أوروزبا تستعد للمزيد من الظواهر المناخية المتطرفة

كيف يؤثر الجفاف في أوروبا على السياحة؟

يعاني جزء كبير من أوروبا من جفاف متواصل منذ أعوام. فيما تتخذ بعض البلدان الأوروبية المتأثرة تدابير مسبقة للتعامل مع انخفاض مستوى المياه في الأنهر وقلة الأمطار والثلوج. المزيد من التفاصيل: