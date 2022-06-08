 أوروبا في طور التغيير - تنقل بدون حدود | تقارير جديدة | DW | 01.11.2022

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تقارير جديدة

أوروبا في طور التغيير - تنقل بدون حدود

تعتبر الطرق والسكك الحديدية والخطوط الجوية الشرايين التي تزود أوروبا بالإمدادات وتربطها ببعضها. بدون حركة النقل تصبح القارة مكبلة وعاجزة، وهذا ما أظهرته أزمة كوفيد.

DW-Sendung Dokumentation Europa - Mobilität ohne Grenzen

Symbolbild | Flugreise

ولكن كيف يمكن التوفيق بين أهمية حركة النقل والتحديات الكبرى في المستقبل: كالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتطوير صناعة السيارات الكهربائية والنقل بالسكك الحديدية؟
جعل النقل الجوي خاليا من الانبعاثات الكربونية يبدو أمرا مستحيلا على المدى القصير. فهل ينبغي تجنب السفر لمسافات طويلة؟ أو السفر عبر القارة الأوروبية بوسائل أخرى؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الوسيلة المناسبة؟

Deutschland Autobahnkreuz Kaiserberg | Spaghetti-Knoten


السيارات وحتى الدراجات الهوائية يتم تجميعها من أجزاء يتوجب نقلها أولا من جميع أنحاء العالم بالسفن أو الطائرات. وبعد تجميعها تُنقل لآلاف الكيلومترات على متن شاحنات ملوثة للبيئة قبل أن تصل إلى المشترين. يعتمد الاقتصاد والبنية التحتية في أوروبا على التجارة العالمية، ما يجعل إمكانات التغيير ضئيلة. 
 

DW-Sendung Dokumentation Europa - Mobilität ohne Grenzen

تظهر سويسرا أن النقل بالسكك الحديدية يمكن أن يكون بديلا جديرا بالاهتمام. بموافقة السكان، تم فرض ضرائب على مصادر الطاقة الملوثة للبيئة، وتم تنفيذ استثمارات ضخمة في السكك الحديدية والنقل المشترك، وتم حظر حركة الشاحنات على الطرق. لكن سويسرا لا تزال حالة فردية. تراهن اليوم معظم الدول الأوروبية على السيارات الكهربائية. إنها أنظف وأرخص من السيارات التي تعمل بمحرك الاحتراق وقد تصبح ذاتية القيادة قريبا. بيد أنها تضع أيضا استخدام السيارة محل تساؤل، كونها لا تزال بالنسبة لكثير من الناس رمزا للمكانة الاجتماعية حتى يومنا هذا. 

Elektroauto

لا تزال بعض الشركات تجد صعوبة في إعادة النظر في نموذجها الاقتصادي. ولكن في ضوء المنافسة من آسيا، قد تصبح قريبا محطة الوقود التقليدية في عداد الماضي. بيد أن التخلي عن محرك الاحتراق وحده لن يكون كافيا. فالنقل الرفيق بالبيئة من التحديات الكبرى في أوروبا وسيظل كذلك أيضا. 

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 03 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 03:15 UTC
السبت  03 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 13:15 UTC
السبت 03 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 16:15 UTC
السبت 03 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 19:15 UTC
الأحد 04 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 05:15 UTC
الأحد 04 ديسمبر/كانون الأول 2022– 22:15 UTC
الإثنين 05 ديسمبر/كانون الأول 2022– 11:15 UTC
الإثنين 05 ديسمبر/كانون الأول 2022– 18:15 UTC
الثلاثاء 06 ديسمبر/كانون الأول 2022– 01:15 UTC
الثلاثاء 06 ديسمبر/كانون الأول 2022– 07:15 UTC
الأربعاء  07 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 09:15 UTC
الأربعاء 07 ديسمبر/كانون الأول 2022  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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