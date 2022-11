أوروبا في طور التغيير - التحدي الرقمي

Die Corona-Krise und die Schließungsmaßnahmen haben das Leben der Menschen in Europa auf den Kopf gestellt. Aber es zeigte sich auch, wie wichtig neue Technologien sind. Arbeiten von zu Hause aus, Online-Shopping, Videokonferenzen und die weit verbreitete Nutzung elektronischer Anwendungen sind aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Allerdings hinkt Europa bei der Digitalisierung hinterher und liegt weit hinter den USA und China. Der fragmentierte und isolierte europäische Markt, gepaart mit fehlenden Investitionen und der Abhängigkeit von dominanten US-Unternehmen, zeigt, dass Europa in Sachen Digitalisierung noch viel zu tun hat. Heute ist es zwingend erforderlich, dass Europa die digitale Souveränität in den eigenen Händen hat. Einige amerikanische Internetgiganten kommen damit durch und scheinen in der Lage zu sein, auf Kosten der europäischen Bürger, die anfällig für Fake News, Datendiebstahl und riskante Jobs geworden sind, völlig souverän zu agieren. Die digitale Souveränität ist auch wichtig, um die Demokratie und die Sicherheit der europäischen Bürger und Verbraucher zu gewährleisten. Heute ist es ein großes Interessengebiet für die Europäische Union und wird von der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Margrethe Vestager, beschleunigt. Dank europäischer Investitionen haben einige Länder bereits Schritte in die richtige Richtung unternommen, wie Schweden mit der Schaffung des weltgrößten Audio-Rundfunkdienstes Spotify oder Estland mit der Zentralisierung und Sicherung aller informationstechnologischen Dienste und Daten. Doch das ist erst der Anfang, denn der Kampf gegen die marktbeherrschenden Internetgiganten bleibt eine große Herausforderung.