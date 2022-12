أوروبا في طور التغيير - تنقل بدون حدود

Doch wie lässt sich die Bedeutung des Verkehrs mit den großen Herausforderungen der Zukunft in Einklang bringen: etwa der Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes, der Entwicklung von Elektroautos und dem Schienenverkehr? Kurzfristig scheint es unmöglich, den Luftverkehr CO2-neutral zu machen. Sollten Fernreisen also vermieden werden? Oder auf andere Weise quer durch den europäischen Kontinent reisen? Und wenn ja, was ist die geeignete Methode? Autos und sogar Fahrräder werden aus Teilen zusammengesetzt, die erst per Schiff oder Flugzeug aus aller Welt transportiert werden müssen. Nach dem Zusammenbau wird es Tausende von Kilometern auf umweltschädlichen Lastwagen transportiert, bevor es die Käufer erreicht. Europas Wirtschaft und Infrastruktur hängen vom globalen Handel ab, wodurch das Potenzial für Veränderungen gering ist. Die Schweiz zeigt, dass der Schienenverkehr eine lohnende Alternative sein kann. Mit Zustimmung der Bevölkerung wurden umweltbelastende Energieträger besteuert, massiv in Bahn und öffentlichen Verkehr investiert und der Lkw-Verkehr auf den Straßen verboten. Aber die Schweiz ist noch ein Einzelfall. Heute setzen die meisten europäischen Länder auf Elektroautos. Sie sind sauberer und billiger als Autos mit Verbrennungsmotor und könnten bald autonom fahren. Es stellt aber auch die Nutzung des Autos in Frage, das für viele Menschen bis heute ein Statussymbol ist. Manchen Unternehmen fällt es noch schwer, ihr Wirtschaftsmodell zu überdenken. Doch angesichts der Konkurrenz aus Asien könnte die traditionelle Tankstelle schon bald der Vergangenheit angehören. Der Verzicht auf den Verbrennungsmotor allein wird jedoch nicht ausreichen. Umweltfreundlicher Verkehr ist und bleibt eine der größten Herausforderungen in Europa. Sie sind sauberer und billiger als Autos mit Verbrennungsmotor und könnten bald autonom fahren. Es stellt aber auch die Nutzung des Autos in Frage, das für viele Menschen bis heute ein Statussymbol ist. Manchen Unternehmen fällt es noch schwer, ihr Wirtschaftsmodell zu überdenken. Doch angesichts der Konkurrenz aus Asien könnte die traditionelle Tankstelle schon bald der Vergangenheit angehören. Der Verzicht auf den Verbrennungsmotor allein wird jedoch nicht ausreichen. Umweltfreundlicher Verkehr ist und bleibt eine der größten Herausforderungen in Europa. Sie sind sauberer und billiger als Autos mit Verbrennungsmotor und könnten bald autonom fahren. Es stellt aber auch die Nutzung des Autos in Frage, das für viele Menschen bis heute ein Statussymbol ist. Manchen Unternehmen fällt es noch schwer, ihr Wirtschaftsmodell zu überdenken. Doch angesichts der Konkurrenz aus Asien könnte die traditionelle Tankstelle schon bald der Vergangenheit angehören. Der Verzicht auf den Verbrennungsmotor allein wird jedoch nicht ausreichen. Umweltfreundlicher Verkehr ist und bleibt eine der größten Herausforderungen in Europa.