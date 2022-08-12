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تقع أوروبا في قبضة أشد جفاف شهدته منذ عقود، فقد أدت موجات الحر التي حطمت الرقم القياسي والمرتبطة بتغير المناخ إلى جفاف الأنهار في جميع أنحاء القارة ودفعت احتياطيات منسوب المياه إلى انخفاضات تاريخية.
رغم تكرار الظواهر المناخية المتطرفة، لا يزال كثيرون يشككون في وجود ظاهرة تغير المناخ وضلوع البشر في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. DW تحرت بعض المزاعم في هذا الإطار لإعطاء إجابة قاطعة بشأن ظاهرة تغير المناخ.
خلص تقرير صادر عن جامعة الأمم المتحدة إلى أن الكوارث المناخية والأوبئة لها مسببات واحدة، بالرغم من تباعد أماكن حدوثها، ورسم التقرير صورا مأساوية لتبعات هذه الأزمة في حال اهمال معالجتها بشكل جدي وعاجل.
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