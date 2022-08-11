أوروبا في طور التغيير - الطاقة للجميع

الطاقة ضرورية للحياة، وأصبحت الآن مصدر قلق للمواطنين أكثر من أي وقت مضى. لقد أوضحت الحرب في أوكرانيا مدى اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري. وهذا يضعف موقف أوروبا ويمنح الدول المصدرة للطاقة، وهي غالبا أنظمة استبدادية، ورقة ضغط جيوسياسية.

الحرب الدائرة في أوكرانيا تغطي منذ أسابيع على الاهتمام بقضية المناخ. وهذا في حين أن الاستهلاك المتزايد للطاقة من مصادر ضارة بالبيئة لا يثير فقط أسئلة اقتصادية وسياسية. رغم ذلك، أصبح الحياد الكربوني في أوروبا أولوية في العديد من الأماكن، حيث توجد بالفعل حلول بديلة. ففي فرنسا والدنمارك وأوكرانيا هناك مبادرات للمواطنين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، حيث يستثمرون بشكل مشترك في إنتاج الطاقة الشمسية، والتي هي أرخص بكثير مما تقدمه شركات الكهرباء المحلية. تظهر هذه المبادرات أن اللامركزية في إنتاج الطاقة قد تكون مفتاحا للتحول في سياسة الطاقة.



رغم أن بولندا ما زالت تعتمد بشكل كبير على الفحم، إلا أنها تنظم برامج إعادة تأهيل لعمال مناجم الفحم حتى يتسنى لهم التحول إلى وظائف رفيقة بالبيئة كالعمل في مجال طاقة الرياح مثلا. بحلول عام 2030، سيتم في أوروبا خلق مليون وظيفة خضراء. كما أن الهيدروجين الأخضر، الذي لا يزال حاليا في مرحلة التطوير، يمكن أن يمثل حلا مستداما ومربحا لقطاع الصناعة في المستقبل.

في جميع أنحاء القارة الأوروبية توجد حلول ناجحة. وتظهر الأزمات المتتابعة، ولكن قبل كل شيء تغير المناخ، أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة.





مواعيد البث

DW عربية

السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 03:15 UTC

السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 13:15 UTC

السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 16:15 UTC

السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 19:15 UTC

الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 05:15 UTC

الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 22:15 UTC

الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 11:15 UTC

الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 18:15 UTC

الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 01:15 UTC

الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 07:15 UTC

الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 09:15 UTC

الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق