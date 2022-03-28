 أهمية روث الأبقار لحياة الإنسان | المستقبل الآن | DW | 29.03.2022

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المستقبل الآن

أهمية روث الأبقار لحياة الإنسان

تنتج كل بقرة يومياً قرابة عشر قطع كبيرة من الروث في الحقول أثناء الرعي، وهي بالنسبة للعلماء عشر واحات لاستمرارية الحياة لما تحتويه من فائدة كبيرة للنظام البيئي.

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