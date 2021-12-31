 أوروبا في طور التغيير - التحدي الرقمي | تقارير جديدة | DW | 01.11.2022

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تقارير جديدة

أوروبا في طور التغيير - التحدي الرقمي

تطبيقات مواعدة وتسوق إلكتروني، وعمل من المنزل وذكاء اصطناعي في غرفة المعيشة: حياتنا اليومية أصبحت رقمية أكثر من أي وقت مضى. في الوقت نفسه، يبرز هذا التطور عيوب التشابك العالمي.

Sendung Dokumentation Europa - Die digitale Herausforderung

 إذ أصبح الاعتماد على عمالقة التكنولوجيا الدوليين يشكل خطرا على أوروبا.

Homeoffice - Arbeitsplatz in der Coronakrise

قلبت أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق حياة الناس في أوروبا رأسا على عقب. لكن ذلك أظهر أيضا مدى أهمية التقنيات الجديدة. إذ أصبح العمل من المنزل والتسوق عبر الإنترنت ومؤتمرات الفيديو والاستخدام الواسع للتطبيقات الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية. ومع ذلك فإن أوروبا متخلفة عن الركب في مجال الرقمنة وتبتعد بفارق كبير عن الولايات المتحدة والصين. تظهر السوق الأوروبية المجزأة والمعزولة، بالإضافة إلى نقص الاستثمارات والاعتماد على الشركات الأمريكية المهيمنة، أنه ما زال أمام أوروبا الكثير لفعله في مجال الرقمنة.

Sendung Dokumentation Europa - Die digitale Herausforderung


أصبح من الضروري اليوم لأوروبا أن تكون السيادة الرقمية بيدها. فبعض عمالقة الإنترنت الأمريكيين يفلتون من كل رقابة، ويبدو أنهم قادرون على التصرف بسيادة كاملة على حساب المواطنين الأوروبيين، الذين أصبحوا عرضة للأخبار المزيفة وسرقة البيانات والوظائف المحفوفة بالمخاطر.
 

Sendung Dokumentation Europa - Die digitale Herausforderung


السيادة الرقمية مهمة أيضا لضمان الديمقراطية وأمن المواطنين والمستهلكين الأوروبيين. وهي اليوم من مجالات الاهتمام الرئيسية للاتحاد الأوروبي، وتعمل على تسريعها نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريته فيستاغر.
فبفضل استثمارات أوروبية، اتخذت بالفعل بعض البلدان خطوات في الاتجاه الصحيح، مثل السويد بإنشائها أكبر خدمة بث سمعي في العالم Spotify، أو إستونيا بمركزة وتأمين جميع خدمات وبيانات تكنولوجيا المعلومات. لكن هذه مجرد بداية، إذ لا تزال المعركة ضد عمالقة الإنترنت الذين يهيمنون على السوق تشكل تحديا كبيرا.
 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 03:15 UTC
السبت  26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 13:15 UTC
السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 16:15 UTC
السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 19:15 UTC
الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 05:15 UTC
الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 22:15 UTC
الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 11:15 UTC
الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 18:15 UTC
الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 01:15 UTC
الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 07:15 UTC
الأربعاء  30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 09:15 UTC
الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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