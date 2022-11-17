أوبل كورسا بعد 40 عامًا

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في عام 1982 طرحت فولكسفاغن فئة كورسا التي كانت فأل خير على الشركة. اليوم تحتفل السيارة بأربعين عامًا على تصنيعها، وذلك من خلال طرح طراز خاص، وأنيق، ورفيق بالبيئة. في حلقة اليوم سنتعرف على كورسا "إي 40 " الكهربائية.
حولت شركات السيارات في أوروبا بعضا من خطوط إنتاجها إلى شرق أوروبا، الأنظار اليوم تتحول إلى إفريقيا سواء لتصنيع السيارات أو كسوق واعد للسيارات، فهل حقا تنافس إفريقيا شرق أوروبا في هذا المجال؟
أعلنت الولايات المتحدة أنها تؤيد رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، في موقف استثنائي يأتي فيما تعاني الدول الفقيرة من نقص كبير من الجرعات ومع تفاقم الوضع الوبائي في الهند، لكن ما موقف شركات الأدوية من ذلك؟
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