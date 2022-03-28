أهمية روث الأبقار لحياة الإنسان

ماذا تفعل بقرة في حمام سباحة؟

أبت بقرة إلا أن تخلق الحدث على طريقتها الخاصة في النمسا. البقرة وجدت نفسها على حين غرة عالقة في حمام سباحة، لتبدأ بعدها عملية إنقاذها في طقس حار.