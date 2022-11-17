 أوبل كورسا بعد 40 عامًا | عالم السرعة | DW | 25.11.2022

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عالم السرعة

أوبل كورسا بعد 40 عامًا

في عام 1982 طرحت فولكسفاغن فئة كورسا التي كانت فأل خير على الشركة. اليوم تحتفل السيارة بأربعين عامًا على تصنيعها، وذلك من خلال طرح طراز خاص، وأنيق، ورفيق بالبيئة. في حلقة اليوم سنتعرف على كورسا "إي 40 " الكهربائية.

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