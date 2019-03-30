 أوامر اعتقال بحق 21 ألمانيا من مقاتلي ″داعش″ محتجزين بسوريا | أخبار | DW | 03.04.2019

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أخبار

أوامر اعتقال بحق 21 ألمانيا من مقاتلي "داعش" محتجزين بسوريا

سيتوجه 21 ألمانيا من بين 66 من مقاتلي "داعش" المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا مباشرة إلى السجن في حال عادوا إلى البلاد، حسب ما كشفت وزارة الداخلية الاتحادية مبررة ذلك بوجود مذكرات اعتقال بحقهم.

Syrien Rumaylan Sufyan muslimischer deutscher Konvertit und inhaftierter IS-Kämpfer (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

معتقل ألماني لدى قوات سوريا الديمقراطية.

كشفت الحكومة الألمانية عن أوامر اعتقال صادرة بحق مجموعة من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الألمان المحتجزين في سوريا حالياً والذين يقدر عددهم بحوالي 66 معتقلا. وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء (الثالث من نيسان/ابريل 2019) أن أوامر الاعتقال صادرة بحق 21 مقاتلا من أنصار "داعش" الموجودين حاليا في قبضة "قوات سوريا الديمقراطية". وتابعت الوزارة أن أجهزة الأمن أدرجت 19 من هؤلاء تحت تصنيف " إسلامي خطير".

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في المقابل، ذكرت الوزارة أن هناك سبعة لم تصدر بحقهم أوامر اعتقال، ومن ثم من الممكن لهم في حال العودة إلى ألمانيا البقاء أحرارا، ولكن سلطات الأمن طالبت بوضع هؤلاء الأشخاص تحت المراقبة في حال عودتهم.

وبحسب تقدير أجهزة الأمن الألمانية، ليس من الممكن، في كل الأحوال، إثبات أن ألمانيا ما أو أجنبيا كان يقيم في ألمانيا، شارك في أعمال قتالية مع "داعش" في سوريا أو العراق، بشكل يسمح بتقديمه للمحاكمة. ومن الممكن أن يكون هذا أحد أسباب إحجام الحكومة الألمانية عن اتخاذ إجراء بشأن مسألة إعادة هؤلاء المقاتلين إلى ألمانيا.

ووفقا لما يتردد، من الممكن أن يتم تقييم المشاركة في الأعمال القتالية بأنها لم تكن باستخدام السلاح لصالح التنظيم، ويسري ذلك، على سبيل المثال، على أنصار محتملين لداعش أعلنوا بعد وقوعهم في الأسر أنهم كانوا يعملون فقط سائقين أو طهاة.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ)

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