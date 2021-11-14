 أهمية الفحم الحيوي للزراعة والمناخ | المستقبل الآن | DW | 06.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

أهمية الفحم الحيوي للزراعة والمناخ

في حلقة اليوم سنتعرف على طرق بيئية لتصنيع الفحم من مواد طبيعية كالخشب والنباتات يقال إنها تساعد على تحسين عمل القطاع الزراعي وكذلك الحفاظ على المناخ. فهل هي فعلاً كذلك؟

مشاهدة الفيديو 07:02

المزيد من المركز الإعلامي

جدل حول اتفاق كوب-26 للمناخ

في قمة غلاسكو قادة العالم يتوصلون لاتفاق نهائي 14.11.2021

سجلت السنوات السبع الأخيرة أعلى درجات حرارة على الإطلاق، حسب ما أعلن برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لرصد الأرض.

تغير المناخ يتسبب بتسجيل أعلى درجات حرارة للأرض وكوارث طبيعية 11.01.2022

حرائق غابات مدمرة في ولاية كولورادو، والسلطات تجلي عشرات الآلاف من منازلهم.

أسوأ حرائق غابات في تاريخ ولاية كولورادو الأمريكية 31.12.2021

شعاب مرجانية من الكروشيه كرسالة تحذر من دمار البيئة

شعاب مرجانية من الكروشيه كرسالة تحذر من دمار البيئة 26.01.2022

المزيد المستقبل الآن

Zuschauerfrage Dinos, Projekt Zukunft VPMS HighRes Schnappschuss

هل تعيش بيننا طيور عاصرت الديناصورات؟ 06.03.2022

Schlaue Vögel, Projekt Zukunft VPMS HighRes Schnappschuss

الطيور الذكية 06.03.2022

Deutschland | Wiedehopf bei der Balzfütterung

المستقبل الآن - الطيور أذكى مما نعتقد 06.03.2022

Manganknollen / GEOMAR Am Boden der Tiefsee liegen verborgene Schätze: Manganknollen. Sie könnten wertvolle Metalle liefern, um Batterien, E-Autos oder Solarpanele zu bestücken. Doch sie zu ernten, würde das Ökosystem der Tiefsee zerstören. Was macht diese Klumpen so wertvoll? Und sollten wir sie an die Oberfläche befördern?

عقيدات المنغنيز - كنوز في أعماق البحار 27.02.2022

اقرأ أيضا

In this photo provided by James Balog/Extreme Ice Survey, the Mendenhall glacier outside of Juneau, Alaska in 2015. Over the past decade or so scientists and photographers keep returning to the world’s glaciers, watching them shrink with each visit. Now they want other people to see what haunts them in a series of before and after photos. (James Balog/Extreme Ice Survey via AP) |

التغير المناخي والحداد على ذوبان الجليد 27.02.2022

يسود الحزن سكان المناطق الجليدية جراء ذوبان الجليد كأحد تداعيات ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض فيما يُغرف بـ "الحداد البيئي". فهل يدفع ذلك إلى مواجهة حاسمة لظاهرة التغير المناخي؟

Ein Eisbaer (Ursus maritimus) sitzt am 03.08.2016 auf einem Felsen in der Baffin-Bucht (Kanada). Foto: Verena Wolff

195 دولة تستعد لاعتماد تقرير أممي قاتم حول التغير المناخي 14.02.2022

مع تسارع وتيرة التغير المناخي، تجتمع 195 دولة لاعتماد تقرير علمي مرجعي عن آثاره المدمرة، سيعطي صورة قاتمة للمستقبل الذي يجب أن تستعد له البشرية. يأتي ذلك بعد أكثر من قرن ونصف القرن من استعمال الوقود الأحفوري.

Franziska Brantner (l-r, Bündnis 90/Die Grünen), Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, John Kerry, US-Sondergesandter für das Klima, Sultan Al Jaber, Minister für fortschrittliche Technologie und Klimagesandter der Vereinten Arabischen Emirate, A.K. Abdul Momen, Außenminister von Bangladesch und Zanny Minton Beddoes, Moderatorin und Journalistin, sitzen bei der 58. Münchner Sicherheitskonferenz bei einer Diskussionsrunde auf der Bühne. Die Sicherheitskonferenz findet vom 18. - 20.02.2022 im Hotel Bayerischer Hof statt. +++ dpa-Bildfunk +++

في ختام مؤتمر ميونيخ.. حين يشكل المناخ تهديدا للأمن العالمي! 21.02.2022

الخوف من حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا هيمن على مناقشات مؤتمر ميونيخ للأمن. لكن موضوع حماية المناخ وتأثير تغيراته على أمن الدول كان حاضرا أيضا، حيث كشف خبير كيف ساهمت تغيرات المناخ في اندلاع ثورات "الربيع العربي"!.

ARCHIV - Zwei Männer gehen am 17.11.2016 in Hamburg mit zahlreichen Tüten durch eine Einkaufsstraße in der Innenstadt. Das Statistische Bundesamt gibt am 13.04.2017 die Inflationsrate für März 2017 bekannt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

دراسة: الأكياس الورقية أقل استدامة من الأكياس البلاستيكية 17.02.2022

يبدو أن الأكياس الورقية ليست الخيار الأفضل للبيئة حتى أن تأثيرها البيئي أسوأ من نظيراتها البلاستيكية، استناداً لما يقوله خبراء في مجال البيئة والاستدامة. ما السبب وراء ذلك؟