أوروبا في قبضة أشد جفاف شهدته منذ عقود

الأمم المتحدة: تغير المناخ يتخذ منحى كارثياَ.. والإنسان هو السبب!

خلص تقرير صادر عن جامعة الأمم المتحدة إلى أن الكوارث المناخية والأوبئة لها مسببات واحدة، بالرغم من تباعد أماكن حدوثها، ورسم التقرير صورا مأساوية لتبعات هذه الأزمة في حال اهمال معالجتها بشكل جدي وعاجل.