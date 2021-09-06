 أودي تطرح سيارة توفر رفاهية خالصة | عالم السرعة | DW | 09.02.2023

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عالم السرعة

أودي تطرح سيارة توفر رفاهية خالصة

طرحت أودي سيارة رباعية الدفع توفر برفاهية عالية، " إس كيو 8 إي ترون" محركها بقوة 503 أحصنة ومداها يصل إلى 513 كلم. تبدو السيارة الكهربائية بدون منافس. لكن هل ستتفوق على مرسيدس " إي كيو إس" ؟ هذا ما سنكشفه في حلقة اليوم.

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