن برينس بواتينغ موقفًا ضد الهتافات العنصرية في عام 2013 من خلال الخروج من الملعب في مباراة ضد فريق الدرجة الرابعة الإيطالي برو باتريا. توقفت المبارة بعد 26 دقيقة عندما استهدف جزء من مشجعي فريق برو باتريا لاعب خط وسط ميلان الذي كان هو آنذاك، وكان رد فعله على الإيذاء بالتقاط الكرة وركلها عند الحشد في المدرجات خلفه.

    عندما تصطدم السياسة بالرياضة

    بواتينغ ضد الهتاف العنصري

    اتخذ لاعب كرة القدم الغاني المولد في ألمانيا كيفن برينس بواتينغ موقفًا ضد الهتافات العنصرية في عام 2013 من خلال الخروج من الملعب في مباراة ضد فريق الدرجة الرابعة الإيطالي برو باتريا. توقفت المبارة بعد 26 دقيقة عندما استهدف جزء من مشجعي فريق برو باتريا لاعب خط وسط ميلان الذي كان هو آنذاك، وكان رد فعله على الإيذاء بالتقاط الكرة وركلها عند الحشد في المدرجات خلفه.

  • تحتل حركة حياة الأشخاص السود موقع الصدارة في العديد من الاحتجاجات والحملات في السنوات الأخيرة بالولايات المتحدة. كان من أبرزها عام 2014 عندما ارتدى ليبرون جيمس وزملاؤه في دوري السلة الأميركي للمحترفين كيري إيرفينغ وجاريت جاك وكيفن جارنيت قمصان لا أستطيع التنفس في إشارة إلى الكلمات الأخيرة لإريك غارنر، وهو أمريكي أسود غير مسلح توفي بعدما وضعه ضابط الشرطة في مخبأ.

    عندما تصطدم السياسة بالرياضة

    "لا استطيع التنفس"

    تحتل حركة "حياة الأشخاص السود" موقع الصدارة في العديد من الاحتجاجات والحملات في السنوات الأخيرة بالولايات المتحدة. كان من أبرزها عام 2014 عندما ارتدى ليبرون جيمس وزملاؤه في دوري السلة الأميركي للمحترفين كيري إيرفينغ وجاريت جاك وكيفن جارنيت قمصان "لا أستطيع التنفس" في إشارة إلى الكلمات الأخيرة لإريك غارنر، وهو أمريكي أسود غير مسلح توفي بعدما وضعه ضابط الشرطة في مخبأ.

  • صنع صاحب الميدالية الفضية الأوليمبية فيسا ليليسا اسمًا له في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو - لكن هذا لم يكن بالضرورة لأدائه في الماراثون. حينما وصل العداء الإثيوبي خط النهاية في المرتبة الثانية وضع ذراعيه فوق رأسه تضامناً مع نشطاء الأورومو الذين نظموا احتجاجات في إثيوبيا طلبا للجوء.

    عندما تصطدم السياسة بالرياضة

    احتجاج عند خط النهاية

    صنع صاحب الميدالية الفضية الأوليمبية فيسا ليليسا اسمًا له في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو - لكن هذا لم يكن بالضرورة لأدائه في الماراثون. حينما وصل العداء الإثيوبي خط النهاية في المرتبة الثانية وضع ذراعيه فوق رأسه تضامناً مع نشطاء "الأورومو" الذين نظموا احتجاجات في إثيوبيا طلبا للجوء.

  • ركع لاعب كرة القدم الأمريكية كولن كوبرنيك على ركبته خلال النشيد الأمريكي في عام 2016، مما أدى إلى حملة اركع على الركبة احتجاجا على التمييز والعنف العرقي في الولايات المتحدة. انتقد الرئيس دونالد ترامب بشدة كوبرنيك والحركة الشهيرة مما أدى إلى غضب اللاعبين والعديد من المواطنين الأمريكيين على حد سواء.

    عندما تصطدم السياسة بالرياضة

    ركوع كوبرنيك على الركبة

    ركع لاعب كرة القدم الأمريكية كولن كوبرنيك على ركبته خلال النشيد الأمريكي في عام 2016، مما أدى إلى حملة "اركع على الركبة" احتجاجا على التمييز والعنف العرقي في الولايات المتحدة. انتقد الرئيس دونالد ترامب بشدة كوبرنيك والحركة الشهيرة مما أدى إلى غضب اللاعبين والعديد من المواطنين الأمريكيين على حد سواء.

  • جوين بيري وريس إمبودين أظهرا أيضا غضبهما من القضايا الاجتماعية في الولايات المتحدة. قبل عام من التنافس أمام جماهير ضخمة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، حيث احتج الاثنان على سياسات دونالد ترامب بعدما ركع أحدهما على ركبته في اللقطة التي اشتهر بها كولن كوبرنيك، وقام الآخر برفع يده على غرار تومي سميث وجون كارلوس ضد التمييز العنصري عام 1968.

    عندما تصطدم السياسة بالرياضة

    "يجب أن ندعو إلى التغيير"

    جوين بيري وريس إمبودين أظهرا أيضا غضبهما من القضايا الاجتماعية في الولايات المتحدة. قبل عام من التنافس أمام جماهير ضخمة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، حيث احتج الاثنان على سياسات دونالد ترامب بعدما ركع أحدهما على ركبته في اللقطة التي اشتهر بها كولن كوبرنيك، وقام الآخر برفع يده على غرار تومي سميث وجون كارلوس قبل عقود.


 

مختارات

بعد تعليقاته.. حذف أوزيل من لعبة إلكترونية في الصين

في خطوة تصعيدية جديدة، حذفت شركة صينية نجم أرسنال مسعود أوزيل من لعبة كرة قدم إلكترونية لنسخة الهواتف النقالة في البلاد بعد دعمه أقلية الإيغور المسلمة، فيما نأى نجم أرسنال بنفسه حول تصريحات الدولي الألماني السابق. (19.12.2019)  

إيمري منتقدا: أوزيل يتألق بفضل من يلعبون حوله

وجه مدرب أرسنال السابق أوناي إيمري سهام النقد إلى نجم أرسنال مسعود أوزيل. المدرب الإسباني كشف عن نقطة ضعف أوزيل وأكد أن الدولي الألماني السابق كان التحدي الأكبر بالنسبة له خلال فترة تدريبه لفريق أرسنال. (21.12.2019)  

رهان خاص بين أوزيل ومشجع مهووس

عقد نجم أرسنال مسعود أوزيل صفقة مع مشجع مهووس بصاحب القدم اليسرى الساحرة. المشجع عبر عن سعادته الكبيرة بعد موافقة أوزيل على الدخول في هذا الرهان الفريد من نوعه. (11.03.2020)  

عندما تصطدم السياسة بالرياضة

أثار دعم اللاعب الدولي الألماني مسعود أوزيل أقلية الإيغور في الصين وانتقاده صمت الدول الإسلامية على اضطهادها موجة من ردود الفعل السياسية. فيما يلي نظرة على بعض الاحتجاجات السياسية في عالم الرياضة. (17.12.2019)  

مواضيع ذات صلة

WM 2018 Deutschland Südkorea Mesut Özil

تركيا تدخل على الخط وتشيد بقرار أوزيل ترك المنتخب الألماني 23.07.2018

دخلت تركيا على خط النقاش حول قضية مسعود أوزيل، فقد أشاد وزراء أتراك بقرار لاعب كرة القدم التركي الأصل بترك المنتخب الألماني بسبب "العنصرية"، واعتبر أحدهم بأن لاعب وسط أرسنال الإنكليزي سجل "هدفا ضد فيروس الفاشية".

Fussball Interantional Champions Cup - Arsenal vs Paris Saint-Germain - Mesut Özil

الاتحاد الألماني يهنئ أوزيل بعيد ميلاده ويفتح صفحة جديدة معه 16.10.2018

هنأ الاتحاد الألماني لكرة القدم مسعود أوزيل بمناسبة عيد ميلاده الـ 30. نجم أرسنال شكر بدوره الاتحاد على هذه البادرة، فيما توقعت تقارير عودة المياه إلى مجاريها بين أوزيل والاتحاد الألماني بعد نكسة كأس العالم الأخيرة.

Russland - Mesut Özil zur WM Vorrudne

ألمانيا قلقة من تبعات محتملة لقضية أوزيل على صورتها في الخارج 30.07.2018

عبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن قلقه من تبعيات الجدل بشأن اعتزال لاعب المانشافت من أصل تركي مسعود أزويل على صورة ألمانيا في الخارج.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

أوزيل وزوجته يحتفلان بمولودتهما البكر على إنستغرام

فكرة لدى "يويفا" لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شباك الكورونا

هل تمنى فريق "ريد بول" فعلا إصابة سائقيه بفيروس كورونا؟

خطط تحاك في الكواليس ضد مانشسر سيتي؟

الأسطورة تشافي يرغب في "تدريب برشلونة" لكن بشروط

من هم أغلى سبعة لاعبين في العالم تحت 21 عاماً؟