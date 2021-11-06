العولمة 3000

أوروغواي: التحول إلى الطاقة المتجددة

تستمد أوروغواي الصغيرة أكثر من 90٪ من طاقتها الكهربائية من الطاقة المتجددة. ولأنها نجحت في ذلك، فهي تريد أن تنقل خبرتها وتقوم بتدريب مهندسين متخصصين. لكن على الرغم من كل النجاحات، مازال إقناع السكان أحيانا أمراً صعبا.