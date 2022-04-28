أوروبا ليغ: فرانكفورت يصعد للنهائي ولايبزيغ يفشل أمام غلاسكو

تأهل فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني للمباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على ويستهام الإنجليزي 1 / صفر اليوم مساء الخميس (الخامس من مايو/ أيار 2022) في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

ويدين أينتراحت فرانكفورت بالفضل في هذا الفوز للاعبه رافاييل بوري الذي سجل هدف المباراة في الدقيقة 26. وأكمل ويستهام المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 بعد طرد آرون كريسويل.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في إنجلترا انتهت بفوز آينتراخت 2 / 1 ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 /1.

ومن المقرر أن يلتقي أينتراخت في المباراة النهائية مع غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، بعد فوزه على لايبزيغ الألماني 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فقد نجح غلاسكو في الفوز على ضيفه لايبزيغ الألماني 3 / 1 مساء اليوم الخميس أيضا في إياب الدور قبل النهائي من البطولة. وسجل أهداف غلاسكو جيمس تافيرنير وجلان كامارا وجون لوندسترام في الدقائق 19 و24 و81، فيما سجل هدف لايبزيغ كريستوفر نكونكو في الدقيقة 71.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا قد انتهت بفوز لايبزيغ بهدف نظيف، ليصعد غلاسكو للمباراة النهائية فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)