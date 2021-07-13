 أوروبا تضع خللا عصبيا خطيرا كعارض جانبي محتمل للقاح جونسون | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 22.07.2021

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صحة

أوروبا تضع خللا عصبيا خطيرا كعارض جانبي محتمل للقاح جونسون

أكدت وكالة أوروبية مختصة أن لقاح جونسون آند جونسون له علاقة محتملة مع خلل عصبي نادر وخطير، ولم تفصح الوكالة عن نسبة من أصيبوا به، لكنها قد تبقى ضئيلة للغاية قياسا بما توصلت إليه واشنطن.

جونسون آند جونسون

جونسون آند جونسون هو أحد اللقاحات المرخص لها في الاتحاد الأوروبي

قالت الجهة التنظيمية للدواء في أوروبا اليوم الخميس (22 يوليو/تموز 2021) إنها أضافت خللا عصبيا نادرا يعرف باسم متلازمة غيلان باريه كعارض جانبي محتمل للقاح جونسون آند جونسون المضاد لمرض كوفيد-19 بعد مراجعة 108 حالات مسجلة في العالم.

وقالت هيئة الرقابة على الدواء في الاتحاد الأوروبي (وكالة الأدوية الأوروبية): "بعد تقييم البيانات المتاحة، خلصت لجنة السلامة إلى احتمال وجود علاقة بين لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من مرض كوفيد-19 وبين متلازمة غيلان باريه".

وكانت الوكالة ذاتها قد أشارت شهر مايو/أيار الماضي أنها تبحث تقارير عن اضطراب نادر يضعف الأعصاب في أشخاص تلقوا جرعات أسترازينيكا المضادة لكوفيد-19 في وقت تسعى فيه السلطات على اتساع العالم إلى الشفافية بشأن سلامة لقاحات فيروس كورونا.

مختارات

فريق علمي ألماني يتوصل إلى السبب المحتمل لحصول حالات نادرة من الجلطات الدموية بعد التطعيم بلقاحي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، ويوصون بطريقة يمكنها إزالة هذا العرض الجانبي.

كشفت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية أنها رصدت أعراض مرض عصبي نادر بعد نحو 42 يوماً لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا "جونسون آند جونسون"، لكنها أكدت في الوقت نفسه على أن فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطره المحتملة.

ومتلازمة غيلان باريه حالة نادرة في الأعصاب يهاجم فيها الجهاز المناعي للجسم الغلاف الواقي للألياف العصبية. وتحدث معظم تلك الحالات بعد عدوى ميكروبية أو فيروسية.

وحسب الموقع المختص "مايو كلينيك"، فأول أعراض هذه المتلازمة هي وجود ضعف وتنميل في الأطراف، ويمكن لهذه الأعراض أن تمتد إلى الجسد بأكمله، ما قد يؤدي إلى إصابته بالشلل ويحتم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

وكانت وكالة الغذاء والأدوية الأمريكية قد حذرت من هذه المتلازمة بعد أخذ لقاح جونسون آنذ جونسون، وذكرت قبل أيام أن هناك على الأقل 100 شخص أصيبوا به من أصل أكثر من 12.5 مليون تلقوا هذا اللقاح، واحد من المصابين توفي.

وقالت "جونسون آند جونسون" في وقت سابق إنّ "فرص حدوث هذا الأمر منخفضة للغاية ومعدّل الحالات المبلّغ عنها لا يتجاوز المعدّل الأساسي لعموم السكان إلا بهامش ضئيل".

وفي تحذيرها قالت وكالة الغذاء والدواء الأميركية إنّه لدى الغالبية العظمى من الأشخاص الذين أصيبوا بالمتلازمة بدأت الأعراض بالظهور عليهم خلال 42 يوماً من تلقّيهم اللقاح.

إ.ع/أ.ح (رويتزر)

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    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

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    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

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    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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تحذيرات من مخاطر مرض عصبي نادر بعد التلقيح بـ "جونسون آند جونسون" 13.07.2021

كشفت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية أنها رصدت أعراض مرض عصبي نادر بعد نحو 42 يوماً لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا "جونسون آند جونسون"، لكنها أكدت في الوقت نفسه على أن فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطره المحتملة.