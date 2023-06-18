أهم خمس وجهات سفر في أوروبا

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خطة تعديل قانون الجنسية في ألمانيا يثير الكثير من الجدل وخاصة فيما يتعلق بتسهيل شروط الحصول عليها والسماح بتعددها. لكن كيف هو الوضع في الدول الأوروبية الأخرى، هل الحصول على جنسيتها أسهل وتسمح بازدواجية الجنسية؟
رئيسة حكومة أستونيا تغرد "زيارة أوروبا امتياز وليس حقا من حقوق الإنسان". والخارجية الروسية ترد: "هراء". حكومات فنلندا ودول البلطيق تطالب بحظر منح الروس تأشيرات سياحية، فيما يعارض المستشار الألماني أولاف شولتس الفكرة.
هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.
في "مجموعة الموت" ستنظم مواجهات في كلاسيكيات الكرة الأوروبية والعالمية بمشاركة ألمانيا بإيطاليا وإنجلترا، وذلك في دوري الأمم الأوروبية، ما يعدّ أكبر اختبار، على الأقل للمانشافت والمنتخب الإنجليزي، قبل مونديال قطر.
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