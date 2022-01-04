أوروبا تكاد تصبح بؤرة لكورونا مجددا

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أوروبا تتحول تدريجيا لتصبح بؤرة لتفشي كورونا في العالم. أعداد الإصابات في ارتفاع في أنحاء عديدة منها. المستشفيات ممتلئة، ونسخة أوميكرون باتت مهيمنة.
هل تحذو ألمانيا حذو النمسا بفرض إغلاق تام للحياة العامة بسبب تفشي الموجة الرابعة من جائحة كورونا؟ إجراء قاسي يتردد السياسيون في فرضه أمام المعارضة الشعبية، غير أن هناك مؤشرات تؤكد توجه ألمانيا للإغلاق الشامل.
يستعيد مواطنو دول أوروبية حرية جزئية مع رفع الكثير من القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بينما تمدد دول أخرى إجراءات العزل خشية من موجة ثانية لتفشي الفيروس.
رغم أن الوضع في مصنع "تونيس" للحوم بات "تحت السيطرة" إلا أن ولاية شمال الراين فستفاليا مددت الإغلاق بمنطقة بعد إصابة أكثر من 1500 من أصل نحو سبعة آلاف عامل فيه بكورونا، وطال تدبير الإغلاق 600 ألف شخص بالولاية الألمانية.
يواصل فيروس كورنا انتشاره بشكل سريع وينعكس ذلك على كل مجالات الحياة، فيما تسابق الحكومات الزمن للسيطرة على الفيروس. DW عربية تتابع عن كثب آخر وأهم التطورات المتعلقة بهذا الوباء العالمي. (الزمن بتوقيت وسط أوروبا)
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