 أوروزبا تستعد للمزيد من الظواهر المناخية المتطرفة | DW الأخبار | DW | 21.04.2023

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DW الأخبار

أوروزبا تستعد للمزيد من الظواهر المناخية المتطرفة

تعاني أوروبا في العام الحالي من تداعيات التغير المناخي وسط توقعات بالمزيد من الظواهر المناخية المتطرفة خلال العام الجاري.

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