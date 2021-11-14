أهمية الفحم الحيوي للزراعة والمناخ

195 دولة تستعد لاعتماد تقرير أممي قاتم حول التغير المناخي

مع تسارع وتيرة التغير المناخي، تجتمع 195 دولة لاعتماد تقرير علمي مرجعي عن آثاره المدمرة، سيعطي صورة قاتمة للمستقبل الذي يجب أن تستعد له البشرية. يأتي ذلك بعد أكثر من قرن ونصف القرن من استعمال الوقود الأحفوري.