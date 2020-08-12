 أوباما يصفي حساباته مع ترامب والأخير يصفه بالرئيس ″السيء والمروع″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أوباما يصفي حساباته مع ترامب والأخير يصفه بالرئيس "السيء والمروع"

اعتبر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أنّ خلفه دونالد ترامب "لم يأخذ أبداً" منصبه على محمل الجدّ. فيما ردّ الرئيس دونالد ترامب بقوّة على انتقادات أوباما واصفاً إياه بأنّه كان رئيساً "سيّئاً" و "مروّعاً".

الرئيس الامريكي الديمقراطي السابق باراك اوباما في حديث من فيلادلفيا ضمن الحملة الانتخابية الرئاسية الجديدة في الولايات المتحدة

الرئيس الامريكي الديمقراطي السابق باراك اوباما في حديث من فيلادلفيا ضمن الحملة الانتخابية الرئاسية الجديدة في الولايات المتحدة

في كلمة أدلى بها الأربعاء في المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي، انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الرئيس الحالي دونالد ترامب، بشأن عدد من القضايا بما في ذلك "قمع المتظاهرين وتشويه سمعة الصحافة الحرة وعدم الالتزام بالحقائق والعلم". كما اعتبر أوباما أنّ خلفه الجمهوري دونالد ترامب "لم يأخذ أبداً" منصبه على محمل الجدّ، متّهماً إياه بالافتقار إلى المهارات اللازمة لقيادة أقوى دولة في العالم

وانتقد أوباما "أولئك الذين يمكّنون" الرئيس الحالي، في إشارة للجمهوريين الذين احتشدوا حول ترامب. كما اتهم خصومه السياسيين بالسعي لجعل الأمر أكثر صعوبة على الناخبين في التصويت، لأنهم "يعلمون أنهم لا يستطيعون كسبك بسياساتهم". وأقر بأن النظام السياسي غالباً ما يخذل المواطنين، لكنه شجع الأشخاص على المشاركة في الانتخابات. وقال أوباما لدى إعلانه عن تأييد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس: "يمكنكم إعطاء ديمقراطيتنا معنى جديدا وبإمكانكم أخذها لمكان أفضل". 

الرئيس الامريكي دونالد ترامب يرد على انتقادات الرئيس السابق باراك اوباما له

الرئيس الامريكي دونالد ترامب يرد على انتقادات الرئيس السابق باراك اوباما له

من جانبه، ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوّة على الانتقادات الشديدة التي وجّهها إليه الرئيس السابق باراك أوباما، واصفاً سلفه الديموقراطي بأنّه كان رئيساً "سيّئاً" و "مروّعاً". وتابع "الرئيس أوباما لم يؤدّ عملاً جيّداً. أنا موجود هنا بسبب الرئيس أوباما وجو بايدن".

 

مختارات

واتّهم أوباما في خطابه الملياردير الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية بالافتقار إلى المهارات اللازمة لقيادة أقوى دولة في العالم.

 وكتب الرئيس الرابع والأربعون "كنت أتمنّى حقاً، من أجل بلدنا، أن يُظهر دونالد ترامب بعض الاهتمام بأخذ وظيفته على محمل الجدّ...لكنّه لم يفعل ذلك أبداً". وأضاف أنّ "تداعيات هذا الفشل خطرة: لقد توفي 170 ألف أميركي وفقدنا ملايين الوظائف وأطلق العنان لأسوأ غرائزنا".  وتابع أنّ ترامب "لم يبدِ أيّ اهتمام في القيام بما يلزم لأداء وظيفته ولا أيّ اهتمام بإيجاد أرضية مشتركة". وواصل أوباما هجومه الناري على خلفه بالقول إنّ "دونالد ترامب لم يرتقِ إلى مستوى المنصب لأنه لا يستطيع ذلك".

 وكتب الرئيس السابق في خطابه أيضاً "الليلة أطلب منكم أن تؤمنوا بقدرة جو (بايدن) وكامالا (هاريس) على إخراج بلادنا من هذه الأوقات العصيبة وإعادة بنائها بشكل أفضل، لأنّ هذا ما هو على المحكّ اليوم: ديموقراطيتنا".

 واختار جو بايدن، المرشح الرئاسي الديمقراطي، السناتورة كامالا هاريس البالغة من العمر55 عاماً لخوض الانتخابات سوياً بعدما رشّحها لمنصب نائبة الرئيس. وقبلت كامالا هاريس، رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لها لتولي منصب نائب الرئيس. وقالت هاريس: "أقبل ترشيحكم لـ (منصب) نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية"، لتصبح بذلك أول امرأة صاحبة بشرة سمراء تترشح عن الحزب لهذا المنصب. وأضافت: "علمتني أمي أن خدمة الآخرين تعطي للحياة هدفاً ومعنى"، مشيرة إلى أن والدتها مهاجرة من الهند "وربما لم تتخيل مطلقا أن أقف أمامكم هنا".  

كامالا هاريس مرشحة الديمقراطيين الامريكيين لمنصب نائب الرئيس الامريكي

كامالا هاريس مرشحة الديمقراطيين الامريكيين لمنصب نائب الرئيس الامريكي

وفي سياق التنافس الانتخابي، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إن الديمقراطيين قد يخسرون أمام الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر، حتى مع وجود المزيد من الأصوات، وشددت على أن الحزب بحاجة إلى تحقيق فوز "ساحق" في تلك الانتخابات. وأضافت كلينتون لدى إعلانها عن تأييد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس: "لا تنسوا أن جو وكامالا يستطيعان الفوز بثلاثة ملايين صوت إضافي ويمكن أن يخسرا...خذوا ذلك مني".

وكان هذا التعليق بمثابة إشارة إلى مصير كلينتون في حملة 2016 عندما حصلت على أصوات أكثر من ترامب على المستوى الوطني، لكنها فشلت في الفوز في عدد كاف من الولايات لتصل إلى البيت الأبيض.

م.م/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • USA Präsidentschaftswahl Donald Trump (Reuters/C. Allegri)

    أشهر وعود ترامب الانتخابية

    أشهر وعود ترامب الانتخابية

    كانت المنافسة الإنتخابية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسته السابقة هيلاري كلينتون أكبر ميدان لبذل الوعود الانتخابية في تاريخ أمريكا، هذه 5 وعود أطلقها ترامب ويتساءل الجميع عن إمكان الوفاء بها.

  • USA Frau mit Kopftuch in San Diego (picture-alliance/F. Duenzl)

    أشهر وعود ترامب الانتخابية

    حظر المسلمين من الهجرة إلى الولايات المتحدة

    قبل نحو عام وبعد مذبحة سان بيرناردينو وكاليفورنيا، أطلق دونالد ترامب وعده الدرامي الأشهر" إصدار حظر عام وشامل على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، وبعد أن أثار الوعد جدلا طويلا، قال دونالد إنّ "الحظر يشمل الدول المصنفة إرهابية". صحيفة الاندبندنت البريطانية كشفت يوم ( 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 ) أنّ الوعد قد رُفع من صفحته الألكترونية الرسمية.

  • USA Hilary Clinton in Indien (Reuters)

    أشهر وعود ترامب الانتخابية

    ترامب سوف يسجن هيلاري كلينتون

    بدأ هذا الوعد بشكل شعار ردده أتباع الرئيس الأمريكي ترامب وهم ينشدون في تجمعاتهم "اسجنها". وفي المناظرة الرئاسية الثانية قال ترامب مخاطبا هيلاري ومشيرا إلى أنه في حال فوزه" سأوجه الإدعاء العام الذي يعمل عندي لإصدار أمر بالتحقق من ايميلاتكِ الضائعة" ومضى أبعد فقال وهو يرد على جدلها" لأنك ستكونين في السجن حينها".

  • Grenzzaun an der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze (AFP/Getty Images)

    أشهر وعود ترامب الانتخابية

    بناء جدار على طول حدود المكسيك

    واحد من الأهداف الرئيسية التي ركّز عليها الرئيس الأمريكي ترامب في حملته الانتخابية هو وعده ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين المتسللين إلى أراضي الولايات المتحدة، واعدا بأن يكون الجدار "جميلا" ومؤكدا أنّ المكسيك ستدفع بنفسها كلفة بنائه. الصورة لجدار قائم على جزء من الحدود مع المكسيك.

  • Mitt Romney Replace Obamacare (picture alliance/ZUMAPRESS.com)

    أشهر وعود ترامب الانتخابية

    إلغاء ما عرف ب"تأمين أوباما"

    ما برح الجمهوريون يعارضون قانون رعاية أوباما الذي صدر عام 2010، واليوم بعد أن بات دونالد ترامب سيد البيت الأبيض يتساءل الجميع كيف سيمكنه تحقيق هذا الوعد الذي وصفه غالبا خلال حملته الانتخابية بأنه" كارثي" متوعدا باستبداله بأفضل خطة رعاية صحية واجتماعية ممكنة.

  • Kolumbien Containerhafen Cartagena Archiv 2012 (Manuel Pedraza/AFP/GettyImages)

    أشهر وعود ترامب الانتخابية

    إلغاء اتفاقيتي الشراكة الاطلسية و التجارة الحرة

    مناطق "الشريط الصدئ" شمال الولايات المتحدة هي من حسمت فوز دونالد ترامب، وكانت رسالته التي وصفت بالشعبوية هناك هي وعده لهم بعودة الأيام الذهبية للتجارة الحرة، حيث كانت أجور العمل تحلق عاليا، من خلال إلغاء اتفاقيتي الشراكة الاطلسية و التجارة الحرة. وهذه نقطة تفوقه على كلينتون، لكن السؤال هو كيف سيتمكن من إلغاء هاتين الاتفاقيتين؟

    الكاتب: ملهم الملائكة


مواضيع ذات صلة

USA Kamala Harris Senatorin Demokratische Partei

كامالا هاريس ـ أول أمريكية سوداء في سباق الرئاسة 12.08.2020

نظرا لكبر سن بايدن فإن المراقبين يتوقعون ألا يحصل على فترة رئاسية ثانية ومع وجود كامالا نائبة له في حال فوزهما، فإن ذلك قد يرفع من أسهمها للترشح للرئاسة وتدخل التاريخ كأول إمرأة وأول أمريكية سوداء في المنصب.

USA Wahlen Joe Biden und Kamala Harris

مسائية DW: اختيار بايدن كامالا هاريس نائبته.. ورقة رابحة أمام ترامب؟ 12.08.2020

Bildkombo Donald Trump und Joe Biden

استقطاب حاد بين ترامب ومعارضيه بشأن الاحتجاجات ضد العنصرية 01.06.2020

ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي ترامب انتقد رد حكام الولايات الأمريكية على الاحتجاجات ضد العنصرية، فيما ندد المرشح الديمقراطي جو بايدن بنهج الرئيس في هذه الأزمة في وقت خرج فيه باراك أوباما عن صمته بشأن هذه القضية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  