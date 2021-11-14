أهمية الفحم الحيوي للزراعة والمناخ

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في حلقة اليوم سنتعرف على طرق بيئية لتصنيع الفحم من مواد طبيعية كالخشب والنباتات يقال إنها تساعد على تحسين عمل القطاع الزراعي وكذلك الحفاظ على المناخ. فهل هي فعلاً كذلك؟
يسود الحزن سكان المناطق الجليدية جراء ذوبان الجليد كأحد تداعيات ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض فيما يُغرف بـ "الحداد البيئي". فهل يدفع ذلك إلى مواجهة حاسمة لظاهرة التغير المناخي؟
مع تسارع وتيرة التغير المناخي، تجتمع 195 دولة لاعتماد تقرير علمي مرجعي عن آثاره المدمرة، سيعطي صورة قاتمة للمستقبل الذي يجب أن تستعد له البشرية. يأتي ذلك بعد أكثر من قرن ونصف القرن من استعمال الوقود الأحفوري.
الخوف من حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا هيمن على مناقشات مؤتمر ميونيخ للأمن. لكن موضوع حماية المناخ وتأثير تغيراته على أمن الدول كان حاضرا أيضا، حيث كشف خبير كيف ساهمت تغيرات المناخ في اندلاع ثورات "الربيع العربي"!.
يبدو أن الأكياس الورقية ليست الخيار الأفضل للبيئة حتى أن تأثيرها البيئي أسوأ من نظيراتها البلاستيكية، استناداً لما يقوله خبراء في مجال البيئة والاستدامة. ما السبب وراء ذلك؟
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