أوروبا تدعو إسرائيل لوقف هدم قرية فلسطينية

أصدرت بريطانيا وفرنسا وهولندا وبولندا والسويد وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا أمس (الخميس 20 سبتمبر/ أيلول 2018) بيانا يدعو السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها بهدم قرية بدوية في الضفة الغربية. جاء في البيان: "كما أكدنا مرارا، فإن عواقب هدم هذا المجتمع(القرية) وتشريد سكانه، بمن فيهم الأطفال، ستكون خطيرة للغاية وستهدد بشكل جدي جدوى حل الدولتين وتقوض آفاق السلام".

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كانت المحكمة العليا في إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لهدم قرية الخان الأحمر القديمة في أوائل الشهر الجاري. وتريد إسرائيل أن تنقل سكان القرية - التي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي- إلى أراض تبعد بضعة كيلومترات. ورد الناقدون بأنه من المستحيل تقريباً على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الحصول على تصاريح بناء لمثل هذه المواقع. وأدت الاحتجاجات في تموز/يوليو الماضي ضد الإخلاء المخطط له إلى إصابة 35 شخصًا، كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إخلاء القرية. و ستنضم ألمانيا وبلجيكا إلى مجلس الأمن لمدة عامين في كانون ثان/يناير المقبل 2019 كعضوين غير دائمين.

س.ك/ح.ز (د.ب.أ، أ.ف.ب)