 أوروبا بؤرة الجائحة في العالم مرة أخرى | DW الأخبار | DW | 02.12.2021

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أوروبا بؤرة الجائحة في العالم مرة أخرى

في هذه الحلقة من (كورونا - تغطية خاصة): أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الارتفاع في أوروبا خاصة بين غير الملقحين، وبريطانيا تناقش فرض الكمامات، بينما تعرقل تحديات لوجستية وفساد حملة التطعيم في كينيا.

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