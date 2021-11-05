 أهمية التدوين بالنسبة للروح والجسد | صحتك بين يديك | DW | 22.10.2021

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صحتك بين يديك

أهمية التدوين بالنسبة للروح والجسد

التوتر والغضب أثناء النهار لا يسمحان بنوم جيد أثناء الليل. هنا تساعد كتابة المذكرات الصحفية في التركيز على الأشياء الإيجابية. يرى علماء النفس أن لهذا النوع من اليوميات تأثيرا جيدا.

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كيف نسمع؟ 05.11.2021

#32148939 - women said, woman listening to gossip © Faber Visum

حقائق عن السمع 05.11.2021

Vitamin D research. Embargoed to 0001 Sunday April 14 File photo dated 21/11/2016 of a person holding a multivitamin tablet. Vitamin D can dramatically affect the immune system and could make people less susceptible to diseases such as multiple sclerosis, scientists have discovered. Issue date: Sunday April 14, 2019. Researchers at the University of Edinburgh say their study has shed light on how vitamin D deficiency may influence the risk of autoimmune diseases. See PA story SCIENCE VitaminD. Photo credit should read: Charlotte Ball/PA Wire URN:42313134 |

فيتامين د - فيتامين مفيد؟ 05.11.2021

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صحتك بين يديك - التدريب الصحيح واللياقة 29.10.2021

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***ACHTUNG: Bild nur im Kontext von In Good Shape verwenden!*** via Jörg Gero Grüner Rechte: DW Die Fitness-Trainerin Aurelia Damann im Gespräch mit In Good Shape.

تمارين الضغط لتحسين اللياقة البدنية 05.11.2021

Ein Mann hält sich mit zwei Fingern die Ohren zu (gestelltes Illustrationsfoto zum Thema Lärm). In einer unlängst vorgestellten Studie der Berliner Charite wird z.B. ein niedrigerer Grenzwert für Lärmschutz von 65 bis 70 Dezibel gefordert. Der gesetzliche Grenzwert liegt zur Zeit bei 85 Dezibel. Die Studie war im Auftrag und unter Beteiligung des Umweltbundesamts und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin erstellt worden. Das Umweltbundesamt kritisiert nach Vorliegen der Studie nun aber angebliche Auswertungsmängel. Foto: Hans Wiedl +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/H. Wiedl

طنين الأذن - ضجيج مستمر يعيق السمع 05.11.2021

مسائية DW: مقتل ثلاثة جزائريين واتهامات للمغرب.. ما حدود التصعيد؟ 04.11.2021

H2 Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany vom 2. November 2021 Quelle: DW

تجربة قرية ألمانية مع الهيدروجين 04.11.2021

المزيد صحتك بين يديك

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صحتك بين يديك - الاستماع والتحدث 05.11.2021

Still aus WDR Beitrag: 'Durchbruch in der Stottertherapie'

ما الذي يساعد ضد التأتاة؟ 05.11.2021

17.10.2018, Berlin: ILLUSTRATION - In der Logopädischen Praxis Heidrun Otto wird bei einer Stotter-Therapie mit dem Mund und der Zunge der Laut L geformt. (Gestellte Aufnahme - zu «Wochenendumfrage Welttag des Stotterns» vom 20.10.2018) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

عندما تصبح التأتأة عبئا 05.11.2021

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