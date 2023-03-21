أوروزبا تستعد للمزيد من الظواهر المناخية المتطرفة

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تعاني أوروبا في العام الحالي من تداعيات التغير المناخي وسط توقعات بالمزيد من الظواهر المناخية المتطرفة خلال العام الجاري.
يعاني جزء كبير من أوروبا من جفاف متواصل منذ أعوام. فيما تتخذ بعض البلدان الأوروبية المتأثرة تدابير مسبقة للتعامل مع انخفاض مستوى المياه في الأنهر وقلة الأمطار والثلوج. المزيد من التفاصيل:
تغلق ألمانيا آخر ثلاث محطات للطاقة النووية اليوم السبت لتنهي برنامجا استمر ستة عقود وأثار واحدة من أقوى حركات الاحتجاج في أوروبا، لكنه حصل على مهلة قصيرة بسبب حرب أوكرانيا.
النمسا تسجل أرقاما قياسية في تدهور أنهارها الجليدية، الأمر الذي يكشف دورا واضحا لآثار التغيّر المناخي الذي يعززه النشاط البشري. فيما تتصاعد مخاوف من اختفاء الأنهار الجليدية في النمسا خلال سنوات.
دشنت الولايات المتحدة مبادرة جديدة تجمع إسرائيل ودولا عربية من أجل مواجهة ظاهرة تغير المناخ في المنطقة، بيد أن المبادرة تواجه تحديات تتمثل في بناء الثقة بين الأطراف وأيضا إيجاد مصادر لتمويل المشاريع المشتركة.
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