أودي تطرح سيارة توفر رفاهية خالصة

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طرحت أودي سيارة رباعية الدفع توفر برفاهية عالية، " إس كيو 8 إي ترون" محركها بقوة 503 أحصنة ومداها يصل إلى 513 كلم. تبدو السيارة الكهربائية بدون منافس. لكن هل ستتفوق على مرسيدس " إي كيو إس" ؟ هذا ما سنكشفه في حلقة اليوم.
بعد أزمات عديدة، من المحتمل أن يزداد العرض في سوق السيارات في 2023، وتلوح في الأفق خصومات أكبر على السيارات ذات محركات البنزين أو الديزل. فماذا بشأن السيارات الكهربائية؟. توقعات عام 2023 في هذا التقرير.
بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟
تعاني ألمانيا من انخفاض عدد السكان بالتزامن مع نقص عدد الطلاب الذين يدرسون الهندسة والعلوم وهو الأمر الذي يشكل خطرا على قوة ألمانيا الصناعية وشعار "صنع في ألمانيا". فكيف يمكن سد فجوة نقص المهندسين؟
أعلنت شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات عن دخولها بطولة العالم للفورمولا واحد لأول مرة كمزود للمحركات وذلك بعد موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي (فيا) على اللوائح الجديدة المتعلقة بالمحركات.
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