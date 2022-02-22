"أوبك بلس" تقرر زيادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع الأسعار

قالت مجموعة الدول المنتجة للنفط "أوبك بلس" في بيان بعد اجتماع جديد خاطف اليوم الخميس (الثاني من يونيو/حزيران 2022) إن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم العشرة (أوبك+) اتفقوا على تعديل إنتاج تموز/يوليو من النفط بزيادة 648 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ 432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة.

ويبدو أن إعلان الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين فرض حظر على الجزء الأكبر من النفط الروسي ، أدى إلى تزايد المخاوف من حدوث نقص في الأسواق ، وغيّر بشكل واضح موقف الكارتل الذي أكد في البيان "أهمية أسواق مستقرة ومتوازنة".

ويشكل ذلك نقطة تحول لـ"أوبك بلس" التي اكتفت منذ ربيع 2021 بزيادات متواضعة في حصص الإنتاج لتعود إلى مستوياتها قبل جائحة كوفيد-19. ولم تنحرف المجموعة حتى الآن عن خطها حتى بعد غزو روسيا لأوكرانيا الأمر الذي زاد من حدة التوتر في السوق.

وسيتم توزيع الزيادة المقررة على الأعضاء على أساس نسبي مع حصص متساوية لموسكو والرياض، وهما ركيزتا التحالف.

ونقلت بلومبرغ عن مشاركين في محادثات التجمع القول إن روسيا أعطت دعمها الكامل للخطة وانتهت المحادثات في زمن قياسي بلغ 11 دقيقة فقط.

وتشكل تحالف "أوبك+" الذي يضخ حوالي نصف كمية النفط العالمي، في 2016 لضبط العرض وتنظيم أسعار الخام. لكن البعض يشككون في استمرار التفاهم في الظروف الحالية.

والاثنين توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بقطع وارداتهم من النفط الروسي بنحو تسعين بالمئة بحلول نهاية العام من أجل تجفيف مصادر تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

واليوم حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الحظر الأوروبي على واردات النفط من بلاده قد يؤدي إلى نقص كبير في النفط والمنتجات النفطية في أوروبا، كما وصف التعاون مع مجموعة أوبك+ بأنه "فعال".

ورحبت الولايات المتحدة بقرار تحالف أوبك بلس، ونقلت بلومبرغ عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قولها في بيان إن الولايات المتحدة تدرك دور المملكة العربية السعودية ، كرئيس لمنظمة أوبك بلس وأكبر منتج للنفط، في تحقيق هذا الإجماع بين أعضاء التحالف النفطي.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)