أوروبا بؤرة الجائحة في العالم مرة أخرى

فون دير لاين: يجب على أوروبا التفكير في إلزامية اللقاح

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى التفكير في إلزامية اللقاح على مواطنيها، في الوقت الذي دعت فيه منظمة الصحة العالمية إلى الهدوء، وأعرب فيه صانعو لقاحات عن قدرتهم على مواجهة متحور "أوميكرون".