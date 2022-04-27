 أوديسا تستعد لمعركة حاسمة | مراسلون حول العالم | DW | 29.04.2022

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مراسلون حول العالم

أوديسا تستعد لمعركة حاسمة

في الوقت الذي استعاد فيه الأوكرانيون منطقة كييف يتزايد الوضع تعقيداً في أوديسا جنوبي البلاد. فالمدينة الواقعة على البحر الأسود تتعرض لقصف روسي عنيف في وقت يُصر فيه السكان على الدفاع عن مدينتهم بكافة الوسائل الممكنة.

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