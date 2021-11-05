أهمية التدوين بالنسبة للروح والجسد

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التوتر والغضب أثناء النهار لا يسمحان بنوم جيد أثناء الليل. هنا تساعد كتابة المذكرات الصحفية في التركيز على الأشياء الإيجابية. يرى علماء النفس أن لهذا النوع من اليوميات تأثيرا جيدا.
دعا رؤساء اليونان ومصر وقبرص تركيا إلى احترام القانون الدولي للبحار، مع تجدد التوترات بشأن موارد الغاز الطبيعي والنزاعات الإقليمية في شرق المتوسط.
الإجهاد والتوتر من مظاهر العصر الحديث، ويتسببان في قائمة لا تعد ولا تحصى من الأمراض. ضغوط الحياة اليومية وضغوط العمل تلعب دورا جوهريا في هذا الاتجاه. والإيجابي في الأمر أنه باستطاعتنا تغيير بدءاً
من مائدتنا.
بعد إدانة الجزائر لوثيقة دبلوماسية مغربية "تتحدث عن حق تقرير المصير للشعب القبائلي"، استدعت الجزائر سفيرها في الرباط للتشاور، ملوحة بـ"إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية".
تشاور الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا، في أول اتصال بينهما منذ تولي بايدن منصبه، وأثار معه ملفات عدة هي في صلب التوتر بين البلدين.
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