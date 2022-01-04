أوروبا تكاد تصبح بؤرة لكورونا مجددا

ولاية ألمانية تمدد الإغلاق بمنطقة لاحتواء تفشي كورونا

رغم أن الوضع في مصنع "تونيس" للحوم بات "تحت السيطرة" إلا أن ولاية شمال الراين فستفاليا مددت الإغلاق بمنطقة بعد إصابة أكثر من 1500 من أصل نحو سبعة آلاف عامل فيه بكورونا، وطال تدبير الإغلاق 600 ألف شخص بالولاية الألمانية.