الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في لبنان

الأمم المتحدة تقول إن الوضع الإنساني في لبنان، "أسوأ حاليا مما كان عليه الأمر خلال الحرب الأخيرة عام 2006. والجيش الإسرائيلي يدعو سكان محافظة بعلبك إلى إخلاء مبان، يقول إن حزب الله "يستخدمها" قاعدة له.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن "الوضع الإنساني في لبنان وصل إلى مستويات تتجاوز خطورة حرب عام 2006 ". وأضاف المكتب أن "الوضع تصاعد من جديد، في الأيام الأخيرة، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان بعلبك والنبطية، قبل وقت قصير من استهداف غارات جوية لهذه المواقع".

وتابع المكتب أن الأضرار التي يتكبدها السكان "تفاقمت، بسبب تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية، حيث تعاني الكثير من المستشفيات من اكتظاظها وتردد أنها تطلب بشكل عاجل تبرعات بالدم للتعامل مع التدفق الخطير للضحايا".

وأصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) تعليمات إخلاء جديدة لسكان محافظة بعلبك اللبنانية محذرا من ضربها لوجود مصالح تابعة لحزب الله فيها.

وتزامنت أوامر الإخلاء مع تفعيل قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار بشكل منتظم على طول الحدود بعد رصد عشرات المقذوفات التي عبرت من لبنان نحو شمال إسرائيل صباح اليوم الأحد.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس سكان محافظة بعلبك وقرية دورس (جنوب غرب) من التواجد "بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع". وأرفق منشوراته بخرائط تتضمن مبان وطالب بإخلائها "والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وذلك خلال الساعات الأربع المقبلة".

في ذات السياق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سلاح الجو اعترض عدة قذائف أطلقت من لبنان وسقط بعضها في مناطق مفتوحة. ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أي إصابات. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق صباح الأحد أن هدفا جويا مشبوها عبر إلى داخل إسرائيل من الشرق، في أعقاب الإنذارات التي انطلقت في جنوب هضبة الجولان، بدء من الساعة السادسة والثلث صباحا بالتوقيت المحلي.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية

ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر، أسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل أكثر من 1900 شخص، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية. بينما قال الجيش الإسرائيلي إن 38 عسكريا قتلوا في لبنان منذ بدء العمليات البرية في 30 أيلول/سبتمبر.

و.ب/ع.ج (أ ف ب، رويترز)