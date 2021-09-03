أهم أحداث العام الفنية في العالم

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أحداث العام الفنية والثقافية. عودة فرقة آبا السويدية للغناء. وافتتاح متحف لوما في فرنسا، وافتتاح متحف لأعمال الفنان النرويجي أدوارد مونش. وكذلك استعادة بريتني سبيرز لحريتها، إضافة لنجاحات متوالية للأفلام والمسلسلات الكورية الجنوبية.
استقبل العالم العام الجديد في ظلّ قيود للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ أرخت بثقلها على احتفالات مليارات الأشخاص كانوا متشوّقين لوداع العام 2020 الذي سيطرت عليه الجائحة.
مواجهة سيتي مع باريس ستلقي الضوء من جديد على العلاقة بين غواديولا وميسي، التي لا تشبه أي قصة حب أخرى بين مدرّب ولاعب. الرجلان صنعا التاريخ في برشلونة، حيث فازا بسداسية تاريخية عام 2009، قبل أن تفرق الأقدار بينهما.
هل يمكن فصل الرياضة عن السياسية، كما تحث على ذلك قوانين العديد من الاتحادات الرياضية؟ واقعة موت جورج فلويد الأمريكي ذو الأصول الإفريقية أعادت نقاش تفاعل الرياضيين مع الأحداث السياسية إلى الواجهة.
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