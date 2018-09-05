 أوروبا تدعو إسرائيل لوقف هدم قرية فلسطينية | أخبار | DW | 21.09.2018

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أخبار

أوروبا تدعو إسرائيل لوقف هدم قرية فلسطينية

انضمت ألمانيا إلى سبع دول أوروبية أخرى، الأعضاء الحاليين والجدد بمجلس الأمن الدولي، في توجيه دعوة لإسرائيل لوقف خططها الرامية إلى هدم قرية بدوية في الضفة الغربية.

Palästina Beduinendorf Khan al-Ahmar (picture-alliance/ZumaPress)

أصدرت بريطانيا وفرنسا وهولندا وبولندا والسويد وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا أمس (الخميس 20 سبتمبر/ أيلول 2018) بيانا يدعو السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها بهدم قرية بدوية في الضفة الغربية. جاء في البيان: "كما أكدنا مرارا، فإن عواقب هدم هذا المجتمع(القرية) وتشريد سكانه، بمن فيهم الأطفال، ستكون خطيرة للغاية وستهدد بشكل جدي جدوى حل الدولتين وتقوض آفاق السلام".

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قرية خان الأحمر مهددة بالهدم والبدو يحتجون

كانت المحكمة العليا في إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لهدم قرية الخان الأحمر القديمة في أوائل الشهر الجاري. وتريد إسرائيل أن تنقل سكان القرية - التي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي- إلى أراض تبعد بضعة كيلومترات. ورد الناقدون بأنه من المستحيل تقريباً على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الحصول على تصاريح بناء لمثل هذه المواقع. وأدت الاحتجاجات في تموز/يوليو الماضي ضد الإخلاء المخطط له إلى إصابة 35 شخصًا، كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إخلاء القرية. و ستنضم ألمانيا وبلجيكا إلى مجلس الأمن لمدة عامين في كانون ثان/يناير المقبل 2019 كعضوين غير دائمين.

س.ك/ح.ز (د.ب.أ، أ.ف.ب)

 

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قرية خان الأحمر مهددة بالهدم والبدو يحتجون  

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