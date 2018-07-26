 ″أوبن آرمز″ عالقة في البحر وتواصل إنقاذ مهاجرين مهددين بالغرق | أخبار | DW | 10.08.2019

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أخبار

"أوبن آرمز" عالقة في البحر وتواصل إنقاذ مهاجرين مهددين بالغرق

رغم أنها عالقة في البحر وعلى متنها 121 مهاجرا تم إنقاذهم الأسبوع الماضي ولم يتم السماح لها بالرسو في ميناء آمن، تواصل سفينة تابعة لمنظمة "أوبن آرمز" عمليات الإنقاذ وتنتشل مهاجرين آخرين مهددين بالغرق في عرض البحر.

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إيطاليا: لامبيدوزا واللاجئون

طاقم السفينة التابعة للمنظمة الإسبانية غير الحكومية "أوبن أرمز" كانت منشغلة برعاية 121 مهاجرا أنقذتهم من الغرق الأسبوع الماضي وترفض دول مطلة على المتوسط مثل إيطاليا ومالطا، استقبالهم، لا تزال عالقة في البحر منذ ذلك الوقت. ورغم ذلك يواصل طاقم السفينة عمليات الإنقاذ وسط البحر، حيث انتشلت السفينة نحو 39 مهاجرا كانوا مهددين بالغرق في المتوسط، حسب ما أعلنت منظمة "برو أكتيفا أوبن آرمز" فجر اليوم السبت (10 آب/أغسطس 2019).

وبذلك باتت السفينة تحمل على متنها 160 مهاجرا وتستمر في مساعيها للوصول إلى بر الأمان في وقت ما. وقال أوسكار كامبوس رئيس المنظمة على موقع تويتر "أوبن ارمز أنقذت 39 شخصا من المياه الدولية.. في غضون ذلك، ننتظر ميناء آمنا للرسو".

وكانت سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" عالقة قبالة سواحل جزيرة "لامبيدوزا"  الإيطالية لمدة أسبوع، حيث هدد وزير الداخلية الإيطالي اليميني الشعبوي ماتيو سالفيني نشطاء الانقاذ البحري باحتجاز السفينة إذا دخلت المياه الإقليمية الإيطالية. كما تخاطر السفن التي تدخل المياه الإقليمية الإيطالية بدون تصريح بالتعرض لغرامة مالية كبيرة تصل إلى مليون يورو.

من جانبها أكدت منظمة العفو الدولية أن سفينة "أوبن آرمز" تبحر بالقرب من الجزيرة الإيطالية منذ أسبوع وعلى متنها 30 طفلا، بينهم رضع.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


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