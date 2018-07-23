أوزيل وزوجته يحتفلان بمولودتهما البكر على إنستغرام

احتفل نجم المنتخب الألماني السابقمسعود أوزيل بمولودته الأولى عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، حيث نشر صورة تجمعه بزوجته ومولودتهما "إيدا". وكتب أوزيل لمتابعيه: "أحمد الله على قدوم "إيدا" للحياة، وهي بصحة جيدة".
وكان النجم الألماني، التركي الأصل، قد تزوج ملكة جمال تركيا السابقة أمينة غولشي في حفل زفاف ضخم أقيم بمدينة إسطنبول في يونيو/حزيران من العام الماضي، وحضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشاهد على الزواج. وذلك في وقت كانت العلاقات بين ألمانيا وتركيا متأزمة جدا.
يذكر أنه وبسبب علاقته بالرئيس التركي واجه أوزيل انتقادات حادة، تفجرت حين قام صانع ألعاب المنتخب الألماني السابق بإهداء أردوغان قميصه مع الأرسنال، وذلك في ذروة الحملة الانتخابية لانتخابات عام 2018.
وتطورت الأمور إلى أن أعلن أوزيل، فور خروج ألمانيا المذل من منافسات مونديال روسيا 2018، إعتزاله اللعب الدولي، وأوضح حينها أن السبب في اتخاذه هذا القرار يعود إلى الحملة العنصرية التي استهدفته في مسقط رأسه ألمانيا، مشددا أن "العنصرية باتت مشكلة حقيقية" في ألمانيا.
وعاد أوزيل إلى دائرة الاهتمام من جديد، حين انتقد معاملة الصين لأقلية "الأيغور"، مما أدى إلى منع التليفزيون الصيني الرسمي بث مباراة فريق الأرسنال مع فريق مانشستر سيتيضمن مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز. وترتب عن ذلك بيان من نادي "غانرز" أعلن فيه أن تصريحات أوزيل تعبر عن رأيه الشخصي.
وبعيداً عن السياسة سيكون لدى أوزيل الآن متسعا كافيا من الوقت للفرح بمولودته مع زوجته، خاصة بعد توقف الأنشطة الكروية للدوري الإنكليزي بسبب أزمة كورونا.
س.ح/ و.ب
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عندما تصطدم السياسة بالرياضة
أوزيل يدعم أقلية الإيغور
تحول لاعب أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل والفائز بكأس العالم مع المنتخب الألماني إلى شخصية سياسية في السنوات الأخيرة. لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدى إلى نهاية مسيرته الكروية مع منتخب المانشافت. صانع الألعاب أثار الانتقادات في بكين بعد تعليق نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقد خلاله صمت المسلمين إزاء تعرض أقلية الإيغور المسلمة للاضطهاد في الصين.
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عندما تصطدم السياسة بالرياضة
نضال إميلي دافيسون القاتل
أوائل الأمثلة على الاحتجاج من عالم الرياضة تعود إلى عام 1913، يومها انتصرت الحركة المنادية بحق المرأة في الاقتراع بفضل الاحتجاج القاتل لإميلي دافيسون. في يوم سباق الخيل "دربي" في إبسوم دخلت دافيسون المضمار ليصدمها حصان الملك جورج الخامس "أنمر". كانت دافيسون تقاتل من أجل حق المرأة في الحصول على التصويت، وهو ما حدث بعد خمس سنوات.
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عندما تصطدم السياسة بالرياضة
محمد علي يرفض تجنيد الجيش
رفض محمد علي التجنيد للقتال من الجيش الأمريكي في حرب فيتنام عام 1967. وأرجع نجم الملاكمة قراره إلى معتقداته الإسلامية ومعارضته للحرب. وألقي القبض على "كلاي" وأُدين لاحقًا بتهمة التهرب وجُرِّد من ألقابه، وجرى تعليق رخصة قتاله. وبقي كلاي، خارج الحلبة لمدة ثلاث سنوات حتى ألغيت إدانته في عام 1971.
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عندما تصطدم السياسة بالرياضة
تحية "بلاك باور"
كانت واحدة من أكثر الاحتجاجات شهرة في عالم الرياضة عام 1968، عندما هز تومي سميث وجون كارلوس الأولمبياد في المكسيك بتحية "بلاك باور" على منصة التتويج بنهائي سباق 200 متر رجال. ونحى اللاعبان رأسيهما ورفعا القبعات السوداء على المنصة بينما يُعزف النشيد الوطني الأمريكي في خطوة أثارت غضب ملايين الأميركيين.
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عندما تصطدم السياسة بالرياضة
عبدالرؤوف يحتج على النشيد الأمريكي
احتّل لاعب كرة السلة الأمريكي محمود عبد الرؤوف عناوين الصحف في عام 1996 عندما رفض الوقوف للنشيد الوطني قبل المباريات، معتبرا أن العلم الأمريكي كان رمزًا للقمع. وقال أيضًا إن هذا الموقف يتعارض مع معتقداته الإسلامية. أوقفه الدوري الاميركي للمحترفين وفرض عليه غرامة أكثر من 31 ألف دولار لكل مباراة فاتته بسبب الإيقاف. غير أنه توصل بعد أيام من الخلاف إلى حل وسط مع الدوري.
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عندما تصطدم السياسة بالرياضة
كاثي فريمان ترفع العلمين
في دورة ألعاب الكومنولث عام 1994، احتفلت كاثي فريمان بانتصاراتها في سباق 200 متر و400 متر من خلال رفع علم إستراليا الوطني وعلم السكان الأصليين احتفاءً بأصولها. ووجه منظمو اللعبة للعداءة عقوبة اللوم، لكن فريمان احتفلت بالميدالية الذهبية في منزلها في سيدني عام 2000 بحملها كلا العلمين مرة أخرى.
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عندما تصطدم السياسة بالرياضة
بواتينغ ضد الهتاف العنصري
اتخذ لاعب كرة القدم الغاني المولد في ألمانيا كيفن برينس بواتينغ موقفًا ضد الهتافات العنصرية في عام 2013 من خلال الخروج من الملعب في مباراة ضد فريق الدرجة الرابعة الإيطالي برو باتريا. توقفت المبارة بعد 26 دقيقة عندما استهدف جزء من مشجعي فريق برو باتريا لاعب خط وسط ميلان الذي كان هو آنذاك، وكان رد فعله على الإيذاء بالتقاط الكرة وركلها عند الحشد في المدرجات خلفه.
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عندما تصطدم السياسة بالرياضة
"لا استطيع التنفس"
تحتل حركة "حياة الأشخاص السود" موقع الصدارة في العديد من الاحتجاجات والحملات في السنوات الأخيرة بالولايات المتحدة. كان من أبرزها عام 2014 عندما ارتدى ليبرون جيمس وزملاؤه في دوري السلة الأميركي للمحترفين كيري إيرفينغ وجاريت جاك وكيفن جارنيت قمصان "لا أستطيع التنفس" في إشارة إلى الكلمات الأخيرة لإريك غارنر، وهو أمريكي أسود غير مسلح توفي بعدما وضعه ضابط الشرطة في مخبأ.
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عندما تصطدم السياسة بالرياضة
احتجاج عند خط النهاية
صنع صاحب الميدالية الفضية الأوليمبية فيسا ليليسا اسمًا له في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو - لكن هذا لم يكن بالضرورة لأدائه في الماراثون. حينما وصل العداء الإثيوبي خط النهاية في المرتبة الثانية وضع ذراعيه فوق رأسه تضامناً مع نشطاء "الأورومو" الذين نظموا احتجاجات في إثيوبيا طلبا للجوء.
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عندما تصطدم السياسة بالرياضة
ركوع كوبرنيك على الركبة
ركع لاعب كرة القدم الأمريكية كولن كوبرنيك على ركبته خلال النشيد الأمريكي في عام 2016، مما أدى إلى حملة "اركع على الركبة" احتجاجا على التمييز والعنف العرقي في الولايات المتحدة. انتقد الرئيس دونالد ترامب بشدة كوبرنيك والحركة الشهيرة مما أدى إلى غضب اللاعبين والعديد من المواطنين الأمريكيين على حد سواء.
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عندما تصطدم السياسة بالرياضة
"يجب أن ندعو إلى التغيير"
جوين بيري وريس إمبودين أظهرا أيضا غضبهما من القضايا الاجتماعية في الولايات المتحدة. قبل عام من التنافس أمام جماهير ضخمة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، حيث احتج الاثنان على سياسات دونالد ترامب بعدما ركع أحدهما على ركبته في اللقطة التي اشتهر بها كولن كوبرنيك، وقام الآخر برفع يده على غرار تومي سميث وجون كارلوس قبل عقود.