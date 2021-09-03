 أهم أحداث العام الفنية في العالم | DW الأخبار | DW | 31.12.2021

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أهم أحداث العام الفنية في العالم

أحداث العام الفنية والثقافية. عودة فرقة آبا السويدية للغناء. وافتتاح متحف لوما في فرنسا، وافتتاح متحف لأعمال الفنان النرويجي أدوارد مونش. وكذلك استعادة بريتني سبيرز لحريتها، إضافة لنجاحات متوالية للأفلام والمسلسلات الكورية الجنوبية.

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