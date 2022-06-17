 أوروبا في طور التغيير - مستقبل الغذاء | تقارير جديدة | DW | 30.11.2022

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تقارير جديدة

أوروبا في طور التغيير - مستقبل الغذاء

هل الزراعة المستدامة ممكنة في أوروبا رغم الضغوط الاقتصادية؟ دفيئات زراعية على نطاق واسع في إسبانيا، وحالات انتحار بين المزارعين في فرنسا، بينما تزدهر الزراعة العضوية والإنتاج عالي التقنية: أوروبا أمام تحولات كبيرة.

Dokumentation | Europa - Kontinent im Umbruch: Wie wir uns ernähren

Dokumentation | Europa - Kontinent im Umbruch: Wie wir uns ernähren

القطاع الزراعي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ وهوية أوروبا في حاجة للتغيير. لكن حال المزارعين الأوروبيين أصبح سيئا، فهم يتعرضون لضغوط تتمثل في الإنتاج أكثر وبتكاليف أقل،  ولم يعد بإمكانهم الصمود أمام المنافسة القوية. معظم المزارع في أوروبا ما زالت عائلية، لكن إعانات الاتحاد الأوروبي تستفيد منها بشكل أساسي المزارع الكبيرة. وهذه المزارع تمارس الزراعة المكثفة، التي باتت آثارها الضارة على التنوع البيولوجي وصحة الإنسان ملموسة. هذا النوع من الزراعة ضار جدا بالتربة ويعتبر نموذجا عفا عليه الزمن تتجلى سلبياته أكثر مع كل أزمة.

Dokumentation | Europa - Kontinent im Umbruch: Wie wir uns ernähren

التغير المناخي يتطلب اليوم حلولا سريعة للقضايا الحاسمة: كيف ينبغي إطعام أكثر من 500 مليون أوروبي بشكل مستدام؟ كيف يمكن إلى حد ما احتواء الكارثة التي تسبب فيها الارتفاع الكبير في استهلاك اللحوم (زيادة بنسبة 60 في المائة خلال 60 عاما) وما يرتبط بها من زراعة مكثفة للحبوب؟
 

Dokumentation | Europa - Kontinent im Umbruch: Wie wir uns ernähren

الحلول متوفرة وقد أخذ العديد من المزارعين زمام المبادرة بالفعل. فهم أصبحوا في جميع أنحاء القارة الأوروبية اللاعبين الرئيسيين في قيادة ثورة زراعية ذات أهمية حيوية في القرن الحادي والعشرين. تتمثل أهداف هذه الثورة الزراعية في العودة إلى التقاليد الزراعية، وفي إنتاج زراعي ذكي أو حضري، والتقليل من الاستيراد الواسع، وزيادة البحوث في مجال استنبات اللحوم أو بدائل اللحوم. من خلال ذلك يسعى المزارعون الأوروبيون إلى حماية التنوع البيولوجي والطبيعة وصحة الإنسان.
 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 03:15 UTC
السبت  10 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 13:15 UTC
السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 16:15 UTC
السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 19:15 UTC
الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 05:15 UTC
الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022– 22:15 UTC
الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022– 11:15 UTC
الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022– 18:15 UTC
الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022– 01:15 UTC
الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022– 07:15 UTC
الأربعاء  14 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 09:15 UTC
الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022  – 15:15 UTC

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