 أوروبا في قبضة أشد جفاف شهدته منذ عقود | DW الأخبار | DW | 12.08.2022

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أوروبا في قبضة أشد جفاف شهدته منذ عقود

تقع أوروبا في قبضة أشد جفاف شهدته منذ عقود، فقد أدت موجات الحر التي حطمت الرقم القياسي والمرتبطة بتغير المناخ إلى جفاف الأنهار في جميع أنحاء القارة ودفعت احتياطيات منسوب المياه إلى انخفاضات تاريخية.

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