 أوروبا والهجرة غير النظامية.. توجه نحو التشدد وبحث عن دعم مغاربي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.02.2023

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سياسة واقتصاد

أوروبا والهجرة غير النظامية.. توجه نحو التشدد وبحث عن دعم مغاربي

الهجرة غير النظامية من أكبر الملفات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي وسط دعوات متكررة لتقوية المراقبة والتشدد في مواجهة الظاهرة. الحل بالنسبة لزعماء الاتحاد قد يكون تنسيقا أكبر مع أطراف ثالثة. لكن هل ينجح الأمر؟

جدار بين تركيا واليونان لمنع الهجرة غير النظامية

جدار بين تركيا واليونان لمنع الهجرة غير النظامية

يصرّ الاتحاد الأوروبي على إغلاق منافذ الهجرة غير النظامية والوقوف في وجه تهريب البشر و"حماية حدوده الخارجية"، وظهر هذا الإصرار مجدداً في قمة الاتحاد التي انعقدت في بروكسل بين الخميس والجمعة من هذا الأسبوع.

مختارات

بعد ارتفاع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، اتفق قادة الاتحاد على إجراءات جديدة للتصدي للهجرة غير القانونية. وتشمل الإجراءات تشديد مراقبة الحدود بين بلغاريا وتركيا، وزيادة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.

اتفق الزعماء الحاضرون على أربعة محاور:  تعزيز المراقبة، ومن ذلك الحدود بين بلغاريا وتركيا، ثم تسريعاً أكبر لإجراءات ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم أو من لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، والتعاون مع شركاء خارج الاتحاد، وتعزيز التضامن بين دول الاتحاد في تدبير عملية انتقال اللاجئين بينها.

وتشير إحصائيات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية إلى تسجيل زيادة بنسبة 64 في المئة خلال عام 2022، فيما يخص عمليات العبور الحدودية المتعلقة بالهجرة غير النظامية، عن العام الذي سبقه، بينما ارتفعت طلبات اللجوء بحوالي 50 في المئة، وذلك بالإضافة إلى استقبال بلدان الاتحاد حوالي أربعة ملايين لاجئ من أوكرانيا.

وما جعل الاتحاد يخرج بقراراته كون جل طلبات اللجوء مؤخراً لا تدخل في إطار الحماية، وإن فقط 22 في المئة ممن تم رفض ملفاتهم تم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية وفق تصريح سابق لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

الجناح المتشدد ربح أعضاء جدد

تدفع عدد من دول الاتحاد إلى مواقف متشددة، منها النمسا التي دعت عبر مستشارها المحافظ كارل نيهامر إلى تمويل الاتحاد سياجاً حدودياً بين بلغاريا وتركيا بقيمة ملياري يورو، بينما تتبنى السويد والدنمارك سياسات متشددة، خصوصا الثانية التي استقبلت أعدادا ضئيلة من اللاجئين.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تؤكد رغبىة الاتحاد في صرامة أكبر

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تؤكد رغبىة الاتحاد في صرامة أكبر

إيطاليا واحدة من الدول التي تدفع بشدة نحو صرامة أكبر في المراقبة. الحكومة في إيطاليا التي يتزعمها حالياً ائتلاف يميني متشدد بزعامة جيورجيا ميلوني، سبق لها أن شددت من إجراءاتها ضد الهجرة عبر البحر، وضغطت بشدة على المنظمات الإنسانية التي تنقذ المهاجرين في البحر ومنعت عددا من سفنها من الرسو على سواحلها.

المجر وبولندا من الركائز الأساسية داخل المعسكر المتشدد في أوروبا الذي يتبنى مواقف مناهضة لسياسات اللجوء والهجرة. المجر سبق لها بشكل واضح أن أعلنت أنها لن تستقبل أيّ مهاجرين غير نظاميين، كما تمنعهم من طلب اللجوء على أراضيها وقامت بتشييد سياجين مع صربيا لمنعهم من الدخول، بينما تلاحق السلطات البولندية اتهامات بتعامل لا إنساني مع من يحاولون منهم الدخول إلى ترابها.

لكن الجناح المتشدد تعزز ببلدان أخرى. ثمانية دول وقعت رسالة إلى الاتحاد، هي إستونيا واليونان ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وسلوفاكيا، بالإضافة إلى النمسا والدنمرك. وطالب الموقعون بسياسة موحدة للتعامل مع الهجرة غير النظامية، وتضمن البيان الختامي لقمة الاتحاد جلّ المطالب التي جاءت في هذه الرسالة.

ويرى مجدي الكرباعي نائب سابق بالبرلمان التونسي ومهتم بقضايا المهاجرين و البيئة، أن التيار المتشدد ازداد في أوروبا ويجد من السهل رمي المسؤولية على المهاجرين، كأن "مشاكل أوروبا أساسها المهاجرين، بينما يتم إغفال عوامل أخرى منها السياسات الاقتصادية والوضع الدولي وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا"، وذلك في حديثه لـDW عربية.

وتساهم عدة عوامل في انتعاش الخطاب المتشدد تجاه المهاجرين غير النظاميين، من بينها ارتفاع أرقام الظاهرة بسبب الأوضاع السياسية في دول الأصل، خصوصاً إثر الحرب في سوريا وليبيا واستمرار النزاعات في إفريقيا، وهناك أسباب أخرى تخص انتعاش حركات اليمين في أوروبا، وهي حركات تركز على القومية الوطنية في مواجهة المهاجرين ولو كانوا مقيمين بشكل قانوني، فضلاً عن اتهامات لعدد من الدول الأوروبية بعرقلة الهجرة النظامية حتى وإن تعلقت بتأشيرات الدراسة.

الجناح المعتدل في أزمة

اتخذت ألمانيا بدورها سياسات تنحو نحو الصرامة في بعض جوانب الهجرة، خصوصاً محاولة تسريع ترحيل من ترفض طلبات لجوئهم. لكن ألمانيا تحاول من جانب آخر تشجيع الهجرة النظامية خصوصاً هجرة الكفاءات والعمالة الماهرة، وترسل خطابات ودية لهذه الفئة، لا سيما مع النقص الحاد في عدة وظائف في البلاد.

المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس لا يخفي حاجة بلاده للمهاجرين لكنه يرفض أن يتم ذلك بشكل غير نظامي

وتحاول برلين عدم الخروج عن خط أوروبا الذي ينحو نحو التشدد في مواجهة الهجرة غير النظامية لكن كذلك تباشر إصلاحات في نظام الهجرة تسهل استقطاب العمال وتسهّل عمليات التجنيس.

فرنسا بدورها لا تريد الخروج عن هذا النهج، لكن تقاليدها كأحد أكبر بلدان الهجرة في أوروبا تجعلها تتبنى مواقف أقل صرامة، وقد انتقدت باريس بشدة قبل أيام قرار إيطاليا برفض استقبال سفينة لإنقاذ المهاجرين، وقررت استقبالهم محلّها، ما أدى إلى مواجهة دبلوماسية بين البلدين.

وشهدت دول أخرى من هذا المعسكر إشكالية كبيرة خلال الأشهر الماضي، بعدما تكدس المهاجرون وطالبو اللجوء أمام مركز التسجيل الوحيد لطالبي اللجوء في العاصمة بروكسل، وبات النظام الإلكتروني لتسجيلهم يعاني مشاكل رقمية كبيرة

تمر الأشهر وتتكرر المشاهد نفسها في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يستمر وضع المهاجرين في التدهور من سيء إلى أسوأ. فمنذ نحو عام، يجد معظم المهاجرين الذين يأتون إلى "بوتي شاتو" (Petit-Château) بابه مغلقا، وهو يعتبر مركز التسجيل الوحيد لطالبي اللجوء في البلاد.

ويشير مجدي الكرباعي إلى أن عددا من هذه الدول الأوروبية تقوم منذ مدة بترحيل طالبي اللجوء أو وضعهم في مراكز الاحتجاز المؤقتة دون تمكينهم من المساعدة القانونية في دراسة ملفاتهم، ويضيف أن جل التونسيين في إيطاليا لا يتمتعون بهذه الآلية رغم وجود اعتداءات في تونس ورغم كم التجاوزات الكثيرة في هذه المراكز.

ردود البلدان المغاربية

يفكر الاتحاد الأوروبي في إمكانية أن تتكفل بلدان طرف ثالث (خارج أوروبا) بدراسة ملفات اللجوء، وتشير الأخبار إلى اقتراح دول شمال إفريقيا التي تعدّ أكبر منفذ للهجرة غير النظامية في اتجاه أوروبا. وهو مقترح يدور منذ مدة في دهاليز الاتحاد دون أن يجد طريقاً للتنفيذ.

لكن توسيع الشراكة إلى هذا الحد يبقى أمرا صعبا للغاية، وفق تأكيد الكرباعي، بسبب المشاكل الأمنية والقانونية في بلدان شمال إفريقيا، خصوصا ما يتعلق بتدبير الهجرة، كما "توجد انتقادات حقوقية كبيرة لتعامل السلطات في هذه البلدان مع طالبي اللجوء".

سبتة - إسبانيا

أكثر من 8 آلاف شخص دخلوا سبتة الواقعة تحت النفوذ الإسباني انطلاقا من الأراضي المغربية خلال يومين فقط عام 2021 ما تسبب في أزمة بين البلدين.

تستقبل إيطاليا الجزء الأكبر ممن يصلون إلى أوروبا في الممر الأوسط للبحر المتوسط، وغالبيتهم قادمون من تونس وليبيا، بينما تستقبل إسبانيا القادمين من الممر الغربي، وغالبيتهم قادمون من المغرب والجزائر، ما يجعل البلدان الأوروبيان يبحثان أكثر عن تعاون ثنائي مع البلدان المغاربية دون المرور بالضرورة عبر مظلة الاتحاد الأوروبي.

واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل أيام وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وأكدت روما حينها رغبتها بـ"تقليص الهجرة غير القانونية وتعزيز الهجرة القانونية". كما عزّزت إسبانيا شراكتها مع المغرب في هذا المجال، وسط ازدهار علاقات الطرفين بعد أزمة تدفق خلالها بضعة آلاف من المهاجرين إلى مدينة سبتة.

ويتحدث الكرباعي أن هناك توجهاً لـ"توسيع الحدود الأوروبية" إلى بلدان في القارة الإفريقية، وهو ما نجحت فيه بعض الدول الأوروبية إلى حد كبير بناءً على الاتفاقيات التي أبرمتها مع بلدان جنوب المتوسط، ويوضح أن أوروبا بشكل عام "تريد التخلي عن دورها الإنساني في حماية المهاجرين، وأن تلقي هذه المسؤولية على دول أخرى".

وتنادي أصوات كثيرة في أوروبا بضرورة تغيير مقاربة الهجرة والتركيز أكثر على دعم بلدان الجنوب في التنمية. ويدعم الاتحاد الأوروبي مشاريع كبرى في القارة الإفريقية لأجل خلق فرص العمل وتطوير التعليم وجلب الاستثمار وتحسين ثقافة حقوق الإنسان، غير أن هذا الدعم ترافقه تساؤلات كبيرة حول مآله بسبب عدم وجود تأثير في خفض معدلات الهجرة، وكذلك بحث دول الاتحاد عن حلول آنية لإيقاف تدفق الهجرة غير النظامية.

إسماعيل عزام

  • Flüchtlinge auf Boot im Mittelmeer (Getty Images/M. Di Lauro)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    من كل حدب وصوب

    المهاجرون غير القانونيين الى إيطاليا لا تقتصر أصولهم على جنسية واحدة، إذ يتدفقون إليها من كل من دول أفريقيا. من نيجيريا وبنغلاديش وغينيا، ومن ساحل العاج وغامبيا والسنغال. كما يهاجر إليها كثيرون من المغرب ومالي وإريتريا، فضلا عن السودان والصومال ومصر وتونس وليبيا... وفي السنين الأخيرة أضيف السوريون إلى قائمة القاصدين لهذا البلد، سواء من ليبيا أو عن طريق تركيا.

  • Bildergalerie Lampedusa Frühling (Gaia Anderson)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    أفواج كبيرة

    عام 2006، بلغ عدد المهاجرين غير القانونيين الآتين عبر البحر 22 ألفا. وفي 2014، وصلوا إلى 220 ألفا؛ أي بزيادة 296 في المائة. عام2017، قالت وزارة الداخلية الإيطاليّة، إن أعداد المهاجرين غير القانونيين تجاوزت الـ94 ألفًا منذ بداية 2017، وهو ما يعني التزايد المهول في عدد المهاجرين غير النظاميين القاصدين للبلد، إذ يشكلون ما يقارب 8.3 في المائة من السكان هنالك. آلاف من هؤلاء يعيشون في مخيمات مؤقتة.

  • Bis zu 700 tote Flüchtlinge bei Schiffsunglücken im Mittelmeer (picture-alliance/dpa/Italian Navy/Handout)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    أرقام مهولة

    أشارت بيانات أصدرها المعهد القومي للإحصاء في روما، عام 2015، إلى أن عدد المهاجرين غير القانونيين القادمين إلى إيطاليا لا يقل عن ألف من كل وجهة. فمن المغرب، هاجر 449 ألف شخص. في حين تم استقبال حوالي 104 آلاف شخص من مصر. ومن رومانيا، دخل إلى البلد 2.1 مليون مهاجر. أما بالنسبة للفلبين وتونس وبنغلاديش وباكستان فيناهز عدد القادمين منها 90 ألف. وأوضحت البيانات، أن معظمهم يسكنون روما، ميلانو وتورينو.

  • Italien Grenze Frankreich Ventimiglia Flüchtlinge (picture alliance/AA/Tacca)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    مجرد معبر

    ليس كل المهاجرين إلى إيطاليا ينوون الاستقرار فيها أو الإقامة على أراضيها. جزء مهم منهم يريد الوصول إلى مدن أوروبية أخرى كفرنسا والسويد وألمانيا التي يرونها أكثر ترحيبا باللاجئين. وتعتبر منطقة فانتيمي الحدودية إحدى الوجهات التي يعقد عليها هؤلاء أملا في العبور إلى فرنسا. كما أن القطارات التي تسمح بالتنقل داخل الإتحاد الأوروبي، تمثل حلا لبعض هؤلاء المهاجرين الذين يركبونها للوصول إلى وجهاتهم.

  • Italien Frankreich Grenze Flüchtlinge (Reuters/E. Gaillard)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    طريق الفردوس والموت واحد!

    رحلة قدوم المهاجرين غير القانونيين إلى إيطاليا، لا يمكن وصفها سوى بالقاتلة والخطيرة. فكثير من المهاجرين يركبون البحر، وهو ما يعرضهم لمتاعب قد تصل حد الموت. وإلى جانب انقلاب قواربهم الصغيرة والمتهالكة نتيجة رداءة الطقس أحيانا، يتعرض كثير منهم للابتزاز والنهب من طرف المهربين. الرحلة لا تقتصر على جنس معين ولا تقف عند سن، لذلك تتضرر النساء غالبا، وخاصة الحوامل الواتي يصعب عليهن إكمال الرحلة.

  • Italien Flüchtlingsdrama Lampedusa (REUTERS)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    دوافع اقتصادية وسياسية

    يشكل الفقر والمجاعة والبطالة أسباباً رئيسية للهجرة غير القانونية، وحتى لو اختلفت جنسيات المهاجرين فإن أسبابهم تبقى واحدة. في السنين الأخيرة، أضيف إلى هذا الجانب ما هو أمني وسياسي. فقد هرب البعض خوفا من الإرهاب والحرب والدمار في بلدانهم الأصلية، أو بهدف البحث عن سبل تحسين ظروفهم الاقتصادية الصعبة وضمان العيش الكريم لعائلاتهم.

  • Italien Lampedusa Flüchtlinge Libyen Tunesien (picture alliance / landov)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    ظروف مؤسفة وتحديات كثيرة

    يضطر المهاجرون إلى إيطاليا في غالب الأحيان إلى العيش في ظروف مؤسفة، تصفها بعض الجهات بـ"غير الإنسانية". بعضهم يتوسد الطرقات ويأكل من بقايا النفايات. في حين يقصد آخرون مخيمات تنعدم فيها إمكانية الحصول على أكل وشرب ولباس. وفي مرات عديدة خرج هؤلاء للتنديد بوضعهم المزري، كما تحدثوا عن غياب مرافق مهمة بهذه المخيمات كالمدارس والدورات المهنية المدفوعة، وفرص العمل التي قدموا من أجلها.

  • Italien, Flüchtlinge in Rom (D. Cupolo)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    طلبات اللجوء في تزايد

    بعد الوصول إلى إيطاليا يسعى مهاجرون كثر إلى البحث عن طرق تعفيهم من وصف "غير قانوني"، فيعتمدون تقديم طلبات اللجوء. ووفق تقرير لمنظمة العفو الدولية، فإن السلطات الإيطالية توصلت بـ130 ألف طلب لجوء في 2017 . وحصل 40 بالمئة منهم في العام الجاري على الحماية منذ الفترة الأولى. إلا أن عدد المهاجرين الذين يستقبلهم المركز من يوم لآخر يتغير بين الفينة والأخرى.

  • Italien Flüchtlinge in Lampedusa (Reuters/A. Bianchi)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    آليات العمل تعيق طلبات اللجوء

    يواجه طالبو اللجوء في إيطاليا عراقيل بيروقراطية، سبق لمنظمات عديدة أن أدانتها ونددت بالتعقيدات الإدارية التي تشمل طالبي اللجوء والحاصلين على الحماية الدولية. وأشارت هذه المنظمات إلى عامل اشتراط توفر المسكن من أجل إصدار أو تجديد تصريح الإقامة، مثلا، وهو ما لا يتوافر للعديد ممن يعيشون خارج نظام الاستقبال، على عكس ما ينص عليه القانون الإيطالي، الذي يضمن التسجيل السكاني كحق للشخص الأجنبي.

  • Italien Ausschreitungen Polizei & Flüchtlinge in Rom (ANSA/A. Carconi)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    جرائم وعنف ترافق المشهد

    تعتبر بعض التقارير فتح إيطاليا الباب أمام المهاجرين غير القانونيين، يضعها وجها لوجه أمام مشاكل يتسبب فيها بعضهم. فقد قدرت بعض التقارير نسبة المسؤولين عن الجرائم في البلد، والذين ينتمون إلى شريحة المهاجرين غير الشرعيين بـ50 بالمائة من الجرائم، و40 بالمائة من حوادث السرقة. كما يتسببون في 37 بالمائة من العنف الجنسي، فضلا عن 25 بالمائة من جرائم القتل، و50 بالمائة من الجرائم الأخرى كالبغاء.

  • Italien Grenze Frankreich Ventimiglia Flüchtlinge (Getty Images/AFP/V. Hache)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    وجود دائم رغم تناقص أعداد الوافدين

    سجلت إيطاليا في الربع الأول من 2018 وصول 6161 مهاجرا غير قانوني إلى جبال الأبينيني، بينما في الربع الأول من العام الماضي بلغ عددهم أكثر من 24 ألف مهاجر، حسب تقرير الداخلية الإيطالية. كما سجلت السلطات الإيطالية انخفاضا حادا في تدفق المهاجرين إليها من ليبيا، فقد وصل في الربع الأول من العام الجاري 4.4 آلاف مهاجر، أي أقل بنسبة 81٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2017. لكن ذلك لا ينفي استمرارية توافدهم.

  • Italien Regierungsbildung | Matteo Salvini (picture-alliance/AP Photo/M. Percossi)

    المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟

    وصول اليمين ومخاوف من المستقبل

    تقدم اليمين المتطرف في الانتخابات بإيطاليا، زاد مخاوف دول أوروبية فيما يخص مستقبل اللاجئين والمهاجرين غير القانونيين في إيطاليا وبقية أوروبا. ويخشى البعض من أن يشكل صعود اليمين المتطرف في إيطاليا عائقا كبيرا أمام المشروع الفرنسي الألماني لإصلاح الاتحاد الأوروبي وقضية اللاجئين، خاصة مع رواج خبر طرد اللاجئين المرفوضة طلباتهم للبقاء، وترحيل 500 ألف مهاجر غير قانوني. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش