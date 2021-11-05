أهمية التدوين بالنسبة للروح والجسد

الخضار والفواكه لتقليل الإجهاد والتعب..هل هذا ممكن؟

الإجهاد والتوتر من مظاهر العصر الحديث، ويتسببان في قائمة لا تعد ولا تحصى من الأمراض. ضغوط الحياة اليومية وضغوط العمل تلعب دورا جوهريا في هذا الاتجاه. والإيجابي في الأمر أنه باستطاعتنا تغيير بدءاً من مائدتنا.