أهمية روث الأبقار لحياة الإنسان

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تنتج كل بقرة يومياً قرابة عشر قطع كبيرة من الروث في الحقول أثناء الرعي، وهي بالنسبة للعلماء عشر واحات لاستمرارية الحياة لما تحتويه من فائدة كبيرة للنظام البيئي.
أبت بقرة إلا أن تخلق الحدث على طريقتها الخاصة في النمسا. البقرة وجدت نفسها على حين غرة عالقة في حمام سباحة، لتبدأ بعدها عملية إنقاذها في طقس حار.
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