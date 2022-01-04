 أوروبا تكاد تصبح بؤرة لكورونا مجددا | DW الأخبار | DW | 04.01.2022

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DW الأخبار

أوروبا تكاد تصبح بؤرة لكورونا مجددا

أوروبا تتحول تدريجيا لتصبح بؤرة لتفشي كورونا في العالم. أعداد الإصابات في ارتفاع في أنحاء عديدة منها. المستشفيات ممتلئة، ونسخة أوميكرون باتت مهيمنة.

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