أهمية الفطر

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الفطريات المنتشرة في الطبيعة والتي من الصعب رؤيتها أحيانا تقوم بدور فعال في الحياة على الأرض وتتمتع بقدرات هائلة مثل تنقية التربة من الزيوت والعناصر المشعة. كما يمكن استخدامها كمواد البناء.
أعرب عالم فيروسات ألماني عن تشككه إزاء جدوى ارتداء الكمامات في الحياة اليومية بسبب الاستخدام غير الصحيح لها في كثير من الأحيان. وأثار أسئلة تتعلق بالتكلفة الاقتصادية للفحوصات ومدى "ضرورة" الإغلاق الذي فرضته الحكومة.
نقدم لأطفالنا الكثير من المنتجات الغذائية، والتي أحيانا ما يتناولها الكبار أيضا، دون أن نعلم شيئا عن مكوناتها. فما هي الضوابط الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي قريبا بشأن معدلات المكونات الخطرة في المنتجات الغذائية؟
يعود مزارعون تونسيون إلى استخدام "البذور الأصلية" للمزروعات لمقاومة التغير المناخي وحفظ الموروث الجيني لها. فما الذي يميز البذور الأصلية عن الهجينة؟
تصادف هذه الأيام الذكرى العاشرة لأخطر كارثة طبيعية في تاريخ اليابان الحديث متمثلة بزلزال أعقبه تسونامي دمر محطة الطاقة النووية في فوكوشيما. وتسببت الكارثة في تهجير السكان وإخلاء مناطق واسعة. فكيف تبدو المنطقة اليوم؟
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