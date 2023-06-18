يوروماكس

أهم خمس وجهات سفر في أوروبا

هل سبق وذهبتم إلى أعلى محطة قطار في العالم، أو إلى البلد الذي يستهلك أكبر كمية من البيرة أو حيث توجد أكبر ساعة وقواق في العالم؟ تتعرفون على المزيد من خلال مراسلي يوروماكس.