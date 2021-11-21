 أهمية الفطر | المستقبل الآن | DW | 28.11.2021

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المستقبل الآن

أهمية الفطر

الفطريات المنتشرة في الطبيعة والتي من الصعب رؤيتها أحيانا تقوم بدور فعال في الحياة على الأرض وتتمتع بقدرات هائلة مثل تنقية التربة من الزيوت والعناصر المشعة. كما يمكن استخدامها كمواد البناء.

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المستقبل الآن - مجلة العلوم والتكنولوجيا 21.11.2021

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الرمل في قطاع البناء 21.11.2021

This image, showing an X1.0 class solar flare flashes in the center of the Sun, was captured on October 28, 2021, by NASA's Solar Dynamics Observatory and shows a blend of light from the 171 and 304 angstrom wavelengths. Solar flares are powerful bursts of radiation. Harmful radiation from a flare cannot pass through Earth's atmosphere to physically affect humans on the ground however, when intense enough, they can disturb the atmosphere in the layer where GPS and communications signals travel. NASA/UPI Photo via Newscom picture alliance

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موضة رفيقة بالبيئة 28.11.2021

18.05.2020, Brandenburg, Sieversdorf: Ein Buntspecht (Dendrocopos major), hier ein Männchen zu erkennen am roten Fleck am hinteren Kopf, kommt mit Nahrung für den Nachwuchs zurück zur Bruthöhle in einem Baum. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

تأثير التحول المناخي على الحيوانات 28.11.2021

Schweiz, Wallis, 04.08.2018 Der Rhonegletscher ist ein Talgletscher im Quellgebiet der Rhone im aeussersten Nordosten des Kantons Wallis in den Zentralalpen der Schweiz. Er ist knapp acht Kilometer lang, weist eine durchschnittliche Breite von ungefaehr zwei Kilometer auf und bedeckt eine Flaeche von ungefaehr 16 km2. Foto: Der Rhonegletscher entsteht am verhaeltnismaessig flachen Suedwesthang des Winterbergmassivs am Dammastock auf rund 3600 m ü. M. Die Gletscherzunge befindet sich derzeit knapp ueber 2200 m oberhalb eines steilen Felshangs. Hier entspringt die Rhone. Der Rhonegletscher *** Switzerland Valais 04 08 2018 The Rhone glacier is a valley glacier in the headwaters of the Rhone in the easternmost northeast of the canton of Valais in the central Alps of Switzerland. It is nearly eight kilometers long, has an average width of

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