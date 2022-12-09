أوراق المانجوـ فوائد طبية وجمالية من الشعر وحتى أخمص القدمين

قلة من يعرفون أن أوراق المانجو صالحة للأكل ومغذية للجسم، ومفيدة للبشرة والشعر أيضاً. تحتوي هذه الأوراق على مركبات نباتية علاجية ولها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وللجراثيم وللأورام. توفر أوراق المانجو مادتا البوليفينول والتربينويدات المعروفتان بقدرتهما على الحماية من الآثار السلبية للجذور الحرة.

وهذه المواد بدورها لها آثار إيجابية على صحة العينين وجهاز المناعة. لهذا فإن استهلاكها يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض العيون والالتهابات والأمراض المزمنة الأخرى.

فوائد لا حصر لها

واحدة من أبرز خصائص أوراق المانجو هي قدرتها المضادة للالتهابات وفق ما أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الاتحاد الدولي للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية BioFactors. تحتوي على مادة البوليفينول التي لديها القدرة على تثبيط الالتهاب المفرط.

إدراج أوراق المانجو ضمن نظام غذائي صحي ومتنوع يمكن أن يساعد في تحقيق وزن صحي ومتوازن. إذ أظهرت دراسات سابقة أن مكوناتها تساعد في التمثيل الغذائي للدهون. ويساعد مستخلص أوراق المانجو، على منع تراكم الدهون في خلايا الأنسجة ويعتبر مكملًاً مفيداً وآمناً للإنسان.

أوراق المانجو لها أيضاً تأثير مفيد في التحكم في مستويات السكر في الدم بسبب قدرتها على تحسين التمثيل الغذائي للدهون. لذلك ينصح باستخدامها مثل عامل مساعد للعلاج للمصابين بمرض السكري. قارنت دراسة نُشرت في المجلة العلمية Plos One آثار مستخلص أوراق المانجو ودواء الغليبوريد (Glyburide)، ويعرف أيضاً بالغليبينكلاميد ( Glibenclamide)، هو دواء يستخدم في حالات مرض السكري من النوع الثاني. ووجد أن المجموعة التي تناولت المستخلص كانت مستويات السكر في الدم لديها أقل قليلاً من المجموعة التي تناولت دواء الغليبوريد بعد أسبوعين.

فوائد للبشرة والشعر!

تمتد فوائد أوراق المانجو أيضاً للجلد. بسبب تركيزها العالي من مضادات الأكسدة، ترتبط المستخلصات بتقليل مخاطر الشيخوخة المبكرة. تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن هذا المكون يساعد في الحماية من انهيار الكولاجين وضرر الأشعة فوق البنفسجية. كما أن الخصائص المضادة للبكتيريا لهذه الأوراق تحارب البكتيريا، المسؤولة عن التهابات الجلد المختلفة.

أوراق المانغو لها قائمة طويلة من الفوائد الصحية!

إلى جانب الجلد، يأتي دور الشعر. تحتوي أوراق المانجو على فيتامينات A و C و E التي تعزز إنتاج الكولاجين لإعطاء قاعدة قوية لشعرك، وذلك حسبما نشر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص، نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط. ثبت أن أوراق المانغو مفيدة جداً في نمو الشعر. إلى جانب فيتامين ج وفيتامين أ، توجد أيضًا مضادات الأكسدة في هذه الأوراق التي تساعد على نمو الشعر.

إلى جانب ذلك، فإن الاستخدام الموضعي لأوراق المانجو على الشعر يمنع أيضًا تلف الأوعية الدموية في فروة رأسك ويزيد من الدورة الدموية.- الزيت الطبيعي الموجود في أوراق المانجو يعمل كعامل ترطيب للعناية بالشعر. مضادات الأكسدة الموجودة في أوراق المانجو رائعة لحماية شعرك من الشيخوخة المبكرة أو الشيب. يمكنك استخدام أوراق المانجو على الشعر للنمو وكذلك تجديد شبابه.



كيف يمكن الإستفادة من أوراق المانجو؟

أوراق المانجو صالحة للأكل ويمكن إضافتها إلى وصفات السلطة. غير أن أكثر أشكال الاستهلاك شيوعاً هو تحضيرها على شكل شاي. للقيام بذلك، اغلي حوالي 12 ورقة مانغو في نصف لتر من الماء. بمجرد وصول الشاي إلى درجة الغليان، يُترك حتى يصبح جاهزًا للاستهلاك. تعتبر أوراق المانجو بشكل عام آمنة للبالغين الأصحاء. ومع ذلك من الأفضل استشارة الطبيب.

تحضير أوراق المانجو للشعر يكون عن طريق طحن بعض الأوراق وصنع عجينة سميكة و إضافة الماء حسب الحاجة، واستخدمه على شكل قناع للشعر، وفق صحيفة الشرق الأوسط. ويستخدم على شكل قناع للشعر. وتعتبر أوراق المانجو مفيدة للبشرة أيضاً. في عجينة أوراق المانغو يمكن إضافة القليل من اللبن الرائب أو العسلأو دقيق الحمص، مهما كان نوع بشرتك. استخدم هذا المعجون على شكل قناع للوجه وغسله بعد 15 دقيقة. يمكن استخدامه مرتين في الأسبوع.

إ.م