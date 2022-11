أوروبا في طور التغيير - الطاقة للجميع

Energie ist lebensnotwendig und beschäftigt die Bürger heute mehr denn je. Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, wie abhängig Europa von fossilen Brennstoffen ist. Das schwächt die Position Europas und verschafft energieexportierenden Ländern, die oft autoritäre Regime sind, eine geopolitische Druckkarte. Der Krieg in der Ukraine verdeckt seit Wochen das Interesse am Klimathema. Und das, während der zunehmende Verbrauch von Energie aus umweltschädlichen Quellen nicht nur wirtschaftliche und politische Fragen aufwirft. Trotzdem ist die Klimaneutralität in Europa vielerorts zu einer Priorität geworden, wo es bereits Workarounds gibt. In Frankreich, Dänemark und der Ukraine gibt es Initiativen für Bürger zur Energieautarkie, bei denen sie gemeinsam in die Produktion von Solarenergie investieren, die viel billiger ist als das, was von den lokalen Stromunternehmen bereitgestellt wird. Diese Initiativen zeigen, dass die Dezentralisierung der Energieerzeugung der Schlüssel zu einer veränderten Energiepolitik sein kann. Obwohl Polen immer noch stark auf Kohle angewiesen ist, organisiert es Rehabilitationsprogramme für Bergleute, damit sie auf umweltfreundliche Jobs umsteigen können, zum Beispiel in der Windkraft. Bis 2030 werden in Europa eine Million grüne Arbeitsplätze geschaffen. Grüner Wasserstoff, der sich derzeit noch im Entwicklungsstadium befindet, könnte eine nachhaltige und rentable Lösung für die Industrie der Zukunft darstellen. Auf dem gesamten europäischen Kontinent gibt es erfolgreiche Lösungen. Aufeinanderfolgende Krisen, vor allem aber der Klimawandel, zeigen, dass dringender Handlungsbedarf besteht.