أوديسا تستعد لمعركة حاسمة

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في الوقت الذي استعاد فيه الأوكرانيون منطقة كييف يتزايد الوضع تعقيداً في أوديسا جنوبي البلاد. فالمدينة الواقعة على البحر الأسود تتعرض لقصف روسي عنيف في وقت يُصر فيه السكان على الدفاع عن مدينتهم بكافة الوسائل الممكنة.
قال الجيش الروسي إنه قصف محطة لوجستية تخزن فيها "أسلحة أجنبية" في أوديسا، وأكد الجيش الأوكراني وقوع قصف في أوديسا، فيما كرر الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي من أجل "إنهاء الحرب"، مهددا بالانسحاب من المفاوضات.
رغم تأكيدها في البداية أنها احتوت الحريق، إلّا أن موسكو اعترفت نهاية بغرق طراد "موسكفا"، أكبر قطعة بحرية لها في البحر الأسود، وأعلنت كييف مسؤوليتها عن إغراق الطراد. وكييف تتعرض لأعنف قصف منذ انسحاب الجيش الروسي من محيطها
تعرضت السفينة الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي "موسكفا" لأضرار بالغة بعد انفجار على متنها. روسيا قالت إن الأضرار جاءت بسبب انفجار ذخائر على متن السفينة، فيما تقول أوكرانيا إن "مفاجأة كانت في انتظار السفينة".
أوكرانيا تتحدث عن انسحاب القوات الروسية "بشكل سريع" من الشمال والغرب نحو الشرق والجنوب، وسط أنباء عن "تحرير" كييف وتقدم في المفاوضات بموافقة روسية "شفهية" وتضارب في بيانات الجانبين حول لقاء مرتقب بين زيلينسكي وبوتين.
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