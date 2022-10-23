 أوروبا في طور التغيير - الأوروبيون الجدد | تقارير جديدة | DW | 25.10.2022

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تقارير جديدة

أوروبا في طور التغيير - الأوروبيون الجدد

مبدأ حرية السفر والتنقل ركيزة أساسية لأوروبا. لكن السياسة الأمنية والعداء تجاه الأجانب والبطالة وجائحة كورونا والحرب الحالية في أوكرانيا تفرض باستمرار قواعد جديدة للهجرة.

DW Dokumentationen | Europa - Die neuen Europäer

DW Dokumentationen | Europa - Die neuen Europäer

تظهر الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها حرب أوكرانيا والهياكل المعقدة لاستيعاب اللاجئين التي تم إنشاؤها في وقت قياسي كيف تتعامل أوروبا وبشكل متناقض مع الهجرة والمعاناة البشرية: يتم الترحيب ببعض المهاجرين بأذرع مفتوحة، بينما يتم رفض البعض الآخر من خلال حصن حمائي ظاهري.
 

DW Dokumentationen | Europa - Die neuen Europäer


فمثلا ازداد عدد سكان مدينة كراكوف البولندية بنسبة 50 في المائة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه يتم في أوروبا ترسيم حدود وإقامة أسوار حقيقية وافتراضية تحرسها ميليشيات مسلحة.

وهذا في حين أن الهجرة ظاهرة طبيعية وتاريخية. فقد طبع اللاجئون لأسباب اقتصادية الباحثون عن حياة أفضل هوية القارة الأوروبية لعدة قرون وما زالوا يمثلون قضية مركزية حتى يومنا هذا. 

DW Dokumentationen | Europa - Die neuen Europäer

العمال الأجانب غالبا ما يواجَهون بالرفض ويُتهمون بالمساهمة في إفقار الاقتصاد الوطني. وهذا في حين أنهم  يلعبون دورا حاسما في أوروبا اليوم. إنهم يشكلون العمود الفقري لسوق العمل في مجتمع آخذ في الشيخوخة يحتاج إلى المهاجرين للبقاء على قيد الحياة. ففي ظل تنامى الأفكار اليمينية المتطرفة والمشككة في الاتحاد الأوروبي يتم رفض هذه الحجج. بيد أن الحرب في أوكرانيا تدفع أوروبا إلى إعادة النظر في سياستها المتعلقة بالهجرة من منظور أخلاقي وواقعي. مرة أخرى تواجه سياسة الهجرة الأوروبية تحديات تاريخية.
 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 05 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 03:15 UTC
السبت  05 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 13:15 UTC
السبت 05 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 16:15 UTC
السبت 05 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 19:15 UTC
الأحد 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 05:15 UTC
الأحد 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 22:15 UTC
الإثنين 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 11:15 UTC
الإثنين 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 18:15 UTC
الثلاثاء 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 01:15 UTC
الثلاثاء 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2022– 07:15 UTC
الأربعاء  09 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 09:15 UTC
الأربعاء 09 نوفمبر/تشرين الثاني 2022  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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