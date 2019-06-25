أوروبا تستعد لموجة حر شديدة وسط مخاوف من وفيات

تواجه أجزاء كبيرة من أوروبا طقساً صيفياً استثنائياً هذا الأسبوع، ما يثير مخاوف على الصحة العامة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لا يعتاد عليه الأوروبيون.
ففي ألمانيا، قالت هيئة الأرصاد الجوية إنها ستسجل درجات الحرارة تبلغ 38 درجة مئوية مع وصول موجة حارة يُطلق عليها اسم "أولا" لجميع أنحاء البلاد. وارتفعت درجات الحرارة بشكل خاص في جنوب غربي ألمانيا، حيث وصلت إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية في بعض المناطق، ما أجبر العديد من المدارس على إعادة الأطفال إلى منازلهم.
يُذكر أن أعلى درجة حرارة سجلتها ألمانيا كانت في مدينة كيتسينجن بولاية بافاريا جنوبي البلاد، حيث بلغت درجة الحرارة هناك 40.3 درجة مئوية في الخامس من تموز/ يوليو 2015 والسابع من آب/ أغسطس من نفس العام.
وفي فرنسا، حيث تسببت موجة الحر عام 2003 في مقتل 15 ألف شخص، ناشدت وزيرة الصحة أجنيس بوزين المواطنين من أجل "بذل جهود التضامن".
فمع توقع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة في بعض الأجزاء، حثت بوزين الجميع على التحقق من سلامة الجيران المسنين والمعاقين، كما طالبتهم بتقديم المياه وتوفير المأوى للمشردين في الشوارع.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية قد أصدرت تحذيراً من موجة حر شديدة، خاصة في وسط وشرق فرنسا، مشيرة إلى أن الحرارة ستصل إلى ذروتها بين يومي الأربعاء والجمعة. وقررت الحكومة الفرنسية أمس الاثنين تأجيل امتحانات نهاية الأسبوع لطلبة المدارس الثانوية إلى الأسبوع المقبل لتجنيبهم الاضطرار إلى تأديتها تحت وطأة الحر الشديد.
د.ب/ ي.أ
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أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!
بحيرة بحيرة Ik Kil Cenote في المكسيك
قبل أن تتمكن من الغطس في المياه العميقة لبحيرة إك كيل سينوت عليك أن تتسلق تلة يبلغ إرتفاعها 26 متراً. كانت البحيرة تؤمن حاجة شعب المايا من المياه منذ قرون عديدة، كما كانت موقعاً استخدمه شعب المايا لتقديم القرابين. والبحيرة التي تقع في شبه جزيرة يوكوتان المكسيكية هي الآن من أشهر المقاصد السياحية والأماكن التي يرتادها هواة السباحة والترفيه.
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أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!
بحيرة Walchen في ألمانيا
تقع بحيرة فالخن في قلب جبال الألب البافارية، وتحظى بشعبية كبيرة بين البحارة وهواة التزلج على الماء نظراً لشدة قوة الرياح التي تساعدهم على ممارسة هواياتهم. يبلغ متوسط درجة حرارة مياه البحيرة خلال فصل الصيف 19 درجة مئوية وهذا ما يُشجع على السباحة فيها.
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أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!
شواطىء زنجبار الشبيهة بالفردوس
شواطىء أرخبيل زنجبار بشواطئها الرملية ومياهها المتلألئة تُشبه الفردوس، وهي مقصد للسياح من جميع أنحاء العالم. وبالرغم من كونها من أشهر الوجهات السياحية وأكثرها إكتظاظاً بالسياح إلا أنه لايزال بإمكانك أن تجد مكاناً هادئاً تزاحمك فيه سوى الأسماك الجميلة.
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أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!
شلالات Havasu في الولايات المتحدة
عليك أن تحزم معدات السباحة والحذاء المخصص للمشي قبل أن تتمكن من الغوص في حوض مياه شلالات هافاسو، وعليك أن تمشي 16 كم عبر منتزه غراند كانيون الوطني. المناظر التي ستشاهدها أثناء مسيرك رائعة، و فور وصولك ستدرك أن السباحة في حوض مياه شلالات هافاسو ستشعرك بمتعة مابعدها متعة.
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أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!
بحيرة كوما لؤلؤة جبال الألب
في وسط الريف السويسري البكر تقع بحيرة كوما لؤلؤة جبال الألب. تدعو مياه البحيرة الفيروزية زوارها للسباحة والاسترخاء على شواطئها التي تمتد على طول 2 كم، مساحة البحيرة صغيرة إلى حد ما، ونظراً لموقعها النائي فهي لاتزدحم بدرجة كبيرة.
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أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!
متعة السباحة في بورا بورا
تقع جزيرة بورا بورا في مكان منعزل وسط المحيط الهادي، وإسمها يعني: الولادة الأولى باللغة التاهيتية. والجزيرة هي جزء من مجموعة جزر ليوارد الفرنسية. تبدو الجزيرة كما لو أنها مأخوذة من أحد المشاهد الخيالية الرومانسية. زرقة سمائها الصافية، وأشجارها الشديدة الإخضرار وتدرجات ألوان مياهها الهادئة، كل ذلك جعل منها واحدة من بين أجمل الوجهات السياحية في العالمبخاصة لأولئك الذين يودون قضاء شهر العسل.
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أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!
شلالات سكرادينسكي بوك في كرواتيا
يقع حوض السباحة الطبيعي الضخم الفريد من نوعه أسفل شلالات سكرادينسكي بوك وهذا ما يجعل من السباحة متعة مابعدها متعة. تقع حديقة كركا الوطنية داخل مقاطعة شتيبنيك على طول مجرى نهر كركا. تُمثل حديقة كركا الوطنية قيمة طبيعية استثنائية متعددة الأوجه.
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أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!
الجمال الطبيعي الأخَاذ لجزر مارشال
تقع جزر مارشال وسط المحيط الهادي وتتألف من 29 جزيرة مرجانية، وتتميز شواطئها برمالها البيضاء، وبأشجارها الشديدة الإخضرار، وبمياهها الصافية، وبشمسها الساطعة، وأسماكها الملونة.وهي مكان مثالي للسباحة والاسترخاءوممارسة هواية الغوص.
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أجمل البحيرات للهروب من حر الصيف!
بحيرة لويس المتجمدة
تقع بحيرة لويس ضمن حديقة "بانف" الوطنية في جبال الروكي الكندية. وقد تكون هذه البحيرة الشديدة البرودة والتي تبقى متجمدة حتى شهر يونيو/ حزيران من كل عام هي الأكثر إنعاشاً للجميع. وإذا استطعت أن تتحمل درجة الحرارة المنخفضة فحتماً ستُكافىء بمشاهدة منظر رائع. كاترينا فيكر/غالية داغستاني
الكاتب: غالية داغستاني