 أوركسترا كالوش الأوكرانية تعزف في إسرائيل | DW الأخبار | DW | 18.04.2022

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أوركسترا كالوش الأوكرانية تعزف في إسرائيل

تأثرت معظم الأوكرانيين منذ بداية الحرب، الأمر الذي ينطبق أيضًا على الفنانين. أحد الأمثلة ففرقة أوركسترا كالوش. ومن المقرر أن تمثل أوكرانيا في مسابقة الأغنية الأوروبية لهذا العام، لكنها لم تتدرب منذ فترة.

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