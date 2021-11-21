أهمية الفطر

هل يحتوي طعام الأطفال على مواد مسرطنة؟.. الاتحاد الأوروبي يتدخل

نقدم لأطفالنا الكثير من المنتجات الغذائية، والتي أحيانا ما يتناولها الكبار أيضا، دون أن نعلم شيئا عن مكوناتها. فما هي الضوابط الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي قريبا بشأن معدلات المكونات الخطرة في المنتجات الغذائية؟