أوركسترا كالوش الأوكرانية تعزف في إسرائيل

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تأثرت معظم الأوكرانيين منذ بداية الحرب، الأمر الذي ينطبق أيضًا على الفنانين. أحد الأمثلة ففرقة أوركسترا كالوش. ومن المقرر أن تمثل أوكرانيا في مسابقة الأغنية الأوروبية لهذا العام، لكنها لم تتدرب منذ فترة.
تشهد القدس عدة احتفالات بمناسبات دينية متزامنة، إذ يحتفل اليهود بعيد الفصح والمسيحيون بعيد القيامة فيما لا يزال المسلمون يحيون شهر رمضان. بيد أن التوتر الذي تشهده المدينة طغى على الأجواء الروحانية.
أحيا مسيحيون حضروا من أنحاء العالم قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة في القدس، فيما دعا بابا الفاتيكان إلى ضمان الدخول "بحرية" إلى الأماكن المقدسة، متمنياً أن يعيش جميع سكان المدينة المقدسة والحجاج بسلام وأخوة.
أعلنت إسرائيل أنها ستستضيف قمة دبلوماسية "تاريخية" يشارك فيها وزراء خارجية أمريكا والإمارات والمغرب والبحرين، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين تل أبيب والرباط بشأن التعاون العسكري.
شبّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بألمانيا النازية، وذلك في رسالة فيديو إلى إسرائيل، متهما الكرملين بالدفع بخطة للقضاء على أوكرانيا. لكن مقاربة زيلينسكي لم ترق لبعض المسؤولين الإسرائيليين.
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