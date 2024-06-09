أوروبا تنتخب.. اليمين المتطرف يحل ثانيا في ألمانيا

أظهرت التوقعات شبه النهائية للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني أن الاتحاد المسيحي تصدر انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في ألمانيا اليوم، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وتلاه حزب "البديل من أجل ألمانيا".

كشفت التوقعات شبهة النهائية التي أجرتها القناتان الأولى (ARD) والثانية بالتلفزيون الألماني (ZDF) بعد إغلاق مراكز الاقتراع أن الاتحاد المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) تصدر انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت اليوم الأحد (التاسع من يونيو/ حزيران 2024)، وأن حزب "البديل من أجل ألمانيا" جاء في المركز الثاني بعد الاتحاد المسيحي.

وجاء في المراكز اللاحقة وبفارق كبير (عن الاتحاد المسيحي) كل من حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وحسب التوقعات الأولية، حصل الاتحاد المسيحي على ما يتراوح بين 29,5 بالمئة و30 بالمئة، وحصل حزب البديل على ما يتراوح بين 16 و16,5 بالمئة، فيما حصل حزب شولتس على 14بالمئة والخضر على ما يتراوح بين 12 و12,5 بالمئة والحزب الديمقراطي الليبرالي على 5 بالمئة. وحصل حزب "تحالف سارا فاغنكنشت" الذي تم تأسيسه حديثا هذا العام على ما يتراوح بين 5,5 بالمئة و6 بالمئة. يذكر أن البرلمان الأوروبي يضم 720 مقعدا منها 96 مقعدا مخصصا لألمانيا.

ووصل عدد الناخبين الألمان المدعوين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات إلى ما يقارب 65 مليون شخص، فيما يصل هذا العدد على صعيد الاتحاد الأوروبي إلى ما يقارب 360 مليون شخص. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا سمحت لأول مرة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما بالإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.

وعلى عكس المعمول به في انتخابات البرلمانات المحلية والبرلمان الاتحادي في ألمانيا، لا يتعين حصول حزب ما على 5 بالمئة على الأقل من الأصوات حتى يمكن تمثيله في البرلمان الأوروبي.

وكان الاتحاد المسيحي قد حصل في انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2019 على 28,9 بالمئة. وفي حال تحققت التوقعات بالنسبة لحزب البديل، سيكون الحزب اليميني الشعبوي قد حقق أفضل نتيجة له حتى الآن في انتخابات البرلمان الأوروبي وإن كانت هذه النتيجة أقل من المستوى الذي يحصل عليه في استطلاعات الرأي حاليا. وكان البديل قد حصل على 11 بالمئة في انتخابات عام 2019 .

وفي حال تحققت التوقعات بالنسبة لحزب شولتس، فإن الحزب الاشتراكي سيسجل بذلك أسوأ نتيجة له في انتخابات يتم إجراؤها على المستوى الاتحادي، وكان الحزب حصل على 15,8 بالمئة في انتخابات 2019. وكان حزب الخضر حصل على 10,5 بالمئة، ما يعني أنه في حال تحققت التوقعات الحالية، فإنه سيسجل تراجعا كبيرا بمقدار ثماني نقاط مئوية على الأقل.

وأشارت التوقعات إلى أن حزب اليسار سيحصل على ما يتراوح بين 2,8 بالمئة و3 بالمئة (مقابل 5,5بالمئة في انتخابات 2019) لتكون هذه النتيجة في حال تحققت، هي أسوأ نتيجة يحققها الحزب في انتخابات أوروبا.

ع.ج/ ع.غ (د ب أ)