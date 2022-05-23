 أوربان يعلن حالة الطوارئ في المجر بسبب الحرب في أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.05.2022

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أخبار

أوربان يعلن حالة الطوارئ في المجر بسبب الحرب في أوكرانيا

مباشرة عقب تمرير تعديل دستوري جديد يسمح له بحكم البلاد بالمراسيم، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الحرب على أوكرانيا. وتخضع البلاد لحال طوارئ مرتبطة بمكافحة وباء كورونا منذ ربيع 2020.

رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان (6/4/2022)

رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان يعلن حالة طوارئ جديدة لمواجهة تداعيات الحرب على أوكرانيا

 

أعلن  رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان  حالة طوارئ جديدة لمواجهة تداعيات  الحرب على أوكرانيا  وذلك اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء (24 مايو/أيار). وقال أوربان عبر فيسبوك "العالم على شفير أزمة اقتصادية. يجب أن تبقى المجر خارج هذه الحرب وتحمي الأمن المالي لعائلاتها".

وأضاف "هذا يتطلب مرونة وتحركا فوريا. الحكومة، ممارسةً حقها بموجب القانون الأساسي، تعلن حالة طوارئ بسبب الحرب اعتبارا من منتصف الليل".

وقبيل هذا الإعلان، عدّل البرلمان بعد فترة وجيزة من تشكّله، الدستور بغية السماح بتطبيق هذا الإجراء "بسبب نزاع"، علما أن حزب الاتحاد المدني المجري (فيدس) بزعامة  فيكتور أوربان  يتمتّع بأغلبية الثلثين في البرلمان. ويسمح التعديل الدستوري، بإعلان حالة الطوارئ على أساس الحرب الدائرة في أوكرانيا.

مختارات

ومن المقرر أن تعلن أولى القرارات المتخذة في هذا الإطار القانوني الجديد الأربعاء، بحسب أوربان.

واستنكرت منظمة الحريات المدنية غير الحكومية TASZ "حال الطوارئ التي أصبحت دائمة" مذكّرة بأنها فرضت في  المجر كجزء من الجهود الرامية إلى مكافحة جائحة كوفيد، وكان من المقرر أن تنتهي في 31 أيار/مايو. وأضافت إن ذلك يوفّر لفيكتور أوربان "مساحة أكبر من المعتاد (...)  لتقييد أو تعليق الحقوق الأساسية للجميع"، معربة عن أسفها لتهميش البرلمان في المجر.

وتسمح حالة الطوارئ الصحية التي فرضت في ربيع عام 2020، وتم تجديدها عدة مرات بواسطة البرلمان، بتعليق القوانين وفرض إجراءات تقييدية بموجب مراسيم.

ويرى مراقبون أن حالة الطوارئ الصحية استخدمت لأغراض تتعلق بالكاد بشؤون صحية، مثل اتخاذ إجراءات تضر ماليا بالسلطات المحلية التي تديرها أحزاب المعارضة، وتعود بالفائدة على رجال الأعمال الموالين للحكومة.

ع.ج.م/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)

  • Ungarn Kettenbruecke in Budapest (picture-alliance/U. Dueren)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    جسر السلسلة

    يربط هذا الجسر الذي شيّد في عام 1849 بين جزئي المدينة، "بيشت" و"بودا"، وبودا هو الجزء الذي تتخلله التلال في المدينة، كثيرون لا يعلمون أن بودابست أو "بودابشت" هو اسم مشتق من نصفي المدينة التي زارها 12 مليون سائح في عام 2017.

  • Ungarn Ausblick von Pest auf Buda mit Burgpalast (picture-alliance/imageBROKER/D. Renckhoff)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    حي القلعة

    يُوصل الجسر إلى حي القلعة في بودا، الذي يضم قصرا مبني على طراز الباروك، بالإضافة إلى متاحف وكنائس تاريخية، هنا كان يسكن ملك هنغاريا ونبلاء البلاد سابقاً، ولا يسمح بمرور السيارات في المنطقة.

  • Ungarn Budapest Statue vom König Hl. Stephan vor der Fischerbastei (picture-alliance/imageBROKER/M. Breuer)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    حصن الصياد ..بلا صياد!

    في حي القلعة على تلة قبالة الدانوب يقع حصن الصياد المشيّد نهاية القرن التاسع عشر على الطراز القوطي. في العصور الوسطى كان يقع هنا سوق السمك. ولهذا سمي الحصن بحصن الصياد. لا فائدة حقيقية من الحصن سوى أنه يمنح الناظر صورة بانورامية لجانب "بيشت" من المدينة، وفي وسط الحصن يقع تمثال للملك "شتيفان" الذي توج في عام 1000 بعد الميلاد وحول البلاد إلى المسيحية بعد أن كانت تدين بالوثنية.

  • Ungarn Budapest Altar der Matthiaskirche (picture-alliance/imageBROKER/S. Kiefer)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    هنا توّج الملوك والأباطارة

    قرب الحصن تقع كنيسة ماتياس وعمرها 700 عام. سميت باسم الملك ماتياس. في الكنيسة توج كثير من ملوك هنغاريا. وفي عام 1867 توّج إمبراطور النمسا والمجر فرانتس جوزيف وزوجته إليزابيث كملك وملكة للمجر أيضاً.

  • Ungarn Café im New York Palace in Budapest (picture-alliance/Z. Okolicsanyi)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    مقهى نيويورك

    هنا يعيش المرء ارستقراطية نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. افتتح المقهى في عام 1894. سقطت الإمبراطورية والملكية وجاءت الشيوعية ورحلت الأخيرة وحلت الرأسمالية الديمقراطية لكن المبنى بقي صامداً.

  • Ungarn Budapest zentrale Markthalle (picture-alliance/imageBROKER/S. Kiefer)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    سوق من عصر مختلف

    هناك محال كثيرة فخمة ومختلفة في "بودابشت"، لكن قاعة السوق الرئيس قرب الدانوب تبقى الأجمل من بين كل الأسواق. في هذه السوق تجد ما تشتهي من الفاكهة والخضار واللحوم والبضائع الأخرى المتنوعة. جولة في هذا السوق تنقلك إلى عصر آخر.

  • Budapest Dohany Street Synagoge (picture alliance/robertharding/C. Morucchio)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    أكبر معابد أوروبا

    أكبر معبد يهودي شيّد بين عامي 1854 و 1859 على الطراز الموركسي الأندلسي. نجا المعبد من الحرب العالمية الثانية، منذ عام 1996 أعيد ترميم المعبد، يمكن الدخول إلى المعبد عدا وقت أيأم الـ "شابات"، من مساء الجمعة وحتى مساء السبت.

  • Ungarn | Jüdische Viertel in Budapest | Holocaust-Mahnmal (DW/M. Ostwald)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    شجرة الحياة

    تقف بوسط ساحة الحي اليهودي قرب المعبد. تشير الشجرة إلى 564,000 هنغاري قتلوا في الهولوكوست "محارق اليهود" من قبل النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. على أوراقها الفضية حفرت أسماء الذين ساعدوا في إنقاذ اليهود من المحرقة.

  • Ungarn | Jüdische Viertel in Budapest | Ruinenbar Szimpla Kert (DW/M. Ostwald)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    مقاهٍ ولدت بين الركام

    إن كنت تبحث عن مقاهٍ وحانات ومطاعم تقضي فيها المساء فعليك الذهاب إلى الحي اليهودي في المدينة، الذي تحولت مبانيه وفناء كل مبنى منها إلى أماكن يجتمع فيها الشباب عند كل مساء. محل "زيمبلا كيرت" هذا كان من أول المقاهي التي ظهرت في الحي عام 2004.

  • Ungarn Budapest Parlament (picture-alliance/imageBROKER/M. Nitzschke)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    مبنى البرلمان

    طوله 268 متراً وارتفاعه 96 متراً ويضم 700 غرفة تقريباً. أحد أبرز معالم المدينة المطلة على نهر الدانوب. منظمة الثقافة والفنون ضمته إلى قائمة التراث العالمي في عام 1987.

  • Ungarn Reportagereise nach Budapest (DW/E. Kheny)

    بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي

    مسبح أم قصر؟

    إن شعرت بالتعب من التجول في "بودابشت" فعليك أخذ قسطاً من الراحة في أحد مسابح المياه الساخنة المعدنية في المدينة. هناك 15 مسبحاً من هذا النوع ، أبرزها مجمع "زيتشيني" المشيّد عام 1913، الذي يضم 18 حمام سباحة، درجة حرارة المياه بين 28 و40 درجة مئوية. إعداد: آنا تيميشه/ عباس الخشالي


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