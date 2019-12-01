 ″أوركسترا″ الشعاب الحيّة تعيد الحياة للمرجان الميت | علوم وتكنولوجيا | DW | 01.12.2019

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علوم وتكنولوجيا

"أوركسترا" الشعاب الحيّة تعيد الحياة للمرجان الميت

موت الشعاب المرجانية يجعل منها مقابر صامتة تمتد على مساحات شاسعة تحت سطح الماء، لكن بث أصوات مأخوذة من الشعاب السليمة يساعد على إعادة الحياة للشعاب الميتة والمحتضرة، كما أثبتت تجربة علمية جديدة.

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جزيرة بليز: عودة الحياة للشعاب المرجانية

لا تخفى على أحد أهمية الشعاب المرجانية للبحار والمحيطات وتنوعها الحيوي الساحر. لكن موت الكثير منها بسبب التلوث بات كابوساً يهدد حتى البيئة التي يحيا فيها الإنسان نفسه. وفي إطار الجهود العلمية لإعادة الحياة إلى الشعب المرجانية الضرورية للكثير من الكائنات البحرية، كشفت دراسة منشورة مؤخراً في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" العلمية عن تجربة واعدة بالكثير من آفاق النجاح.

مختارات

تعتبر الشعاب المرجانية من أكثر الأنظمة الحيوية تضرراً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ما يدفع الباحثين لإيجاد وسائل لحمايتها. فتدميرها يعني زيادة الكوارث الطبيعية على السواحل وتهديد أحد أهم المصادر الغذائية. (05.02.2014)

بعد أن صار بإمكان المستخدمين التجول في شوارع المدن افتراضيا، بفضل تقنية "ستريت فيو" من غوغل، أضافت الشركة الأمريكية إمكانية جديدة، على موقع "غوغل مابس"، تسمح بالغوص في أعماق البحار والتمتع بمناظر الأسماك والمرجان. (30.09.2012)

وتعتمد هذه التجربة على بث الأصوات حول الشعاب المرجانية الميتة أو المحتضرة. وبحسب موقع "فوربس"، أتت النتائج إيجابية للحفاظ على الشعاب المرجانية مستقبلاً. ولم يبث الباحثون موسيقى البوب أو الموسيقى الكلاسيكية، بل عمدوا إلى بث أصوات مأخوذة من النظم البيئية والحياتية للشعاب المرجانية الصحية.

وتكشف الدراسة أن الباحثين اعتقدوا في أول الأمر أن بإمكانهم إغراء الأسماك الصغيرة والكبيرة للعودة إلى شعاب مرجانية محتضرة من خلال تشغيل الأصوات المرتبطة بالشعاب المرجانية الحيَة. وقد أثبتت النتائج فرضيتهم، فقد أدى بث أصوات الشعاب المرجانية الصحيّة إلى مضاعفة العدد الإجمالي للأسماك وزيادة عدد أنواع الأسماك بنسبة 50 في المائة، مقارنةً بالشعاب المرجانية الميتة.

الأصوات المنبعثة من الشعاب المرجانية هي بمثابة أوركسترا تحت سطح الماء تشترك فيها جميع الكائنات البحرية التي تعيش في الشعاب المرجانية. وإليك مقطع من هذه الأصوات:

وللتأكد من دقة النتائج، قام فريق البحث أيضاً بوضع مكبرات صوت وهمية في مناطق محددة من الشعاب المرجانية الميتة، وثالثة لم توضع فيها مكبرات صوت. وبعد 40 يوماً، كان في الشعاب المرجانية المعرضة للأصوات ضعف عدد الأسماك، مقارنة بتلك التي وُضعت فيها مكبرات صوت وهمية والثالثة بدون أي مكبرات صوت. إذ انتشرت الزيادة في الأسماك والكائنات البحرية عبر الشعاب المرجانية، وكان بينها تلك التي تقتات على الأعشاب البحرية أو المخلفات والعوالق وآكلات الأسماك.

بيد أن الدراسة تذهب إلى أن عودة الأسماك إلى الشعاب المرجانية ليست هي الوصفة المثالية لإعادة الحياة إلى النظم البيئية لهذه الشعاب، إلا أنها تبقى على قدر كبير من الأهمية لمساعدتها على البدء في التعافي. فالأسماك تتولى مهمة تنظيف هذه الشعاب وخلق مساحات لنمو الشعاب المرجانية الجديدة.

شعاب مرجانية ميتة عند بونير، وهي إحدى جزر مجموعة الجزر الكاريبية الهولندية

عدة عوامل تؤدي إلى موت الشعاب المرجانية على مستوى العالم

في هذا السياق يقول الأستاذ آندي رادفورد، وهو مؤلف مشارك في الدراسة من جامعة بريستول البريطانية: "إذا اقترن الأمر باستعادة المستوطنات الحيوية للأسماك والكائنات البحرية وغيرها من التدابير اللازمة للحفاظ عليها، فإن إعادة أسراب الأسماك بهذه الطريقة قد تسرع من استعادة النظام الإيكولوجي".

ويعد إدخال مجموعات متنوعة من الأسماك التي تقوم بوظائف مختلفة في النظام البيئي للشعاب المرجانية جزءاً مهماً في الحفاظ على النظم الإيكولوجية لهذه الشعاب واستعادتها.

يُذكر أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى موت الشعاب المرجانية على مستوى العالم. فقد وجدت دراسة حديثة أن العامل الرئيسي في موت الشعاب المرجانية في سلسلة من الجزر المرجانية "فلوريدا كيز" يرجع إلى النيتروجين في مياه الصرف الصحي ومياه الري المحتوية على الأسمدة الزراعية.

ع.غ/ ي.أ

  • Four cruise ships in the harbor of Cozumel (A. Warnstedt)

    كوزوميل المكسيكسة..سفن عملاقة وشعب مرجانية مذهلة

    تعتبر جزيرة كوزوميل واحدة من الوجهات الأكثر شعبية لسياحة السفن السياحية. ونتيجة لذلك، فإن ميناء الجزيرة كبير جداً، حيث يمكن أن ترسو هناك سبع سفن في الوقت ذاته. حيث يجلبون معهم 5 ملايين زائر سنوياً إلى تلك الجزيرة، التي يقل عدد سكانها 100 ألف نسمة.

  • A bunch of tourists heading to cruise ships in the back (C. Roman)

    كوزوميل المكسيكسة..سفن عملاقة وشعب مرجانية مذهلة

    يأتي معظم السياح من الولايات المتحدة. وتتسع كل سفينة لنحو 4 آلاف مسافر، كما صمم رصيف (Puerta Maya) كمنطقة لتسوق السياح القادمين على متن السفن السياحية.

  • A man, standing in between two large cruise ships (C. Roman)

    كوزوميل المكسيكسة..سفن عملاقة وشعب مرجانية مذهلة

    يعتمد معظم الناس، الذين يعملون في كوزوميل على السفن السياحية بشكل أو بآخر، وفقاً لرئيس الأمن في رصيف الميناء، خوسيه نييتو. لذلك، يكاد يكون من المستحيل تخيل الجزيرة دون تلك السفن الصخمة.

  • Two cruise ships on bright blue water (A. Warnstedt)

    كوزوميل المكسيكسة..سفن عملاقة وشعب مرجانية مذهلة

    وتشكل الشعاب المرجانية في الجزيرة جزءاً من الحاجز المرجاني في أمريكا الوسطى، وهي ثاني أكبر نظم للشعاب المرجانية في العالم. وبالرغم من تواجد السفن الدائم هناك إلا أن الشعاب ما تزال في حالة جيدة، والرؤية تحت الماء ممتازة، حيث يعيش أكثر من 300 نوع من الأسماك هناك بالاضافة إلى الشعاب المرجانية الفريدة.

  • Two people talking on a boat (C. Roman)

    كوزوميل المكسيكسة..سفن عملاقة وشعب مرجانية مذهلة

    قال مدرب الغوص رويموندو راميريز، أن عدداً قليلاً فقط من السياح يعرفون كيفية التصرف في النظام البيئي الهش للشعاب المرجانية. ويقوم بنفسه بتدريب مجموعات صغيرة تحت سطح المياه، وتقديم تعليمات دقيقة لتفادي حدوث أي ضرر للشعاب المرجانية.

  • Two cruise ships, seen from a lower angle (C. Roman)

    كوزوميل المكسيكسة..سفن عملاقة وشعب مرجانية مذهلة

    لسكان كوزوميل آراء متضاربة حول سمعة الجزيرة كنقطة جذب لسائحي السفن السياحية. إذ يفضل البعض الإشارة إلى أن نقطة الجذب الحقيقية للسياح تكمن في الثقافة الموجودة على تلك الجزيرة، حيث لتاريخ المايا الأثر الأكبر. كلاوس إسترلوس / ريم ضوا.


مختارات

كوزوميل المكسيكسة..سفن عملاقة وشعب مرجانية مذهلة

يتسع ميناء جزيرة كوزوميل المكسيكية العديد من السفن السياحية الضخمة، حيث تستقطب الجزيرة أعدادا كبيرة من السياح لروعة الشعاب المرجانية وزرقة المياه. نتيجة لذلك من غير المستبعد تأثر طبيعة المكان بأعداد السائحين الوافدة. (29.03.2018)  

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