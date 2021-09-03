أهم أحداث العام الفنية في العالم

ميسي وغوارديولا ـ علاقة "عشق مجنون" انتهت بالطلاق!

مواجهة سيتي مع باريس ستلقي الضوء من جديد على العلاقة بين غواديولا وميسي، التي لا تشبه أي قصة حب أخرى بين مدرّب ولاعب. الرجلان صنعا التاريخ في برشلونة، حيث فازا بسداسية تاريخية عام 2009، قبل أن تفرق الأقدار بينهما.