 أوروبا تنتظر الكهرباء من الصحراء.. هل فشل مشروع ″ديزيرتك″؟ | التغيرات المناخية | DW | 23.05.2022

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بيئة ومناخ

أوروبا تنتظر الكهرباء من الصحراء.. هل فشل مشروع "ديزيرتك"؟

إلى أين وصل مشروع "ديزيرتك" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الصحراء الكبرى ونقلها لأوروبا؟ هل فشل فعلا كما يقول منتقدون؟

أكبر محطة لتوليد الكهرباء في العام من الطاقة الشمسية تقع في ولاية ساكسونيا الألمانية وبدأت العمل في خريف 2004

ازدهار وانتشار مشاريع بناء محطات للطاقة الشمسية في شمال افريقيا والشرق الأوسط

قبل حوالي عشرين عاما، أشارت دراسات علمية إلى أن نقل الطاقة التي يتم توليدها من الطاقة الشمسيةفي صحراء أفريقيا إلى أوروبا، ممكن من الناحية التقنية.

مختارات

انضمت شركات طاقة كبيرة ولاسيما من ألمانيا إلى مشروع شركة "ديزيرتك" للتعاون في تنفيذ خططه الطموحة لتوليد الطاقة النظيفة. ولكن حتى الآن لم يترجم شيء على الأرض، ولم تصل الكهرباء من الصحراء إلى أوروبا، بالرغم من الاستمرار في بناء المزيد من محطات الطاقة الشمية في صحارى أفريقيا والشرق الأوسط.

فبالقرب من مدينة سكاكا في منطقة الجوف، الحارة جدا، في جنوب السعودية، افتتح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، محطة ضخمة للطاقة الشمسية، حيث الألواح الشمسية تمتد على مدى النظر وتغطي مساحة 6 كيلومترات مربعة. تبلغ طاقة هذه المحطة التي تعتمد على التكنولوجيا الكهروضوئية 300 ميغاواط، بما يكفي لتزويد 75 ألف منزل بالطاقة الكهربائية. ومحطة سكاكا هي واحدة من سلسلة محطات أخرى للطاقة الشمسية في السعودية، حيث من المقرر بناء سبع محطات أخرى، حسب ما أعلنه وزير الطاقة لدى افتتاح محطة سكاكا. 

التعويل على الطاقة الشمسية

يزداد انتشار توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وخاصة في مصر والمغرب وعمان والسعودية، حيث المشاريع الكبرى. ويقول الهولندي باول فان سون، رئيس مجلس الإشراف فيشركة "ديزيرت إنرجي" التي مقرها دبي، "الطاقة المتجددة هي مستقبل المنطقة" والمشاريع في هذا المجال كثيرة جدا.

فان سون الذي كان مرافقا ومشاركا في تأسيس مشروع "ديزيرتك" منذ البداية، لا يرى أنه قد فشل، لكن كانت هناك أخطاء منذ ولادة المشروع عام 2008 "فقبل حوالي 14 عاما كان هناك تركيز شديد على توليد الكهرباء من أجلنا في أوروبا أو في ألمانيا"، يقول فان سون لإذاعة جنوب غرب ألمانيا "SWR" منتقدا المشروع.

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ديزرتيك: مشروع طموح يواجه عدة مشاكل.

مشروع من العهد الاستعماري؟

في دول مثل مصر والمغرب، لم تلق فكرة المشروع الترحيب، وبالتحديد بناء محطات الطاقة الشمسية على أراضيها وتوليد كهرباء منها لنقلها إلى أوروبا، دون الاستفادة منها رغم حاجة تلك البلدان الملحة للكهرباء، فدول مثل مصر والمغرب تشكوا من نقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي باستمرار. ومن هنا بدا مشروع ديزيرتك لبعض المنتقدين، وكأنه مشروع استعماري!

والآن لإعادة إحياء مشروع ديزيرتك، ينبغي تغيير خطته ووضع استراتيجية جديدة للمشروع، "إذ لا يمكن التصدير من منطقة غير جاهزة لذلك"، يقول فان سون، ويضيف لـ SWR "يجب عليك الاهتمام أولا بجاهزية إمدادات الطاقة محليا، وأن يكون مزيج الطاقة خاليا من الانبعاثات. وبعد ذلك سيحين الوقت للقول: لدينا فائض من الطاقة في المنطقة ويمكن تصديرها".

ويشير فان سون في حواره مع الإذاعة الألمانية إلى أن محطات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تنتشر في المغرب والجزائر ومصر، وهناك الكثير من المشاريع في هذا المجال، وشركة "ديزيرت إنرجي" التي يشرف فان سون على مجلسها لا تشارك في تلك المشاريع كمستثمر، وإنما تقدم المشورة والمساعدة لتنفيذ المشاريع، ويضيف موضحا دور الشركة "إننا ندفع المشاريع إلى الأمام أو نحث الحكومات على تسريع كامل عملية التحول (إلى الطاقة المتجددة)".

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الطاقة الشمسية - قليلة التكلفة وجيدة

طاقة دائمة وزهيدة جدا

النفط محدود وسينضب في وقت ما، لكن الشمس دائمة. وتكاليف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قليلة جدا وخاصة في الصحراء. وقد أشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى سعر عالمي قياسي للطاقة التي يتم توليدها في محطة سكاكا، إذ أن "انتاج كيلوواط ساعة من الكهرباء في المحطة يكلف 1,04 دولار. أنا وإخواني في قطاع الطاقة نقول للعالم: نحن الأرخص، نحن الأكفأ ونحن نقدر أن نكون وطنا للطاقة"، يقول الوزير السعودي.

كلام الوزير يدل على ثقة بالنفس، "فقد استوعبت السعودية بشكل جيد، أن هذا التحول في مجال الطاقة، هو مستقبل المملكة"، يقول فان سون. فالتحول في مجال الطاقة بالنسبة للدول العربية يعني تصدير الطاقة مستقبلا أيضا بعد أفول عصر النفط والطاقة الأحفورية. وتريد السعودية الاستفادة قريبا من الطاقة الشمسية في إنتاج الهيدروجين وتصديره إلى أوروبا.

ولذلك فإن أهداف مشروع ديزيرتك يمكن تحقيقها، ويمكن لألمانيا أن تؤمن حاجتها ونهمها للطاقة بالكهرباء القادمة من الصحراء.

توماس بورمان/ عارف جابو

  • Agrophotovoltaik-Anlage in Heggelbach am Bodensee (Foto: Fraunhofer ISE )

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    حصاد مزدوج

    فوق طاقة كهربائية شمسية وتحت زراعة الحبوب أو البطاطس (انظر الصورة)، إذ يربح المزارعون مرتين هنا. الأولى هي إنتاج كهرباء رخيصة الثمن. أما الثانية فهي حصاد نوعية من البطاطس أفضل من تلك التي تزرع في حقول لا تعتمد على هذه التقنية، التي تُعتبر مثالية بالنسبة للمناطق الجافة.

  • LichtBlick Energie in Berlin Hellersdorf (für Bildergalerie freigegeben)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    سقف المنزل كمحطة للطاقة

    من سقف المنازل، يحصل السكان على الكهرباء في بعض منازل العاصمة الألمانية برلين. وتعد الطاقة الشمسية المُحصل عليها من سقف المنازل أرخص بنحو 60 في المائة من تلك التي توفرها شركات الكهرباء، فهي لا تتجاوز 10 سنتات لكل كيلوواط ساعي.

  • Drei Menschen vor einem Elektroauto mit Solarzellen (Foto: Sono Motors 2019)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    سيارة تنتج الكهرباء الخاصة بها

    تحتاج السيارات الكهربائية إلى محطات شحن. في هذه السيارة الخاصة (الصورة) دمجت خلايا شمسية في جسم السيارة، حيث تنتج كهرباء خاصة بها تساعد في القيام برحلة تصل إلى 30 كيلومتراً في اليوم.

  • Eine Anreihung von Solarzellen des Solarparks Villanueva Solar in Mexiko (Foto: Enel Group)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    كهرباء من حقول طاقة شمسية كبيرة

    يُعد حقل الطاقة الشمسية هذا في المكسيك (الصورة) واحداً من أكبر الحقول في العالم. فبقدرة إنتاج تصل إلى 828 ميغاواط، يتم إنتاج كهرباء يُعادل ما تنتجه محطة طاقة متوسطة الحجم تعمل بالفحم. وبالمقارنة مع الكهرباء المُحصل عليها من الفحم، فإن الكهرباء التي تنتج عن طريق الطاقة الشمسية لا تكلف سوى نصف المبلغ.

  • Supermarkt in Conil Spanien (DW/G. Rueter)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    الكهرباء والظل

    في بلدية كونيل الإسبانية، تُستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل مكيفات الهواء والثلاجات في السوبر ماركت. كما أن أسطح الطاقة الشمسية لا تُغطي فقط جزءا كبيراً من احتياجات الكهرباء في المكان، بل يمكن أيضاً أن تُوفر الظل لبعض السيارات هناك.

  • Menschen stehen auf dem Katamaran Race for Water (Foto: Race for Water/Peter Charaf)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    طاقة شمسية على متن قارب

    يُظهر هذا القارب ما هو ممكن حاليا. باستخدام الطاقة الشمسية يتم تشغيل المحرك وشحن البطاريات خلال الليل وإنتاج الهيدروجين وتخزينه. ويطوف هذا القارب "سباق من أجل الماء" من أجل دعم التحول في سياسة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وكذلك ضد النفايات البلاستيكية.

  • Abu Dhabi Solar Impulse 2 startet zur Weltumrundung (Foto: Getty Images/J. Revillard)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    بالطاقة الشمسية حول العالم

    في عدة مراحل، طارت هذه الطائرة التي تعمل بالطاقة الشمسية حول العالم بين عامي 2015 و 2016. وتعمل الشركات المصنعة لهذه الطائرة خفيفة الوزن على صناعة أخرى أكبر حجماً. وإذا ما سارت الأمور وفق المخطط له، يُمكن للناس أن يطيروا باستخدام هذا النوع من الطائرات خلال 10 سنوات.

  • Ein Mann fährt ein Fahrrad mit Solardach in Nairobi, Kenia (Foto: DW/Sophie Mbugua)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    تنقل من نوع مختلف

    طورت جامعة كينية هذه الدراجة التي تعمل باستخدام لوح شمسي، وذلك للمساعدة على تقليل التلوث في العاصمة نيروبي، والمُنبعث من السيارات والدراجات البخارية. ويغطي اللوح الشمسي متطلبات الكهرباء للرحلات باستعمال هذه الدراجة في النهار.

  • Mobisol Photovoltaik Technologie in Ruanda (Mobisol)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    لأول مرة كهرباء في المنزل

    أكثر من مليار شخص يعيشون من دون موصل للطاقة. وبما أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية صارت أرخص، فإن المزيد من الناس يُمكنهم الحصول على الكهرباء. وفي (الصورة) يتم تركيب لوح يعمل بالطاقة الشمسية على أسطح أحد المنازل في رواندا. إعداد: غيرو رويتر/ر.م